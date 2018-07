El Día del Amigo y algo más

¡Atención a los perreros! Mañana se celebra con los amigos seres humanos, pero el sábado es también el Día Mundial del Perro, en homenaje al amigo de cuatro patas que nos acompaña desde siempre y que, curiosamente, tiene varias jornadas celebratorias

Mucha gente celebra esta semana el Día del Amigo, que concretamente será mañana, 20 de julio, aunque los festejos suelen prolongarse. No obstante, aquel que también tiene perro podrá decir que, para hacerla completa, son dos los “días del amigo”: mañana es el tradicional, pero el sábado es la fecha estipulada como el Día Mundial del Perro, es decir, el día mundial del amigo que tenemos en casa.

No existe un motivo claro sobre por qué el día 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, pero lo importante es que este día es una fecha señalada para los amantes de los canes, esos increíbles seres de cuatro patas que han convivido con el hombre desde el inicio de la civilización.

Han sido y son ayudantes, vigilantes, pastores, cargueros, jugadores, cuidadores, competidores, cazadores y pescadores, acompañantes, guías y ante todo: amigos.

El Día Mundial del Perro existe con la intención de rendir un merecido homenaje y agradecimiento al perro por su papel como compañero inseparable del hombre, pero también existe con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de los abusos que desgraciadamente aún hoy se cometen contra los canes: abandonos, vejaciones, maltratos…

La fecha es el 21 de julio, pero este no es el único día en el calendario que se dedica a los perros, ya que el 27 de julio, es decir el viernes de la semana próxima, se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, con la intención de concientizar sobre la situación de estos animales, mientras el día 26 de agosto se celebra, esta vez solo en Estados Unidos, el National Dog Day.

No obstante, concretamente en Argentina, el 2 de junio es el Día Nacional del Perro. En fin, siempre hay jornadas para celebrar con ellos.