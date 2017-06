El espíritu de la labor de las Adoratrices continuará desde el Polo de la Mujer

La casa en donde estaban las monjas hasta diciembre pasará al municipio luego de que la Provincia brinde un aporte para adquirirla. La consideran estratégica para trabajar con mujeres en situación de riesgo

Con la presencia del gobernador Juan Schiaretti el martes en Villa María, en el Día de la Bandera, quedó ratificada la creación de un Polo de la Mujer en la ciudad, pero se conoció que el mismo no funcionará donde originalmente estaba previsto, sino en la casa en donde por años habitaron las Hermanas Adoratrices.

Se trata de un amplio inmueble situado en la esquina de Ramiro Suárez e Independencia, en barrio Carlos Pellegrini, en donde las monjas se enfocaron en la realización de tareas y actividades tendientes a empoderar a la mujer que vivía en situación de riesgo.

Como se conoce, en diciembre pasado las hermanas dejaron esta localidad ante una serie de modificaciones dispuestas por la congregación por la falta de vocaciones. Estaban desde 1991 por estas tierras, año en que llegaron a recorrer la ruta pesada y se toparon con diversas situaciones de dolor y desigualdad.

El Polo de la Mujer ya había sido anunciado meses atrás como una de las dependencias que funcionaría en el edificio en que estuvo el Hospital Regional Pasteur, en barrio Lamadrid. Sin embargo, con la salida de las Adoratrices, el intendente Martín Gill hizo otra propuesta y la semana pasada el gobernador Schiaretti terminó aceptándola.

EL DIARIO había contado en el verano pasado que el municipio analizaba comprar la casa en que residieron las monjas. Ayer, Gill confirmó a este matutino que con las hermanas mantuvieron “varias reuniones” previo a su partida para transmitirles la “disponibilidad y colaboración para que se quedaran, pero nos plantearon la situación vocacional y la decisión de la orden” de irse.

“Les planteé que el edificio quedara referenciado en lo que fue su objetivo original, el de trabajar con las mujeres en riesgo. Comenzamos una serie de gestiones, planimetría, tasaciones y cuando tuvimos encaminado el tema, le propuse al gobernador modificar la estrategia”, señaló el jefe del Ejecutivo local, quien sostuvo que la casa de calle Independencia tiene una ubicación que es estratégica para el trabajo que se efectuará.

En este marco, la semana pasada las autoridades ya firmaron un compromiso de compraventa, en el que se plasma la intención de las partes.

La Provincia hará un aporte al municipio para la adquisición del inmueble, que pasará a ser parte de la Municipalidad, la que luego lo dará en comodato al Estado provincial precisamente para lo que será el Polo.

“Las intervenciones a realizar en el lugar son mínimas”, ilustró Gill.

En tanto, en el espacio originalmente previsto para este organismo en el ex-Pasteur funcionarán otros ámbitos del municipio. “Podrían ser talleres de capacitación o áreas para la capacitación laboral”, anticipó el mandatario.

Las recomendaciones del Polo

Un trabajo provincial contra la violencia y la trata de personas

El Polo Integral de la Mujer en situación de violencia es un ámbito que pertenece a la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.

La sede central está ubicada en Entre Ríos 680, casi bulevar Perón, en la capital cordobesa y el teléfono es (0351) 4288700/01. Su tarea hace foco en el trabajo con la mujer que es violentada y que sufre explotación sexual.

Recientemente, en una actividad efectuada en el municipio repartieron folletos desde esa repartición, en los que sobresale la línea telefónica abierta para buscar ayuda: funciona todos los días las 24 horas y es el 0800-888-9898.

En la cartelería y folletería del Polo se dan indicaciones de cómo prevenir la trata de personas. Por ejemplo, señalan: “Tené en cuenta que cuando subís información a las redes sociales, ésta puede ser utilizada por otras personas con intenciones que no conocés. Sé precavido en el uso de fotografías. Si te ofrecen un trabajo, buscá información acerca de la oferta, del empleador y cuáles son las condiciones reales. Cuando vayas a una entrevista, contale a personas de tu confianza acerca del encuentro. Si el pago que te ofrecen es demasiado alto, considerá que puede ser un engaño y también puede serlo si además no te exigen experiencia. Si te piden que tomes decisiones rápidas, no te está dando tiempo a que pienses acerca de la propuesta o que la comentes con otros, por lo que podrías estar siendo víctima de un engaño”.

Respecto a la violencia, apuntan que “todas las personas que tomen conocimiento de alguna situación de violencia familiar” pueden denunciar y resaltan que “deben” denunciar los representantes legales o quienes se desempeñen en organismos asistenciales, educativos, de salud y de Justicia. El denunciante puede aportar sus datos personales, solicitar reserva de identidad o realizarla de forma anónima.