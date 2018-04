“El empuje de nuestra gente no nos puede confundir”

Cristian Agosto

Lo vivió hasta hace poco como jugador y ahora le toca hacerlo como director técnico. Cristian Agosto, el “gran capitán” del León, afronta, como todo Alem, con gran expectativa y ansiedad la posibilidad de meter a su querido Tricolor un paso más adelante en el Federal C.

En ese contexto, Agosto indicó: “Estamos bien, con la ansiedad de que llegue el momento del partido, pero tratando de manejar esa ansiedad para que no nos confunda y nos haga errar el camino. Se trabajó bien en la semana y en el entrenamiento del viernes por la mañana ya dejamos todo listo”.

“Más allá de que vamos a ser locales, no podemos salir a regalarnos porque vamos a enfrentar a un rival interesante que por algo ha llegado hasta esta misma etapa que nosotros”, analizó.

En cuanto a la importancia de definir la serie como local ante su público, el entrenador fue claro: “No nos podemos confiar y el empuje de nuestra gente tampoco nos puede confundir, porque si eso pasa podemos quedarnos con las manos vacías”.

“Tendremos que usar el plus de la gente para meterle presión al rival, sabiendo que tenemos más de 90 minutos para ganar el partido”, indicó.

En relación al rival, dijo que “Ateneo explota muy bien las pelotas cruzadas, por lo que hay que tomar los recaudos necesarios. Tendremos que marcar de cerca a su centrodelantero, Ignacio Ten López, quien me pareció un jugador muy interesante”.

Problemas extrafutbolísticos

Por otra parte, consultado por una disputa de índole económica que se generó entre jugadores y dirigentes, Agosto fue claro al decir: “Es un tema delicado. Me parece que no era el momento para que saliera a la luz. Tendría que haber salido antes, o bien esperar que finalice el Federal C, porque estamos a un paso de la gloria”.

“No era momento para sacar a flote todos estos problemas. Creo que desde ambas partes, jugadores y dirigentes, se han equivocado. A mí también me deben dinero, pero nunca me bajé del barco ni se me cruzó por la cabeza hacer un planteo en este momento tan importante para el club”, confesó.

Para más, aseguró que “no hay plata del mundo que alcance para pagarme la satisfacción que significaría para mí quedar entre los cuatro mejores equipos de la provincia”.

“La ropa se lava dentro de casa. Por más que haya problemas, no hay que ventilarlos. Me molestó que esto trascienda, porque hace una semana que venimos hablando de esto cuando tendríamos que haber afrontado una semana de hablar solamente del partido”, lamentó.

Al mismo tiempo opinó: “Creo que antes que todo, debería estar la camiseta de Alem. Este plantel está a un pasito de quedar en la historia y tiene que pensar cuándo, si es que tienen la suerte de hacerlo, volverán a jugar un campeonato de este tipo”.

“Hay que disfrutar la instancia en la que estamos y creo que, sea cual sea la deuda de dinero que existe, no le va a cambiar la vida ni a solucionar los problemas de ninguno de nosotros”, sostuvo y, para finalizar, añadió: “No estoy en contra de los jugadores ni a favor de los dirigentes. Creo que desde ambas partes se han manejado mal y ojalá que todo esto no nos haga desviar la vista de nuestro objetivo”.