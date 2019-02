“El cuartetero tiene excelencia también”

Lo que quedó del lunes – Conferencia Jean Carlos

Después de un recital con un enorme despliegue, en donde hasta invitó al escenario a Facundo Toro y cantó una chacarera, Jean Carlos dialogó con los medios en la carpa de prensa.

Tras ocho años de no presentarse en el Festival Internacional de Peñas, el artista manifestó que “no queríamos presentar lo normal y común”: “No queríamos hacer solo lo que hacemos en los bailes. Queríamos incorporar bailarines, músicos invitados, coreografías, para que la gente se olvide también un poco en ese momento de ciertas ideas de que el cuarteto es bajo, mugre. El cuarteto tiene excelencia también y le quisimos dar la excelencia que se merece el Festival. Quisimos dar un toque distinto y diferente”. “Facundo es mi amigo y le pedí cantar conmigo. Como le hice un homenaje a Los Manseros en el disco anterior, quise que Facundo Toro participara de esta canción, que de hecho, va a estar incorporada al nuevo disco”, detalló.

Consultado sobre cómo fue el desarraigo de su tierra y elegir Córdoba, Carlos manifestó que fue difícil: “No fue nada fácil. Vine a los 18 años y es mucho el precio que se pagó. De los 18 a los 48 que tengo, viví más aquí que allá, y aunque no lo crean todavía hay ideas de que tengo que seguir pagando un precio. Tengo mis hijos cordobeses, no tengo un hijo dominicano, mi esposa es de Catamarca y yo soy gracias a Dios, ciudadano argentino. Elijo presidente, intendentes, pero todavía se ve un precio a pagar, cuando en realidad yo ya lo pagué. Ya soy de aquí”, expresó.

Durante su recital, brindó un homenaje a Sebastián, al que calificó como su maestro: “Daniel Reyna para mí fue mi maestro. Con Trulala estuve dos años, pero con Sebastián estuve tres y recorrí el país con él. Lo que no hice con nadie, lo hice con Sebastián. Y él me decía ‘aprendé Jean Carlos, porque tu un día vas a ser un artista’. Yo lo que hacía eran coros, pero después de cantar me dijo el artista aquí soy yo, y yo lo entendí. Fue una persona que me dio una gran mano y no podía dejar de hacerle ese homenaje aquí en vivo y más en este escenario mayor”.

Sobre el anuncio del intendente Martín Gill de la realización de un Festival Nacional del Cuarteto en Villa María, el cantante aseguró que lo puso feliz: “Creo que el cuarteto es parte de la cultura. Tenemos que tomar conciencia de que cada provincia tiene su música, y no podemos todo el tiempo tirar el cuarteto atrás cuando si nos ponemos a idealizar lo propio creo que estamos mal. Si hablamos de Santiago del Estero, hablamos de la chacarera, si hablamos de Corrientes, del chamamé. Por más que Córdoba haya respaldado el folclore argentino, tiene su música que es el cuarteto. Entonces creo que sí había que darle esta oportunidad a los artistas, que la gente se saque el tabú de la cabeza de que es una música de clase baja. ¿El tango no era de clase baja y ahora conquista el mundo? La bachata en República Dominicana también era de muy clase baja y hoy conquista el mundo. Tenemos que aprender a abrir un poco la cabeza y no tirar lo propio al suelo”.

Conferencia Damián Córdoba

“El cuarteto está más fuerte que nunca”

“Esta es mi casa y estoy agradecido y feliz. Somos una familia, mis fanáticos y fanáticas son los que me acompañan en cada show y cada vez que vengo a una noche tan especial como esta. Para mí es un orgullo venir a esta fiesta que reúne a gente de todo el país, porque viajan de muchísimos lugares para venir a acompañarnos en esta gran noche. Ver tanta gente que corea tus temas y está siendo feliz en definitiva me emociona, porque ese es mi objetivo”, dijo Damián Córdoba a la prensa tras su show en el Anfi.

Consultado sobre quién podrá ocupar en un futuro, el lugar que hoy es de La Mona dentro del cuarteto, Córdoba expresó que nadie ocupa el lugar de nadie: “Soy de las personas que cree que cada uno hace su propio camino. Arranqué mi carrera con esa meta, de hacer mi camino, sin colgarme del éxito de nadie. Siempre digo que La Mona es nuestro estandarte y nuestro pilar, yo me crie escuchándolo. Lógicamente es un orgullo que gente seguidora de él me diga que voy a seguir ese camino, es un halago, pero La Mona es La Mona, Damián Córdoba es Damián Córdoba y así cada cuartetero”.

Sobre cómo mantiene la “algarabía” y la cantidad de shows que da, el cantante manifestó que “cuando uno hace lo que le gusta, y yo me siento un apasionado, lo disfruta”: “La música es mi pasión y siempre quise esto para mi vida. Mucha gente te pregunta si de chiquito quería esto y yo lo sabía. Esto es lo que apasiona, lo que me hace feliz. Yo vengo y lo disfruto. Desde el 26 de diciembre hasta el día de hoy, vengo con shows de lunes a lunes y sigo así hasta el 9 de marzo. Entonces qué más puedo pedir. Tengo salud, tengo a mi familia que me acompaña, tengo a mis fanáticos y fanáticas. Me siento un bendecido”.

Sobre los proyectos para 2019 y si tiene pensado hacer un dueto, el artista manifestó que “está muy bueno” la colaboración entre artistas: “Está muy bueno que se dé la oportunidad de que el cuartetero tenga su noche. Me gustaría que haya tres noches para que puedan estar todos mis colegas. Mi deseo es que estén todos y que se les dé lugar a las bandas que recién están empezando. Esta bueno mostrarle a la gente que estamos unidos y que el cuarteto está más fuerte que nunca. Se está produciendo algo a nivel popular muy similar a lo que es el género del reggaetón en donde se juntan varios y diferentes artistas que antes hacían, por ejemplo, baladas, tuvieron que incursionar y fusionarse. Eso está pasando con el cuarteto”, expresó.

Conferencia Q’Lokura

“Se vienen nuevos duetos”

Q’Lokura, la banda nació en 2018 tras la separación de Nicolás Sattler y Facundo Herrera de Chipote, se presentó anoche por primera vez en el Festival Internacional de Peñas. Antes de su show, brindaron una conferencia de prensa y manifestaron su entusiasmo por subir al escenario.

“Estamos felices de estar acá y muy felices y ansiosos. Nos toca cerrar este gran Festival”, manifestaron.

“Estamos contentos de estar por primera vez con este proyecto nuevo, disfrutando al 100%. Estamos cansados por todas las giras, pero contentos, acá me siento como en casa”, expresó Sattler.

Sobre cómo vienen los proyectos para 2019, adelantaron que pronto terminarán de grabar un DVD y seguirán con muchos bailes. Además durante el año grabarán su segundo disco: “Estamos por cumplir nuestro primer aniversario el 17 de febrero y se viene el nuevo disco, estamos tirando muchos anticipos en los bailes. Se vienen duetos, se puede venir con Ulises Bueno, Facu y la Fuerza, la Banda de Carlitos, El Rejunte”.

Consultado sobre cuál es el mejor público, señalaron que “sin duda, el de Córdoba”: “La cuna del cuarteto es Córdoba y de ahí salís a recorrer el país”.