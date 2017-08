MANO A MANO con Martín Llaryora

“El Gobierno nacional debería tener más corazón, más sensibilidad social”

Nació en San Francisco (Córdoba), el 6 de octubre de 1972. Es casado y tiene tres hijos. Es diplomado en Gestión Pública y abogado. Fue coordinador de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de la Provincia de Córdoba, concejal de San Francisco (2003 – 2007), en 2007 llegó a la Intendencia de su ciudad y fue relecto en 2011. El 11 de diciembre de 2013, tras solicitar licencia en la Intendencia asumió como Ministro de Industria de la provincia, cargo que ocupó hasta diciembre de 2014. Es integrante de la mesa Coordinadora del Consejo Provincial del Partido Justicialista. Hoy es vicegobernador de Córdoba y preside la lista de diputados nacionales de Unión por Córdoba

Escribe Nancy Musa

De nuestra Redacción

Conciliador, moderado y afable. Son algunas de las características de un dirigente que de la mano de su agrupación “El peronismo que viene” llegó a la vicegobernación de Córdoba y hoy va por una banca en el Congreso nacional. Identificado con la Doctrina Social de la Iglesia y las ideas del peronismo Martín Llaryora se fue abriendo camino en el complejo territorio de la política provincial.

Le da significativa importancia a la formación, manifiesta un fuerte compromiso con los más vulnerables y pone énfasis en la producción y en el empleo. Es de una generación que se educó en democracia, tiene un perfil diplomático y sueña con ser parte de la construcción de un país pujante.

Le gustan los desafíos y hacia ellos se dirige con calma y optimismo.

-Usted comenzó un camino en la política, fue intendente, ministro, es vicegobernador, ¿qué siente en este momento al estar con todas las posibilidades de llegar al Congreso de la Nación?

-A mí me parece muy importante ir preparándose para los nuevos desafíos. En este momento siento que en el Congreso de la Nación voy a ser parte del equipo de Córdoba, defendiendo los intereses de los cordobeses y trabajando para construir un país mejor.

Siento que es un brazo que Córdoba va a tener en el Parlamento nacional para ayudar, ante los nuevos retos del país, a que nuestra provincia esté representada en la defensa de sus derechos, de los diversos sectores productivos y por supuesto del trabajo que es la mejor política social que puede tener un país.

Y que sólo lo pueden defender aquellos que conocen.

Y me parece que después de haber recorrido toda la provincia, de ser un hombre del interior del interior, con una visión completa de nuestro territorio, puedo defender los distintos sectores y las diversas regiones que tenemos.

-Martín, ¿por qué piensa que la campaña se tornó tan agresiva, casi sin propuestas, parece que es una lucha de los unos con los otros y los otros contra los unos?

-Creo que justamente nosotros somos los que hemos propuesto cosas. Porque a mí me parece que una propuesta es una respuesta. Y nosotros lanzamos un debate, invitamos a todos a un debate abierto para poder plantear, por ejemplo, el estado de los subsidios. Hoy tiene mucho más subsidios para el transporte, la energía la Capital Federal que los que tenemos en el interior. Y si vamos a representar a Córdoba es importante que los cordobeses sepan quién va a estar en el Parlamento para defenderlos y quién va a estar para defender al Gobierno nacional.

Por eso decimos que nosotros somos un voto correctivo, un voto que nos permite trabajar sobre las cosas que estén bien y acompañarlas y corregir las cosas que están mal.

Nosotros planteamos la defensa de los cordobeses y me parece que los de Cambiemos tienen más en la mira la defensa del Gobierno nacional, esa es la diferencia que tenemos.

-¿Cuando empezó su militancia política y por qué razones eligió el peronismo?

-Yo empecé primero trabajando desde lo social. Trabajando en las ONG, en los barrios más populares y ahí me introduje en la filosofía, en los conceptos de justicia social, de inclusión, enmarcados en la Doctrina Social de la Iglesia. Y ahí elegí el justicialismo.

Y elegí el justicialismo porque me daba cuenta de que lo que yo estaba haciendo desde la sociedad civil era muy bueno, pero el servicio público podía ser una manera de transformación de la sociedad para bien, para que estuviera mejor.

Y por eso decidí sumarme en el justicialismo, en este justicialismo democrático, y sumarme a la política para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos.

-¿Qué análisis hace de la situación actual del peronismo, después de la derrota sufrida a nivel nacional en 2015?

-Nosotros, en Córdoba, somos un justicialismo republicano, hemos defendido siempre los derechos de los cordobeses, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y creo que desde la base de un justicialismo como es Unión por Córdoba, un espacio de diálogo, de apertura, de acuerdos con diversos sectores, que piensa claramente en la producción, en la generación de empleo, sobre la base de ese pilar, a través de la Liga de Gobernadores, podemos reconstruir el justicialismo con miras al futuro.

Un justicialismo que se anime a acompañar las políticas que están bien y que ayude a corregir mucho de los errores que se están cometiendo.

Y también, acompañar y afianzar las obras que se necesitan. La ruta 158 la han prometido y no han cumplido, ellos eligen hacer el soterramiento del Sarmiento y no una ruta tan importante como la 158. O eligen ayudar a las mineras y no tener una política clara para nuestro campo o para las Pymes tamberas.

-¿Usted cree que los cordobeses, que en el balotaje le dieron un voto de confianza masivo al presidente, están preocupados por el tema económico o priorizan la corrupción?

-Creo que todos estamos preocupados por todos los temas. La corrupción, la inseguridad, los temas económicos, en el caso nuestro estamos trabajando, ocupándonos.

De lo que sí no tengo dudas, porque me lo dicen los vecinos cuando tenemos las mateadas, cuando vamos a las diversas instituciones, hay muchos que acompañaron a Macri y hoy saben que la economía está pasando un mal momento, que hay sectores que prometieron atender y no han sido atendidos o esta política de si pasa, pasa, de hacer las cosas, equivocarse y volver.

Pero en el medio de estas idas y vueltas los argentinos estamos sufriendo, hay familias que no llegan a fines de mes y es necesario corregir este modelo económico.

Las altas tasas de interés que existen generan que el gran negocio hoy sea la bicicleta financiera y no la inversión productiva.

Muchos de esos cordobeses hoy nos van a acompañar a nosotros, porque quieren hacer un voto correctivo, es un voto que sabe que somos gente con sentido común, con experiencia en gestión y que queremos que al país le vaya bien.

-¿Cuáles son los temas que considera necesarios discutir en el Congreso?

-Hay que rediscutir una mayor coparticipación, bajar la presión tributaria que hoy es altísima para que nuestras Pymes empiecen a producir, y que haya inversión. Necesitamos políticas específicas para determinados sectores como el tambero, los sectores lácteos, entre otros.

-¿Usted piensa que ciertos sectores del campo se alejaron de Unión por Córdoba por los beneficios que le ha dado el Gobierno nacional con la baja de retenciones?

-Yo tuve una reunión con diversos sectores del agro y ellos saben perfectamente que Unión por Córdoba siempre estuvo al lado del campo, de la producción como estamos al lado de la industria, del comercio, de los servicios, de los trabajadores.

-Lo voy a llevar por el túnel de tiempo, hablemos de su infancia…

-Vengo de una familia trabajadora, tuve una hermosa infancia, mis padres me dieron todo lo que pudieron. Tuvimos épocas buenas y épocas malas. Vi a mi papá sin trabajo, teniendo que pasar situaciones difíciles.

Fui a la escuela pública y hubo momentos en que no podíamos pagar la cooperadora y la solidaridad de los amigos permitía muchas veces pasar el momento.

Fui un chico que ayudó a su padre a trabajar, repartiendo verduras, entre muchos oficios que hizo mi papá.

Además fui a una escuela del trabajo, soy técnico en electrónica, para aprender un oficio y defenderme en la vida. Y pude ver de cerca la importancia que tienen esas escuelas.

Te voy a confesar algo, cuando salí de esa escuela, y mi familia logró mejorar pude ir a estudiar a Córdoba, porque en ese momento no había una oferta en mi ciudad. Y muchos chicos, más inteligentes que uno, por la situación económica no pudieron estudiar y se tuvieron que quedar.

Creo que eso me impulsó, después al ser intendente, a hacer el Polo Educativo.

-El Centro Universitario…

-Sí y hace unos días, me llamaron y me dijeron que el 75% de esos jóvenes, que hoy estudian en el Centro Universitario San Francisco, son la primera generación que pudo estudiar en la universidad.

Mirá vos, lo importante que es no olvidarse de donde uno viene. Porque después generás políticas públicas activas para mejorar la vida de la gente.

Vos me preguntaste de la infancia y me hiciste acordar de esto, un proyecto en que Villa María ha sido tremendamente importante, con su solidaridad con los sanfrancisqueños, y la actitud de Martín Gill que era rector de la Universidad y luego en un cargo a nivel nacional, permitió generar dicho centro.

Y yo soy un agradecido a la sociedad de Villa María porque nos extendió esa mano solidaria para la educación y el conocimiento que es el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI.

Así que mirá, me llevaste de una pregunta a otra (risas).

-¿Su familia tenía ideas políticas?

-Sí, a mi papá en la dictadura militar lo echaron del trabajo por defender a los trabajadores. Sí, mi papá tenía sus ideas. Hoy ya no está entre nosotros, porque murió, pero siempre fue un defensor del derecho de los trabajadores.

-¿Usted tenía algún sueño especial siendo niño o ya estaba imaginando su carrera política?

-De chico quería ser bombero (risas), después con la escuela técnica que era doble turno me fui inclinando por lo social.

-De cualquier manera le tocó apagar varios incendios.

-(Se ríe). Después me tocó apagarlos, principalmente en San Francisco cuando asumí la Intendencia, me tocó apagar un gran incendio y trabajar mucho para rescatar al ciudadano de una situación muy crítica en lo económico, en lo financiero. Y bueno hoy está caminando por la ruta del progreso con el Polo Industrial, con el Polo Educativo y para mí es un honor haber podido ser útil a la ciudad, a la provincia y ser útil a los cordobeses en este nuevo desafío.

-¿El compromiso social a qué edad empezó?

-Mi primer trabajo en lo social fue en el centro de estudiantes, juntando firmas para que arreglaran la caldera (sonríe) porque el colegio técnico tenía chicos internados y se había roto la caldera, tenían que bañarse con agua fría. Esa fue mi primera intervención.

-Lo llevo a otro recuerdo, ¿cómo surgió la propuesta de ser candidato a intendente de su ciudad, era muy joven?

-(Sonríe). Muy joven. Yo veía mi ciudad rendida, la veía muy mal desde lo municipal, creía que San Francisco podía estar mejor, veía como una potencia dormida y que había mucho por hacer. Y observaba que el municipio no era un eje de desarrollo sino que era como una mochila que impedía que la ciudad creciera como tenía que crecer.

Y eso fue lo principal, lo que me llevó a animarme, a presentarme a la Intendencia. Antes fui concejal.

-Ya se había preparado en gestión pública.

-Sí, a mí me parece muy importante priorizar la preparación, algo que muchos no valorizan. Yo, hoy soy abogado pero, en esa época, dejé unas materias y estudié una diplomatura en gestión pública porque me parecía que si quería ser buen intendente tenía que formarme. Y por eso pospuse la carrera un tiempo para hacer la diplomatura. Después me recibí de abogado ya siendo intendente.

Vos sabés que no hay una concepción que apunte a la formación, para mí es importante prepararse y de hecho lo sigo haciendo. Tuve la oportunidad de estar becado, de estar en el exterior, con fundaciones, con universidades, me parece que la formación constante es un tema esencial en cualquier profesión.

Y en la política es un punto importante, aunque no está tan valorizado.

-El primer día que se sentó en el sillón de la Intendencia ¿qué se dijo?

-(Sonríe) No hubo tiempo de pensar. Yo entré con el municipio tomado, y la situación era de tal gravedad que el primer día viene un secretario y me dice “Martín, se pinchó la goma de un camión” y le respondí “andá y cambiala”. Me respondió es que no le fían al municipio, lo único que vos con tu palabra lo garantices.

Mirá el nivel de crisis que teníamos.

-¿Y de qué manera encaró la salida de esa crisis?

-La verdad, tuve que tomar medidas difíciles, los vecinos, los trabajadores, los proveedores lo entendieron. Y el Gobierno provincial, en ese momento nos ayudó y haciendo bien las cosas pudimos ir enderezando el municipio.

Fue una situación muy difícil, era uno de los municipios más endeudados del país y había perdido la confianza, había vecinos que pagaron obras que no se hicieron, los trabajadores que no cobraban en tiempo y forma, había un descrédito muy alto sobre la institución municipal.

Y uno era muy joven y a veces había dudas si podía capitanear esa situación tan difícil.

Y gracias a Dios y al acompañamiento de los vecinos lo pudimos hacer. Tomando medidas difíciles, pero entendieron que era un beneficio para la ciudad.

Y hoy a lo largo del tiempo, el acompañamiento de los sanfrancisqueños, elección tras elección, nos ha convalidado el accionar.

Te voy a contar una anécdota.

-Sí, cuente

-Asumimos en diciembre, y ahí al toque están las fiestas. Me acuerdo que llego a casa, y en ese momento tan crítico te olvidás de todo. Estaba el festejo de Navidad, me siento en el sillón y vos sabés que cuando me despierto ya había pasado la fiesta (se ríe).

Mi familia me veía tan mal, tan cansado que no me despertaron (risas).

Está bueno contarla, para que la gente sepa la gran responsabilidad que es ser funcionario público, lo que pesa sobre las espaldas nuestras y el acompañamiento de la familia en este sentido.

Imaginate, cuando me desperté de día me dijeron “sabemos por lo que estás pasando” y bueno los chicos me dieron un beso y ya está (sonríe).

Y no me arrepiento de haber tenido esa responsabilidad, la ciudad mejoró mucho y pudimos poner al municipio al servicio de la ciudad como un eje de desarrollo.

Me hacés acordar de tiempos pasados (breve pausa) y la verdad que la familia es un sostén importantísimo. Ellos siempre te acompañan.

-Cuando le dijo a su familia que quería ser intendente ¿no le dijeron “estás loco”?

-(Risas). Primero en la mesa eran todas mujeres, mi hermana, mi esposa y mi mamá. Y es algo habitual que tenemos porque los sábados a la noche comemos un asado en lo de mis suegros y los domingos comemos los tallarines en la casa de mi mamá, bien a la italiana.

Y bueno en un momento yo les digo que me animaba a ese gran desafío, el municipio de San Francisco estaba devastado, y a cualquiera que quisieran en serio le hubieran dado el mismo consejo (risas).

Me acuerdo que en un momento, yo estaba leyendo el diario y escuchaba un gran silencio de las tres mujeres (sonríe). Y me dice mi mamá “Martín, Martín, pensalo bien, fijate” (risas).

Y siempre nos reímos cuando nos acordamos, porque mi mamá con su amor de madre sabía que el desafío era muy grande y estaba con mucho miedo, además por lo de mi padre en la dictadura.

Y tenía ese sentimiento de proteger al hijo, como cualquier madre.

Después como toda madre fue incondicional, pero muy preocupada.

-A usted le gustaron siempre los desafíos porque después fue a una interna con José Manuel de la Sota…

(Risas) Eso se llamó en la zona nuestra “El grito de San Justo”. Me identificó con un esquema de renovación y de pedido de obras. Ese podría ser hoy “El grito de Córdoba” .

En ese momentos nos animamos a hacer un planteo sobre obras estratégicas, ustedes tienen la ruta 9, tienen autopista, pero a nosotros nos faltaba la electrificación, el gas, la ruta, tanto la provincia como la Nación se habían olvidado de nosotros.

Y había que animarse a hacer un planteo, con un esquema renovador de Unión por Córdoba. Y para mí fue un honor porque después incorporaron muchos dirigentes jóvenes y que lograron un espacio después de esa patriada.

Y creo que ahora también estamos haciendo una patriada, el país necesita un grito de Córdoba para defender sus intereses. Y sé que no es fácil porque siempre la Capital Federal tiene una influencia muy fuerte, el PRO es un partido de la Capital y creo que es un momento para que Córdoba incorpore legisladores que defiendan sus intereses y afianzar posiciones, una con el tema de las jubilaciones porque no estamos de acuerdo que se eleve la edad jubilatoria.

-Después de su patriada con el El grito de San Justo llegó a ser ministro de Industria.

-Sí. Nosotros venimos de una ciudad industrial con mucha experiencia en parques industriales, el gobernador de ese entonces me ofreció un nuevo desafío que me pareció importante. Desde el Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología pude construir políticas de Estado con los diversos sectores, conocer la diversidad productiva de la provincia, y de esa manera trabajar generando nuevos clúster, incentivando legislaciones. Yo tengo una visión desarrollista de la política, de unificar sectores. A mí me parece que gobernar es generar trabajo y para eso debemos tener una visión amplia de qué sectores hay que acompañar con obras para dar valor agregado a las cosas que se están haciendo.

Y Córdoba tiene la estructura de un país, con distintas regiones, diversas actividades y es importante conocer sus potenciales para impulsar políticas pensando que lo mejor en lo social es generar empleo.

-Si usted tuviera que hacer un balance de su trayectoria en el ámbito político ¿qué cosas le dieron las mayores satisfacciones?

-Lo que más satisfacción me da a mí es llegar a mi ciudad, caminar y hablar con la gente como uno más. Y poder mirar a la cara a cada uno de los vecinos de toda la provincia y decirles con el corazón que desde los lugares en que estuve siempre hice todo lo posible, lo humanamente posible, para dar lo mejor.

Viste cuando en la cancha el jugador dice yo puse todo. Bueno esa es mi mayor tranquilidad, duermo tranquilo, así de simple, podría hablar de un montón de cosas.

Me acuerdo que yo fui caminando al municipio el día que asumí, y el día que dejé el municipio también me fui caminando con mi hijo.

Me parece que eso es la mayor satisfacción, poder mirar a los ojos a cada uno y decirles que hice todo lo humanamente posible.

-¿Tuvo algún momento muy duro, que lo sufrió profundamente?

-(Pausa). Te diría la muerte de mi papá, y que todavía se extraña (se emociona). Era un padre y un amigo, inclusive con la vorágine que tenemos, siempre he tratado de darme mi tiempo para la familia. No se fue solo un padre, se fue un gran amigo y uno lo sigue extrañando.

-¿Su familia sufre cuando lo critican o ya está acostumbrada?

-A mí me parece que las críticas uno las tiene que escuchar y tomar. Uno tiene que estar pendiente cuando lo critican porque nadie tiene la razón absoluta. Es importante escuchar.

Trato de tener siempre la cabeza abierta y saber que parte de la solución está en el que expresa el problema. Bueno la familia siempre sufre, principalmente cuando hay críticas de mala fe.

Pero siempre trato de escuchar lo que dicen los otros.

-¿Tiene aspiraciones de ser gobernador?

-Tengo aspiraciones de hacer las cosas bien donde estoy y si vos donde estás, hacés las cosas bien lo demás viene solo.

Vos te vas preparando, nutriendo de conocimientos, es importante la experiencia, tenés que hacer bien las cosas y luego la gente y Dios te van poniendo en el lugar donde ellos creen que debés estar.

-¿Cree que su candidatura a diputado es parte del proceso para la renovación del peronismo?

-Creo que el justicialismo de Córdoba se está renovando, tiene un montón de líderes jóvenes. Creo que sí fue importante cuando hicimos esas PASO en aquel momento, ahí fue importante la participación con una lista renovadora, pero creo que hoy el justicialismo ya se ha renovado.

Tiene muchos jóvenes con experiencia, con gestión, tiene cuadros importantes.

La mayoría de los intendentes justicialistas son de la nueva generación.

-Los números que se dieron sobre la pobreza en Córdoba, fueron muy fuertes

-Para nosotros una sola familia que esté en una situación vulnerable nos tiene que mover y poner todo el esfuerzo para lograr su desarrollo.

Creo que eso habría que preguntárselo al INDEC, nosotros hemos sido muy respetuosos con sus números, hoy la discusión la tienen ellos, en poco tiempo cambiaron los números, son ellos los que tienen que explicar.

Nosotros tenemos que trabajar para que en Córdoba no haya una sola familia en situación vulnerable, y ese es nuestro objetivo.

-¿Qué sueños tiene hoy?

-Sueño con ser parte de una generación que contribuya a que Argentina sea un país pujante y que todos puedan vivir felices.

Y para los seres queridos, para mi familia, que tengan salud, que puedan ser felices.

Opiniones

Mauricio Macri

El Gobierno nacional necesita sí o sí que nosotros desde Córdoba hagamos un voto correctivo. Creo que han hecho cosas que están bien, pero se están equivocando y cometiendo muchos errores.

Pienso que se han privilegiado los bancos y las mineras por sobre los sectores Pymes y productivos. Creo que hay que tener mucho más sentimiento, corazón y mucha más sensibilidad social.

Y nosotros tenemos que ir a colaborar en lo que está bien y corregir lo que está mal. Y opino que el presidente, en este caso, está rodeado por gente que son Ceos de empresa y eso tal vez lo lleva a cometer errores y por eso como dijo el gobernador “ven la vida de la gente como un Excel”.

Juan Schiaretti

Para mí más que el gobernador, es un amigo. Y está haciendo un gran esfuerzo para seguir haciendo obras en un momento difícil de la economía. No paramos de hacer obras, de trabajar con todos los intendentes, es una manera para no entrar en el círculo en que nos está metiendo la economía nacional.

Entonces, se hace un esfuerzo tremendo y a la vez con una mirada solidaria, con una caricia, como pide nuestro Papa Francisco, para los más vulnerables. Estamos invirtiendo siete mil millones de pesos en programas sociales.

Esperemos que Argentina mejore, para que haya más empleo.

Martín Gill

Un gran amigo, veo que está haciendo un gran esfuerzo, la veo a Villa María cada vez más linda. Martín es una persona humilde, que se ha preparado, se ha formado, es generoso, siempre predispuesto. La verdad que creo que Villa María tiene el mejor intendente para este momento de su historia y le pido a los villamarienses que lo ayuden, que lo acompañen porque tienen un intendente que quiere que a Villa María le vaya mejor.

En mí, tiene un amigo que le va a dar las dos manos para que la ciudad progrese.

Me gusta

Leer, me gusta mucho leer.

Me encanta

Estar con la familia y amigos son momentos especiales.

Me divierte

Jugar con los chicos.

Me entristece

Tantas cosas, hoy tomé mate en un centro de jubilados y los relatos, el sufrimiento, me entristeció mucho ver cómo la están pasando.

Me enoja

La injusticia.