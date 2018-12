El ERSEP aprobó el aumento en la tarifa de luz pedido por EPEC

Sin audiencia pública – Será del 12,14% para los usuarios residenciales

El incremento promediará el 9% y regirá desde el 1 de enero, por lo que se percibirá en las boletas a partir de febrero. En los últimos 12 meses, la energía alcanzará un acumulado del 86,25%

Sin realizar la audiencia pública, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) dio el visto bueno al pedido de aumento por inflación en la tarifa de energía eléctrica solicitado la semana pasada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

La suba se hará oficial desde hoy al publicarse en el Boletín Oficial provincial y regirá a partir del martes 1 de enero.

El aumento será del 9% promedio y alcanzará el 12,14% para los usuarios residenciales. Se percibirá en las boletas que lleguen a los hogares desde febrero y alcanzará en 12 meses un acumulado de 86,25%, aunque no todos los incrementos obedecieron a la escalada de precios, sino también a la suba del dólar y a otros factores.

“El aumento se liquida a partir de febrero, porque se aplica en los consumos que se realizan en enero. Llegará a las boletas de febrero, o marzo en algunos casos”, explicó el vocal del ERSEP por la UCR, Facundo Cortés Olmedo, al portal de noticias La Nueva Mañana.

En tanto, sobre los motivos por los que no se llevó adelante una audiencia para tratar la suba, Cortés Olmedo sostuvo que desde la empresa consideran que “no es necesario” llevar adelante una asamblea que “al menos informe a los vecinos” de los aumentos.

“Se habilitó a EPEC a que se aplicaran los aumentos sin audiencia pública a cambio de hacer una al año para controlar las subas. El problema es que esa audiencia tampoco se hizo. O sea, no se hizo la audiencia general ni la que prevé la ley. Soy de la postura de que los aumentos son inconstitucionales, sea cual sea la razón del aumento. En este caso no se escucha al usuario antes. Se aplica la medida y pretenden escuchar luego de que el aumento se aprobó. No resiste a ningún análisis”, aseveró el vocal del ERSEP.

“Cada vez inventan más justificativos para los aumentos, porque el año pasado no pedían aumentos para subir la tarifa. Nosotros insistimos que estos incrementos responden a la ineficacia y a las incorrectas decisiones políticas que tomó la gestión de EPEC”, agregó.

Finalmente, Cortés Olmedo no descartó que ante una posible suba del precio de la energía mayorista, ese aumento se traslade a las boletas de 2019, sin tampoco pasar previamente por una audiencia.