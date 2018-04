“El cobro es ilegal”

Estacionamiento medido – El bloque Juntos por Villa María volvió a cuestionar a Federación Mercantil

Así calificó la oposición al cambio instrumentado por la concesionaria en el fraccionamiento de los parquímetros, por el que pasados los 11 minutos cobra la hora entera

El bloque de la minoría denunció que el cambio en la forma de cobro que implementó Federación Mercantil para el estacionamiento medido desde hace unos días es ilegal.

La semana pasada se conoció que la concesionaria del servicio modificó el tiempo de fraccionamiento de la hora de tarifa en los parquímetros, por lo que pasó a cobrarse la hora entera una vez transcurrido el minuto 11, mientras que antes se fraccionaba cada 20 minutos. A raíz de esto, el bloque de la oposición envió un pedido de informe al jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, preguntándole si desde el municipio habían reglamentado o autorizado una modificación. Según contaron ayer, al día siguiente llegó la contestación de Muñoz negando haber hecho tal cosa.

“Tristemente tenemos que informar la gravedad institucional que estamos viviendo en cuanto a la ilegitimidad de Federación Mercantil en el cobro de la tarifa. Gracias a la información que llegó del jefe de Gabinete, desde el bloque estamos preocupados por la ilegalidad en el cobro del estacionamiento medido de la manera en la que lo está haciendo Federación Mercantil”, dijo la presidenta de Juntos por Villa María, Gisele Machicado, ante los medios de prensa.

“También estamos preocupados por los cuestionamientos que venimos haciendo en todos estos años tanto este bloque como la oposición en otros períodos. La Carta Orgánica Municipal establece que el Ejecutivo debe velar por los servicios públicos y por su eficiencia, lejos de realizar una acción desde el Ejecutivo se está avalando el incumplimiento que hace Federación a lo largo de estos años. Hoy se podría estar rescindiendo el contrato a la empresa por los incumplimientos, pero esta decisión no se tomó en todos estos años, tampoco ahora”, manifestó la edil.

“Si hablamos de incumplimiento de contrato, por ende, no es eficiente”, remarcó, a la vez que aseguró que “se creó una comisión para resolver el problema del estacionamiento medido y se ha reunido dos o tres veces, sin poder avanzar”.

“Federación se excusa poniendo por delante a los empleados y a la tarifa, pero hay una prioridad en mantener los puestos de trabajo, sea cual sea el destino del estacionamiento medido. Nuestro bloque ha acompañado distintos incrementos de servicios, si no se acompañó el del estacionamiento medido es porque cuestionamos la ilegalidad e ilegitimidad del servicio, porque no se presentaron los balances como corresponde”, indicó Machicado, quien por otra parte consideró que hay “una falta de control de parte del municipio, ya que estuvo años sin funcionar el Ente de Control de Servicios Públicos”.

Reunión con Peressutti

“Convocamos a la auditora general Alicia Peressutti para transmitirle el avasallamiento institucional de parte de Federación Mercantil”, dijo la edil.

“La auditora manifestó su predisposición para trabajar en conjunto con el bloque para que se cumpla la norma y que el servicio se haga de manera eficiente y ajustada a ella. También nos mencionó que ha enviado diferentes pedidos de informe, no sólo a Federación, sino también al municipio, sin recibir información. Por lo tanto, también se encuentra preocupada por esta situación, ya que se trata de un servicio público”, afirmó.

“Nos preocupa el avasallamiento institucional, vivimos en un Estado en el que no podemos permitir que a quienes se les ha otorgado la prestación de los servicios no cumplan con las obligaciones primarias, por eso lo visibilizamos a los ciudadanos y hacemos los reclamos correspondientes”, remarcó.

Ordenanza clara

Ante la consulta de que desde Federación se habría dicho que están actuando legalmente porque están en condiciones de cambiar el fraccionamiento, y que hasta ahora se dio un beneficio a la gente que, en función de los costos, no lo pueden continuar, Karina Bruno respondió: “La ordenanza es clara en cuanto a quién tiene la facultad de reglamentar el fraccionamiento, y la respuesta del Ejecutivo también fue clara en que ellos no autorizaron ni reglamentaron ninguna modificación”.

“Hay muchos incumplimientos a lo largo del tiempo, pero lo esencial es que es un servicio ineficiente porque no sirve para ordenar el tránsito, está deslegitimado en la sociedad porque no hay un reconocimiento sobre qué devuelve. No tiene que ver con los seis pesos por hora que se pagan hoy, si se pusiera a un peso seguiría siendo caro porque no hay una devolución, no hay un servicio, transitar por la ciudad o estacionar es un caos, el objetivo, que era ordenar el tránsito, no se cumplió”, subrayó.

“Desde el bloque públicamente, por nota, y participando de la comisión creada por el Ejecutivo planteamos que para analizar la tarifa, como en cualquier servicio, deben acompañar los balances y una estructura de costos de cómo se conforma la tarifa a la que quieren llegar, pero nunca quisieron presentar eso. Entendemos las variables de costos, los procesos inflacionarios y las paritarias para los empleados, pero si no quieren mostrar la estructura de costos, no vamos a acompañar un aumento de la tarifa”, apuntó.

“Hace mucho que le hacemos planteos, hasta pedimos la intervención. Queremos que el Ejecutivo se haga cargo, diga que está pasando, tome cartas en el asunto y decida hacer algo, a nosotros nos interesa que el servicio sea eficiente. Si hay una constante en esta gestión y en la anterior es que hay una forma de entender la concesión de servicios en la que no se tiene en cuenta al usuario, hay un desentendimiento del Estado en controlar cómo se ejecutan”, señaló.

Con dinero de los contribuyentes

“Hace poco se declaró la emergencia vial y se van a afectar recursos públicos, muchas de las cosas que se van a pagar desde la Municipalidad eran responsabilidad de la concesionaria, como la señalética, la educación vial en las escuelas, las sendas, etcétera. Creo que el municipio no debe esperar un año a que finalice la concesión, sino que debe tomar cartas en el asunto ahora, porque a esta improlijidad la pagan los vecinos, ya que recursos municipales se van a usar para una campaña vial cuando era responsabilidad de Federación”, sostuvo Gustavo Bustamante.

“Todo lo que va a hacer el Ejecutivo es con plata de los contribuyentes, mientras, Federación habla de la tarifa, aunque omite el incumplimiento en todos estos años de los objetivos para los que se le dio la concesión”, concluyó.