El futuro del fútbol en manos de los dueños de la pelota

La dirección técnica de argentina (y algo más) se resuelve en las próximas horas

El miércoles aterrizaba en suelo argentino el avión que trajo de regreso al país al técnico de la selección nacional. Y sus horas en condición de tal parecen contadas. Hay una danza de nombres… y de millones con algunos interesados en danzar

El técnico de la selección, Jorge Sampaoli, arribó hace 48 horas al país luego que Argentina quedara eliminada en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, y su futuro laboral se definirá posiblemente en el día de hoy en una mesa a la que se sentarán el presidente de la Asociación del Fútbol Argnetino (AFA), Claudio Tapia, y el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

Así están las cosas. Un hombre ligado al sindicalista Hugo Moyano y otro del riñón del presidente Mauricio Macri (ahora distanciados), son quienes barajan las alternativas.

En ese ámbito se aguardará a ver si el DT presenta o no la renuncia que le fue solicitada en tierras rusas, para que la AFA no tenga no afrontar el altísimo costo económico que implicaría echarlo del cargo, cuando la entidad madre del fútbol argentino aún paga mensualidades a antecesores del oriundo de Casilda.

La reunión de hoy entre Tapia y Angelici se dará en medio de una danza de nombres que ya suenan como sustitutos. Por caso, el de los argentinos Ricardo “el Tigre” Gareca, el de Diego “el Cholo” Simeone, y Marcelo “el Muñeco” Gallardo, además del catalán Josep “Pep” Guardiola (quien rápidamente se bajó de la candidatura a la cual lo habían subido).

Y todo ello, el día después de las resonantes declaraciones del expresidente de Belgrano de Córdoba y extitular de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez: “Este grupo de jugadores se comió muchos técnicos”.

Pérez, reveló que a Edgardo “el Patón” Bauza le recomendó cuando asumió como DT de la selección “que ni hablara con Messi; que hiciera lo que él creyera conveniente, pero que el entrenador no pudo abstraerse de hacerlo y consultarle cosas al astro, referidas al armado del equipo”.

“Este grupo se comió muchos técnicos, con Sampaoli quedó más que demostrado que pasó lo mismo… Cuando Sampaoli hizo el contrato sabía este resultado, por eso propuso que su Mundial es el de Qatar”, explicó Pérez en tono cuestionador al entrenador.

Contrato de 20 millones de dólares

Y agregó: “Las personas honorables ante un fracaso de este tipo se tienen que ir. Pero acá estamos hablando de un contrato de 20 millones de dólares”.

El exdirigente sostuvo que “la AFA no está en condiciones de pagar ese dinero ni 1.800.000 pesos por mes de salario a un técnico”.

“Yo fui a buscar primero a Marcelo Bielsa y me dijo que no era su momento, porque seguramente veía eso mismo que pasaba dentro de la selección; después fui por Diego Simeone y me dijo lo mismo; Mauricio Pochettino me dijo lo mismo. Ojo, tengo escrito lo que me contestó Bielsa”, certificó Pérez.

“Una característica de los argentinos es que todo lo que está hecho de antes hay que romperlo. Yo hablé con Sampaoli y había que poner seis millones de dólares. El único técnico que aceptó y no impuso nada; que quería ser el seleccionador, en las condiciones en que estaba la AFA, fue Edgardo Bauza”, recordó.

Sobre su gestión en la entidad de la calle Viamonte, dijo: “Me equivoqué en aceptar. Fue todo una jugada política y no me di cuenta. Los demás mantenían la asamblea y no se podía gobernar”.

Así están las cosas en AFA; así quedaron tras el Mundial. Una danza de millones que todavía algunos quieren danzar.