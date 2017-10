Empresaria - Una nueva opción en medicina privada

El Grupo Allende desembarcó en la ciudad con Sipssa

La empresa de medicina prepaga inauguró su local en Villa María. Tiene convenio con las principales clínicas de la ciudad y cuenta con el respaldo del Sanatorio Allende

Villa María cuenta desde el pasado miércoles con una nueva empresa de medicina privada. En este caso, se trata de una firma que llega con el enorme respaldo que significa pertenecer al Grupo Allende, del Sanatorio Allende de Córdoba capital.

“Vinimos porque queremos estar mucho más cerca tuyo” es el lema con el que desembarcó Sipssa Medicina Privada en Villa María.

En la inauguración del local, en Chile 128, las autoridades de la empresa le contaron a EL DIARIO los motivos que los llevaron a expandirse hacia nuestro territorio. “Villa María nos parece un punto estratégico desde lo demográfico y como polo agroindustrial”, planteó el ingeniero José Lozada, director general de Sipssa.

La empresa nació hace 21 años en Córdoba capital para administrar convenios de obras sociales y desde entonces no para de crecer. Actualmente cuenta con más de 35 mil afiliados repartidos en toda la provincia que son atendidos en algunas de las seis sucursales.

“La propuesta que traemos a Villa María es para acercarnos a la gente, ya tenemos afiliados acá. Queremos crecer de la mano de los prestadores locales que son muy buenos, traer soluciones, y siempre está la puerta abierta a hacer interconsultas en Sanatorio Allende”, comentó Lozada, quien remarcó que “al ser una empresa del grupo Sanatorio Allende, implica que tiene la trayectoria, los valores, la ética que tiene el sanatorio”.

Sobre los objetivos tras la apertura de la sucursal Villa María, Lozada explicó que “queremos generar confianza en la gente, que nos conozcan, para crecer y establecernos como una alternativa más en la ciudad”.

“Damos muy buena calidad a precio accesible, apuntamos al público joven, y principalmente a los empleados, donde quizás los sueldos no son tan altos, pero tienen un aporte y en el 90% de los casos les alcanza con esos aportes para tener la cobertura de salud en Sipssa”, detalló.

Por su parte, el doctor Ariel Aleksandroff, gerente general de la empresa, ponderó que “brindamos muchos servicios y tratos personalizados y por eso queríamos tener una sucursal para poder estar mucho más cerca de los afiliados acá”.

Villa María, opinó, “es un polo agroindustrial que va creciendo, con muchos jóvenes, con mucha industria, y que se adapta mucho al perfil de nuestro cliente”.

“La gente que busca el bienestar de su familia con una cobertura con trayectoria, respaldo y que le brinde muchos más servicios de los que puede tener hoy con una obra social sindical”, remarcó y contó que “tenemos convenios con ópticas, farmacia, clínicas, sanatorios, odontología y también brindamos respaldo de la alta complejidad en la clínica número 1 del interior del país como es el Sanatorio Allende”.

En ese sentido, Sipssa ya cuenta con convenios en la ciudad con Clínica de Especialidades, Clínica de la Familia II, Clínica Marañón, Clínica San Martín, Roentgen, Martínez Rojas Oftalmología, Red FarmaVida, Círculo Regional de Bioquímicos, EMI Interior – Corpus Emergencia.

Lozada planteó que “uno normalmente cuando contrata la cobertura de salud en el momento está sano, pero de acá a 10 años te puede dar una solución a una patología y por eso es importante buscar una empresa responsable para que el día que la necesites te encuentres con una empresa sólida; quizás va a llevar un tiempo que Villa María nos conozca, pero estoy seguro de que vamos a ser una de las mejores alternativas”.

Sipssa cuenta con una web para la facilidad de acceso a afiliados, además de una aplicación de celular donde se pueden ver los prestadores, chat online para evacuar dudas, y presencia en redes sociales, donde también interactúan con los afiliados.

“Entendemos en esta época donde hay mucha competencia que hay que dar una rápida respuesta. Hemos adaptado la empresa para tratar de acomodarnos a los requerimientos y necesidades de los afiliados de la mejor manera. Nosotros no establecemos limitaciones a las prestaciones. No requiere autorización. Todos nuestros planes incluyen los mejores prestadores de la región y de Córdoba. Desde los más básicos hasta el más alto. Y con tu credencial vas con tu prestador, te presentás y no requiere trámite burocrático, o que desgasta, es de acceso directo”, concluyó Aleksandroff sobre las virtudes de la empresa.