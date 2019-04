El Gobierno local se trasladará una vez por mes al nuevo espacio

Inauguración del Centro Cívico

En el edificio del ex- Pasteur estarán presentes 16 organismos del Estado provincial, con más de 24 servicios. Se podrán hacer trámites, generar claves de Ciudadano Digital o gestionar Firma Digital, entre otras cosas. También hay áreas vinculadas al Ministerio de Trabajo, al Apross y a la Secretaría de Equidad y Empleo

El gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Gill abrieron ayer las puertas del nuevo Centro Cívico. Minutos antes de las 19 descubrieron la placa recordatoria dejando oficialmente inaugurado el nuevo espacio, en el edificio del ex- Hospital Pasteur de calle Mendoza, en donde funcionarán varias dependencias provinciales y municipales.

El acto protocolar tuvo lugar en el flamante salón auditorio, que se vio colmado de vecinos, representantes de instituciones, intendentes de localidades vecinas, funcionarios provinciales y municipales. Sobre la obra, Schiaretti resaltó: “Esto es comodidad para la gente, y eso es lo que tiene que hacer quien gobierna, hacerle la vida más fácil y ayudar al progreso de las familias” (ver página 3).

“Estoy muy contento e infinitamente agradecido porque si trabajamos juntos, el beneficio lo perciben los vecinos. No me voy a cansar de darle las gracias al gobernador, y no me caben dudas de que en los próximos días la ciudad y el Departamento le van a dar las gracias de manera contundente, acompañando su gestión”, manifestó el intendente Gill.

Además anunció que, a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo espacio, una vez por mes se trasladará allí el Gobierno local “para brindar atención y estar más cerca de los vecinos”.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Gobernación, Silvina Rivero; el secretario de Comunicación y Conectividad y candidato a vicegobernador, Manuel Calvo; el ministro de Gobierno, Carlos Massei; su par de Ciencia y Tecnología, Walter Robledo, y la titular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano entre otros funcionarios provinciales. También estuvieron el diputado Paulo Cassinerio; el legislador José Escamilla y el ex intendente Eduardo Accastello; entre otros funcionarios y dirigentes locales.

Tras la inauguración, la secretaria general de la Gobernación, Silvina Rivero, manifestó a los medios que la apertura del Centro Cívico significará mayor presencia del Gobierno provincial en la ciudad: “Van a estar presentes 16 organismos del Estado, con más de 24 servicios diferentes a los que seguro se anexarán nuevos. Tenemos presencia de todas las áreas de Gobierno. No solo se va a poder hacer un trámite o abrir un expediente, sino que se van a poder generar claves de Ciudadano Digital, gestionar Firma Digital, que es un servicio nuevo para los ciudadanos. También hay áreas vinculadas al Ministerio de Trabajo, al Apross, a la Secretaría de Equidad y Empleo y distintas áreas. Todos vamos a estar presentes”.

Sobre el despacho del gobernador, que también se creó en el Centro Cívico, Rivero señaló que es una sala de reuniones para cuando se traslade el Gabinete: “También en la concepción de todo el edificio se trabajó en el esquema de plantas libres de uso común. Cuando la situación lo requiere nos podemos trasladar aquí y funcionar como Gabinete”.

La inversión en obras fue de más de 49 millones de pesos para el Centro Cívico y alrededor de 8 millones de pesos en equipamiento.

El nuevo Centro Cívico

El Centro Cívico se constituye como un edificio que alberga las reparticiones del Gobierno de Córdoba, siendo este tipo de infraestructura el cuarto en la provincia: los otros tres se encuentran en la capital cordobesa, en Río Cuarto y en Marcos Juárez.

La obra tuvo un carácter de conservación del patrimonio histórico y arquitectónico. Por esto, se mantuvieron con tareas de restauración pisos, aberturas y la lucera del hall central que dota al espacio de una iluminación natural.

Al ingresar al edificio, por calle Mendoza, hacia el ala derecha se ubican las oficinas y dependencias de la Provincia, con funcionamiento similar al del Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) que se emplaza por la misma arteria, pero en barrio Centro, a dos cuadras de la Municipalidad.

Hacia el otro lado, el ala izquierda integra un sector orientado a servicios, con la incorporación y apertura de una oficina comercial del Banco de Córdoba, salas de reuniones y oficina para Gobernación.

Cuando se sale del hall central hacia el corazón de manzana, el lado derecho tiene la plaza, un espacio verde, novedoso y atractivo para ese sector de la ciudad. A la misma se puede ingresar tanto desde calle Pasteur como Tucumán.

En tanto, para el lado izquierdo, está el ingreso al auditorio, única construcción levantada desde cero y colindante con la plaza, con capacidad para 400 personas, escenario y butacas removibles.

De este modo, el edificio del Centro Cívico es parte de una manzana integrada y conectada entre distintos ejes: hacia calle Pasteur, el Centro Asistencial del Consejo Municipal de Prevención de Adicciones; con ingreso por Tucumán y Martín Fierro, el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud Teresa “Pirucha” Orpianesi, Oficina de Empleo y MuniCerca 3; y sobre Porfirio Seppey tendrá su espacio la Departamental de la Policía de Córdoba, que se mudará desde el centro de la ciudad. Este último edificio es el único que continúa en obras.