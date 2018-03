“El feminismo es el único que puede generar un cambio real del sistema”

Entrevista – La rapera Sara Hebe se presentará esta noche por primera vez en Villa María en el bar Madre Selva

La autora de la explosiva cortina musical de “El marginal” actuará en la “Fiesta pantera” junto a artistas y bandas invitadas

“Hace rato que teníamos ganas de ir a Villa María y está bueno poder acompañar propuestas como las que están haciendo las pibas del parador Matria y de Madre Selva. Está bueno que sean mujeres trabajando y que ocupen esos espacios”, comentó a EL DIARIO Sara Hebe, considerada la mejor rapera de nuestro país y reconocida masivamente luego de aportar la cortina musical para la primera temporada de la serie televisiva “El marginal”.

Esta noche, la hacedora chubutense se presentará por primera vez en nuestra ciudad en el marco de la “Fiesta pantera” junto al músico y productor Ramiro Jota, su viejo compañero de andanzas artísticas, y Eduardo Morote (conocido como Señor Tomate), en batería más otros artistas invitados como: Sebastián “Metaplasma” Perotti en las visuales, Paulita Pietro, la banda Cucusa Longa y Koko MC (Manuel Cabrera).

La cita será en Madre Selva (Porfirio Seppey), donde se podrá escuchar un show que promete ser “completo y bien potente”.

“Todavía hay muchos violadores sueltos”

No es ninguna novedad que la artista es una militante del movimiento feminista y del colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), y quien ha reivindicado abiertamente varias de las causas que llevan adelante ambas minorías. Por ello, iba de suyo la pregunta por la reciente movilización acerca del “8M”.

“Formo parte del movimiento, es cierto, pero no lo estoy viviendo con tanta alegría. Por un lado sé que el feminismo es uno de los acontecimientos más fuertes, con mayor vitalidad y más potentes y es el único que puede producir un cambio real en el sistema. Pero, por otro lado, tenemos que lamentar, por ejemplo, el asesinato de Marielle Franco en Brasil (activista negra, lesbiana, estudiante de Sociología y proveniente de una favela, quien había denunciado recientemente a la Policía militar). Son manifestaciones de arremetida del machismo y del fascismo, diría yo, donde el patriarcado todavía quiere aleccionar”, subrayó.

-Decís que, a pesar de los avances, ¿todavía no se ha logrado tambalear al patriarcado?

-Está cambiando, se han tambaleado viejas estructuras, pero todavía hay muchos violadores sueltos, muchos abusadores.

-En los últimos años han salido muchas chicas a denunciar acosos o abusos por parte de referentes del rock nacional, un lugar supuestamente contestatario, pero que también es machista

-Por suerte están saliendo muchas mujeres a hablar, a decir las cosas sin miedo. Pero la Justicia se mantiene patriarcal, cuesta que le crean a la mujer lo que denuncia.

“Los millonarios siempre te roban”

-¿Cómo viene tu gira de ahora en más?

-Seguimos recorriendo el país, yendo a Córdoba, y en mayo vamos a Paraguay, a Chubut.

-Estuviste hace poco en Lollapalooza y vi que te quejaste por la cesión de los derechos de Sadaic que tuvieron que firmar varias bandas (Sara había señalado que cedieron el 80%).

-Por un lado fue un muy buen festival, pero por el otro, pasa que los millonarios siempre te roban, te sacan la guita. Fuimos y cobramos repoco. Ese es el tema.

-¿Qué vas a presentar en el show de Villa María?

-Vamos a repasar todos los discos y a adelantar temas un poco nuevos como “Violeta perro”.

-¿De qué se trata?

– Prefiero que la escuches.

El tema en cuestión, publicado cinco meses atrás en las plataformas virtuales, reza lo siguiente: “Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mí no / de este pozo salgo corriendo / esta opresión me convirtió en atleta / corro como el agua, los pensamientos pasan / los voy dejando atrás / no es lo mismo con los sentimientos / una imagen en un imán, al frente va”.