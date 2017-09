Fue ante la asamblea que llevó a cabo ayer el SEP, que significó la primera desde que asumió al frente del centro de salud

El director del Pasteur respondió con promesas a los trabajadores

Julio Cohen adelantó que en los próximos días se sumarán nueve enfermeros y serán los primeros de 36 trabajadores nuevos. Además, aseguró que habrá una segunda etapa de incorporaciones y una inversión de 20 millones en equipamiento para 2018

Un grupo de trabajadores del Hospital Pasteur, principalmente pertenecientes al Sindicato de Empleados Públicos (SEP), llevó a cabo ayer una asamblea informativa que significó la primera desde que Julio Cohen asumió como director del establecimiento.

El propio Cohen se sumó a la charla de los empleados para dar a conocer una serie de promesas que incluyen incorporación de nuevo personal e inversión por más de 20 millones de pesos en equipamiento para el año que viene, dando respuesta de esa manera a una parte de los planteos.

Lo que piden

Leandro Parnisari, delegado del SEP, fue quien tomó la palabra para dar a conocer los cuatro puntos principales por los cuales se convocó a la asamblea.

“La flexibilización laboral, el hecho de que nos quieren modificar el régimen jubilatorio, el incumplimiento de paritarias y el escaso recurso humano en el Hospital Pasteur”, resumió. Tres de estos ítems son motivo de lucha hace tiempo.

En cuanto al pedido de incorporación de personal, Parnisari remarcó que hacen falta “45 personas para empezar a funcionar bien”.

“Desde el Gobierno dicen que han ingresado 16 empleados nuevos y en realidad lo único que han hecho es un cambio de carátula porque eran residentes que teníamos en el hospital que ahora los han pasado a contratados, por lo que no es un ingreso genuino, sino que es el mismo personal que ya estaba”, aclaró quien se desempeña como jefe de personal.

Parnisari contó que con el nuevo director “hay un diálogo fluido” y consideró que “la traba no está acá en el nosocomio, sino que es a otro nivel, el impedimento de ingreso de personal viene de más arriba, no de la conducción del hospital”.

“Más allá de que tenemos un excelente diálogo, por ahí tenemos una pequeña diferencia en la cantidad de personal que creemos que necesitaría ingresar, pero eso es discutible. Lo que no tiene discusión es que hacen falta ingresos”, insistió.

Por otra parte, en cuanto a los incumplimientos en materia de paritaria, el delegado del SEP sostuvo que “no son de pauta salarial, sino que es una estructura orgánica que venimos peleando hace más de 15 años. Sobre todo en la ley de administrativos, que no tenemos, y la estructura orgánica del equipo de salud, que ya era deficiente en el otro hospital y que ha quedado totalmente obsoleta acá. Nosotros no podemos funcionar como entidad si no tenemos una estructura orgánica, cómo organizarnos”, agregó.

“Ese es un punto, el otro es el pase de los compañeros que han rendido concurso para pasar a planta permanente hace más de dos años y todavía siguen con carátula de contratados”, completó.

El próximo jueves Parnisari adelantó que participará de un plenario provincial “donde nos juntamos en Córdoba capital todos los delegados de la provincia para tratar temas que son específicos”.

Incorporaciones e inversiones

Julio Cohen asumió el 17 de julio pasado como director del Pasteur y la de ayer fue la primera asamblea que los trabajadores realizan durante su gestión.

Ante esto, el médico infectólogo dio a conocer que, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Provincia, se han tomado medidas que buscan dar respuestas a estos reclamos.

“Hemos armado un equipo de trabajo entendiendo que es la manera ideal para acompañar las necesidades de nuestros pacientes. Estamos trabajando articuladamente, ya hemos presentado informe a las autoridades del Ministerio y si bien obtuvimos una respuesta, no fue en el tiempo esperado, pero por lo menos vamos a estar incorporando el personal necesario para fortalecer las especialidades médicas”, comenzó diciendo.

“Ya hemos incorporado a 16 agentes, todos profesionales, que nos van a permitir reducir los turnos de consultorios externos vinculados a las consultas de neurología, traumatología, pediatría, cardiología, clínica médica, entre otras especialidades”, plasmó, aunque Parnisari asegura que esos 16 agentes, en realidad, ya estaban trabajando como residentes.

Segú Cohen, “en unos 15 días se van a incorporar nueve enfermeros para fortalecer la atención en las salas” y “luego se van a incorporar técnicos de laboratorio y bioquímicos, gente en diagnóstico por imagen, médicos y técnicos, trabajadores sociales, cirujanos de tórax y otros especialistas”.

“Con esta incorporación de personas y fortalecimiento del trabajo en equipo de la comunidad hospitalaria, vamos a estar en condiciones de dar respuestas a las necesidades de los pacientes”, afirmó.

Serán entonces, según el director del Hospital, 36 trabajadores los que se sumarán en una primera etapa y luego vendrá una segunda etapa vinculada al ingreso de administrativos, camilleros y personal para fortalecer el turnero”.

En relación a insumos y equipamientos, aseguró que “estamos bien, incorporando instrumental quirúrgico. Hemos renovado también el área de radiología y está proyectada para 2018 la incorporación de un resonador magnético y una mesa de hemodinamia nueva. La inversión estimada será de 20 millones de pesos”, adelantó.

Pasados algo más de dos meses desde su asunción, el médico infectólogo confió que se encontró con un lugar con “algunas necesidades, vinculadas sobre todo al recurso humano”. Pero remarcó que “el equipo de trabajo está comprometido, tiene ese plus de solidaridad que tiene que tener la salud pública, por lo que encontré a un hospital fortalecido en ese sentido y por supuesto que la Dirección y el Ministerio tienen que acompañar para poner de pie a este Hospital”.

Sobre el escándalo de las sábanas

En julio tomó estado público una investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Matheu, donde se conoció que en las sábanas que llegaban desde un lavadero externo para ser usadas en el hospital San Roque de Córdoba capital se había hallado el doble de contaminación bacteriana que lo admitido por Anmat para elementos textiles limpios para ser usados en hospitalización general.

Esto derivó en la imputación de cuatro personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia, en torno a un caso que daba cuenta de un descontrol absoluto en la higiene de las sábanas y los elementos sanitarios de los hospitales públicos.

Julio Cohen aseguró que el Pasteur “debe ser uno de los mejores hospitales en ese sentido”. “El lavadero funciona muy bien, debemos recordar que es un equipamiento que pertenece a la Provincia, pero el servicio está tercerizado. La verdad es que este hospital está funcionando muy bien y hay control de calidad en el lavado que se está haciendo”, subrayó con el objetivo de despejar todas las dudas en torno a esta temática.