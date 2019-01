El Griego, expectante de cara a los playoffs

BASQUET – Liga Cordobesa

El último viernes Sparta cayó de local ante el mejor de la competencia, 9 de Julio de Morteros, pero el rendimiento en cancha más allá del resultado negativo y lo expuesto en toda la fase clasificatoria, brinda expectativas de cara a lo que viene en el plantel griego.

Así lo remarcaron dos de sus principales exponentes, Stefano Bachiochi (goleador del equipo) y Diego Rossatti.

El 92-74 en contra no impactó en el ánimo de Bachiochi, quien remarcó una vez finalizado el juego que “efectuamos un buen partido” y aclaró que “nos superó un conjunto de mayor rodaje y con grandes jugadores”.

El villamariense, además, se mostró “muy contento por el presente del equipo y por mi rendimiento (el viernes, con 27 puntos, fue el máximo anotador del juego”, y ya con el foco puesto en el cruce de cuartos de final ante Carib de Tancacha, opinó que “será un rival muy difícil, pero estamos en condiciones de pasar de instancia”.

Competitivos

Por su parte, Rossatti valoró el rendimiento de Sparta en el campeonato y describió: “El equipo demostró que está para competir de igual a igual con cualquiera”.

“Esta vez nos ganó el mejor de la competencia”, apuntó y analizó que “haber sacado el 50% de puntos es valioso. Tuvimos pasajes interesantes”.

Apuntando a lo que viene, indicó que “debemos mejorar en algunos aspectos, pero creo que con Carib lo lograremos. El cruce es difícil, pero no imposible”.

Además, con su experiencia a cuestas, comentó que “ser local en el primer partido y, de sacar un resultado positivo, será muy importante” y cerró pidiendo el acompañamiento del público: “Esperemos que la gente nos siga acompañando, como hasta ahora”.

Voces del rival

Finalizado el juego también dejaron sus impresiones los jugadores del Patriota de Morteros, como Oscar Cabrera y Leandro Conti, quienes coincidieron en señalar al Griego villamariense como un rival “complicado”.

Cabrera manifestó que “Sparta fue un rival complicado, tiene un equipo joven y que corre mucho”, y valoró el hecho de ganar “de visitante el último partido y eso nos deja en semifinales lo que en este torneo complicado, es una ventaja”.

Leandro Conti, mientras tanto, explicó la diferencia que lograron en la segunda parte del encuentro: “Corregimos algunas falencias en el segundo tiempo y le ganamos a un rival que es complicado. Además, fuimos efectivos en los momentos claves y obtuvimos un triunfo que nos permite estar nuevamente en instancias decisivas”.

“Nos armamos para ascender al Federal y darle al club un logro tan soñado”, remarcó.

Así sigue

El viernes por la noche se jugó la séptima y última fecha de la primera fase de la Liga Cordobesa, quedando definidos los cruces de cuartos de final (9 de Julio de Morteros, de antemano, tenía asegurado su lugar directo en semifinales).

En ese sentido, en cuartos de final (al mejor de tres partidos) habrá estos cruces: 2) Banda Norte de Río Cuarto vs. 7) Olayón de Cruz del Eje; 3) 9 de Julio Olímpico de Freire vs. 6) Lawn Tennis Club de Cruz del Eje; y 4) Sparta vs. 5) Carib de Tancacha.

El equipo local que dirige Francisco Magnano recibirá el próximo viernes a Carib y la revancha será el otro viernes (1 de febrero); de ser necesario, el tercer partido será el domingo 3 de febrero.

TV y visita

El cotejo que jugó Sparta ante 9 de Julio de Morteros el viernes en el gimnasio de calle Salta fue televisado por el canal Showsport, que ayer, a las 19.30, emitía el juego.

En el encuentro más destacado de la jornada, vale remarcar, estuvo presente el presidente de la Federación Cordobesa de Básquet, Mario Ontivero.