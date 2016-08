El Globo es un Punto de Cultura

“Se tuvo en cuenta la misión social que venimos cumpliendo desde hace más de 30 años”, señaló el director Javier González quien comentó sobre la charla que mantuvo con el funcionario cultural de la actual gestión

Los Puntos de Cultura de un país son, a decir del estatuto nacional, “aquellas organizaciones de la sociedad que transforman la vida de sus comunidades a través del arte y la cultura”. Esta simple y a la vez conmovedora definición, puede ser aplicada desde ahora a la sala de El Globo Rojo y las escuelas que lo componen.

Emocionado por el reconocimiento, el actor y docente Javier González comenta que “a raíz de los cambios trascendentes que está viviendo nuestro país, de los 116 programas culturales que había en Nación solamente quedó en pie éste; aunque ahora se potenció”.

-¿Qué significa haber sido nombrado Punto de Cultura de la Nación?

-Significa un reconocimiento espectacular, una certificación a tantos años de trabajo y una legitimación de parte de la Nación que no siempre tenemos en casa. Porque acá en Villa María suele estar esa idea de “¿qué va a ser importante lo que éste hace si compra el pan acá a la vuelta?”. Este reconocimiento no sólo tiene que ver con lo que hicimos, sino con el proyecto a futuro del Globo Rojo.

-¿Cómo es esto?

-El hecho de poder proyectarte en uno de los países más inestables del mundo no es poca cosa. Y este reconocimiento implica que recibiremos dinero de Nación. Esto es importantísimo porque significa que habrá oxígeno un año más. El apoyo económico te permite sentarte en una mesa y planificar de manera distinta. Imaginate que El Globo Rojo tiene 26 mil pesos de gasto mensual. ¿Cómo lo pagás con las cuotas o cobrando entradas? Si no fuera por un espaldarazo como éste, sería imposible.

“El proyecto tiene vigencia”

-Este proyecto no sólo ha premiado actividades artísticas sino también sociales.

-Porque la idea de Punto de Cultura es sostener no sólo espacios como el nuestro, sino también comedores infantiles, cooperativas, proyectos aborígenes y fundaciones para que se consoliden. Días atrás estuvo en nuestra sala el coordinador de Punto de Cultura nacional brindando una charla técnica para todos. Y nos aseguró que el proyecto tiene vigencia y que no se cae el año que viene. Para nosotros es muy alentador.

-Hablaste mucho del futuro ¿qué es lo que se viene?

-Hay muchas primicias. Te puedo mencionar, de momento, el proyecto que acabamos de firmar con el vicegobernador. Vamos a ir a todas las comunidades de la provincia fomentando la idea de cooperativismo, que por cierto se contrapone a la de “corporativismo”. Vamos a estar presentando “La isla desierta”, de Roberto Arlt, para tener una charla debate posterior. Arlt fue un adelantado y en esa obra del año 37 ya hablaba de la explotación del hombre por el hombre y la enajenación que produce el trabajo.

-Si tuvieras que mencionar una razón de este reconocimiento ¿cuál elegís?

-Sin dudas, la misión social que venimos cumpliendo desde hace más de 30 años. Pensá que El Globo Rojo abarca el Teatro Estable de Villa María pero también la escuela de música, circo y danza. Es un premio al trabajo del artista y hacedor cultural, tan difícil de llevar a cabo en estos tiempos.

-¿Cuál es, para vos, la importancia del artista argentino en el tercer milenio?

-Hemos crecido con una falsa idea de que un artista nada tiene que ver con el contexto en donde vive, que debe estar al margen de todo, que lo suyo es sólo creatividad y vuelo. Pero nosotros creemos que no es así, que el artista tiene una misión social que cumplir. Y esa misión es la de interpretar la realidad y dar su punto de vista. El artista es un actor importantísimo en el desarrollo de los pueblos. Si no hay arte no hay educación y si no hay educación no hay soberanía ni independencia ni libertad. Desarrollar la cultura es fundamental para un país que quiera ser libre y soberano. Y llevar a cabo esas políticas, hoy es más necesario que nunca.

Iván Wielikosielek -Especial-