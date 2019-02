“El Festival es diferente a los otros”

Lo que quedó del viernes – Conferencia de prensa con Fabricio Rodríguez

El artista villamariense Fabricio Rodríguez dialogó con los medios de comunicación tras dar su show en el Hernán Figueroa Reyes. Aún emocionado por la posibilidad de estar una vez más tocando en la ciudad que lo vio crecer, Rodríguez expresó la importancia de este crecimiento “después de muchos años de un trabajito de hormiga”.

Sobre su show, que fue ecléctico y diverso en cuanto contenido de su propuesta, el artista manifestó que eso, más que significar una facilidad, “siempre significó una dificultad”.

“Por ejemplo, si presento el disco en los Gardel, no tengo rubro para mí. Como disco de folclore, se encuentran con una canción que no tiene nada que ver, pero también hay una chacarera. Pero yo lo mido más con cómo me siento arriba del escenario. Me siento a gusto tocando una chacarera y también tocando ‘Un beso y una flor’ en algún estilo Jhonny Cash, country. León Gieco ya lo hacía, no estoy innovando, pero creo que viene heredada de haber escuchado toda la vida a León. Siento que tengo mucha influencia de León para componer, para cantar y tocar la armónica. Disfruto de cantar y tocar, pero todo llega y uno tiene la posibilidad de estar donde debe estar, no donde quiere. Disfruto de esto y trato de respetar cada escenario al que voy. En Cosquín el otro día traté de dar un show diferente al de hoy”.

“Creo que la gente se llevó una buena impresión”

Consultado sobre cómo se sintió en el escenario, Rodríguez manifestó que “bien, como siempre que me toca estar en Villa María”.

“Me tocaron noches muy difíciles, una vez me tocó compartir grilla solo con Ricky Martín y yo entraba a las redes sociales y leía los comentarios y me daban ganas de dejar la armónica y no tocar más, porque la gente se preguntaba quién era el que iba a abrir el show de Ricky. Hay gente que quería solo verlo a él y había que ponerle el pecho. Finalmente teníamos que tocar 45 minutos y tocamos una hora y diez. Después toqué con Sabina, Los Huayra, Maná, y siempre nos fue bien. Es un desafío tocar en Villa María porque es un festival diferente a los otros. Voy a Jesús María y es tradicional de folclore. El Festival Internacional de Peñas es ecléctico y te permite hacer muchas otras cosas y yo disfruto de eso. Creo que la gente se llevó una buena impresión y la pasó bien, porque vino predispuesta a disfrutar del Festival”, cerró.