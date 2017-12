El cónsul de Israel mostró especial interés en Villa María y firmó acuerdo

Habrá colaboración para sumar esfuerzos en temas como tecnología, agua y agro, entre otros. El cónsul se enfocó en el Parque Industrial

El Gobierno de Villa María firmó un convenio de colaboración con el cónsul general de la República de Israel, Alejandro Orchansky, en un acto desarrollado ayer a la mañana en el Salón Juan Domingo Perón del Palacio Municipal.

“Hoy es un primer paso en esta cooperación internacional, y tiene que ver con conocernos”, definió el intendente Martín Gill, quien reunió a todo su Gabinete en el Salón Oval para participar de este acuerdo. Contextualizó que “en los últimos tiempos” los gobiernos locales empezaron a estrechar lazos con otros países, algo que antes estaba circunscripto generalmente a los estados nacionales o provinciales. “Se da una nueva diplomacia”, subrayó, y apuntó que se traduce en oportunidades para empresas, desarrollo logístico y tecnológico y aspectos educativos.

Por su lado, Orchansky -de origen cordobés- habló de “arremangarse y trabajar”.

Refirió que Israel “es un país pequeño geográficamente, más pequeño que la provincia de Tucumán” y que Córdoba “es ocho veces más grande”.

“La mitad de la superficie es desierto. Hoy es un desierto tecnológico, pero es desierto. Esto habla de gente que se quiere sobreponer a las circunstancias de todo tipo, avanzar, desarrollarse y cooperar con todo el mundo”, expresó ante los presentes.

Y sobre la vinculación con Villa María hizo especial referencia al Parque Industrial, cuyo presidente Carlos Pizzorno también fue parte del encuentro. “En todos los órdenes hay mucho por conversar”, añadió.

El cónsul dijo sentirse “asombrado” por esta localidad. “El objetivo de mi visita es responder a una invitación y ver qué podemos hacer juntos. Los temas son muy diversos”, graficó y detalló que Israel “es un país que está muy relacionado prácticamente con todo el mundo” y que su desarrollo tecnológico “es muy importante”, siendo el segundo o tercero del mundo en esa materia. “Queremos transmitir lo que tenemos y sumarnos y aprender”, enfatizó.

Luego, cuando EL DIARIO le preguntó cuáles son concretamente las posibilidades de desarrollar emprendimientos conjuntos, mencionó lo vinculado a la tecnología, educación, agro, agua, lo industrial y al hecho de que esta ciudad sea cuenca lechera. “En todos estos aspectos podemos ver de sumar esfuerzos para que las dos partes puedan encontrar mayor actividad. Israel tiene muchos mercados en el mundo y en alguna oportunidad hubo técnicos israelíes en Córdoba que dijeron que aquellas industrias a las que se le hacía más difícil abrir mercados en otros países podíamos sumarles esfuerzos para que se pudieran generar, lo que no es difícil en la medida que se de con regularidad y calidad”, declaró.

Consultado sobre si es común tener acuerdos con municipios, apuntó que no pero que sí hay diversos casos en donde hay cooperación. “Lo de Villa María me atrae particularmente porque encuentro cantidad de temas en los que podemos sumar esfuerzos y obtener buenos resultados de todo tipo, no sólo económicos sino de apertura de mercados y de hacerse conocer”, finalizó.