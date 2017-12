El fútbol, con la mirada en Cabral

A las 18, Rivadavia y Universitario disputarán el partido de vuelta de la definición por el título. La “U”, que ganó 1-0 en la ida, puede coronarse hoy por tercera vez en su historia, mientras el equipo de Santoni va por la victoria que estire la serie a un tercer encuentro

Rivadavia y Universitario animarán esta tarde en Arroyo Cabral la segunda final del Torneo Clausura que organiza la Liga Villamariense de Fútbol, en una jornada que puede ser decisiva o estirar a un tercer partido.

Desde las 18, en la cancha del Verde, el partido será la revancha del 1-0 que logró la “U” en la ida, por lo que toda la obligación para ganar hoy será para los dirigidos por Marcelo Santoni, que apuestan a dar la vuelta olímpica el próximo fin de semana.

Con una victoria y hasta con un empate, Universitario se proclamará campeón por tercera vez en su historia, recuperando una alegría que tuvo en 2011, cuando ganó dos títulos consecutivos apenas se sumó a la competencia del fútbol local.

En ese contexto, está garantizada una tarde de emociones, tanto sea por la ilusión del Verde por cambiar la historia como por la expectativa de la “U”, que también busca revancha de la final perdida en el Apertura, ante Alem.

Ambos tienen todo para quedarse con la vuelta olímpica y saben que tienen que dar algo más de lo que dieron el pasado domingo.

A Rivadavia, que tuvo un mejor juego que su rival en Plaza Ocampo, le hará mucha falta la eficacia que no tuvo en ese primer partido, donde generó más situaciones y, sin embargo, se quedó mudo en 90 minutos. Mientras, en Universitario se necesitará un mejor juego con la pelota, la que tuvo poco en la ida, más allá del golazo de Gastón Moyano que le permitió quedarse con la victoria.

Claro que ambos tendrán diferentes alineaciones con respecto al partido de ida, sobre todo Rivadavia, que sufre el mal de ausencias por suspensiones y lesiones.

Las bajas en la formación de Santoni son importantes: José Villagra, gran figura en la ida, se despidió del torneo por una patada para roja que valió cinco fechas de suspensión; Matías Bustamante, quien también tuvo una buena performance en la ida, está suspendido provisoriamente, al comprobarse por vídeo una agresión al árbitro del partido. Además, Maximiliano Le Roux, quien podía ser de la partida, está sancionado por acumulación de amonestaciones, mientras que Samuel Garis, pilar de la defensa, arrastra una lesión que lo dejó complicado y en duda. También tuvo una molestia el otro defensor central, Nicolás Pedernera.

En ese contexto, el Chelo –quien fue el último DT campeón con Rivadavia- tiene a sus dirigidos en sumo cuidado, aunque con la certeza de dos regresos sumamente positivos: Uno es Diego Pulga Villagra, que vuelve tras una suspensión; el otro es el Franco Gozzerino, jugador del club que retorna justo para esta final tras jugar el Federal B para Alumni. Esos dos jugadores importantes intentarán darle el impulso que necesita el Verde para ganar esta tarde y estirar la serie a un tercer partido.

Por su parte, Bernadó también hará un par de modificaciones en Universitario, ya que no podrá contar con el volante central Rodrigo Aguirre (por acumulación de amarillas), quien sería sustituido por Vicario, a la vez que está en condiciones de volver Juan Acosta, quien sería de la partida en la zona de volantes.

Que sea fiesta

Luego de una semana convulsionada, que tuvo polémica por la suspensión de Bustamante y violencia por la agresión de dos personas a la casa del periodista Alberto Arce, además de las dudas por la disputa o no del partido, se espera que esta tarde todo sea una fiesta y no se hable de otra cosa que no sea del juego.

Más allá de las suspicacias, lo que queda claro que todo se define en la cancha y bien lo sabe Rivadavia, sobre todo, después de perder un partido por su propia impericia para definir en el arco contrario durante gran parte del partido de ida, además del quedo sobre el final que aprovechó Moyano en el área.

En eso apuntó Santoni esta semana, al tiempo que Bernadó buscó que sus dirigidos tengan el temple necesario para hacerse fuerte en un reducto donde el Verde se hace fuerte.

Con ese panorama, la fiesta está programada. Y que así sea.

Por el título en Reserva

Los hinchas de Rivadavia irán tempranito a la cancha, no sólo por la expectativa del choque de Primera, sino porque el club puede coronarse campeón en Reserva.

A las 16, el Verde recibirá a Alumni en el segundo partido de segunda división, donde puede quedarse con el título con solo empatar, ya que ganó 2-1 en la ida.

En caso de que gane el Fortinero, debe hacerlo por más de un gol para cambiar la historia, y si la diferencia es de un tanto, habrá empate en puntos y distancia de goles, por lo que habrá definición por penales.