“El Hospital de Niños es una necesidad y será una realidad”

Guillermo Nardi (GEN) y aquella propuesta suya en la campaña de 2015 para la Intendencia

Estuvo en la última cirugía en el viejo Pasteur y en la primera en el nuevo. Sus vivencias en la Guardia del centro asistencial más grande de la región le dicen que se acerca la hora de que Villa María, Villa Nueva y las demás localidades se den la mano para conseguir un hospital pediátrico. Y no le importa que haya candidatos que “se apropien” de su idea

“La del hospital pediátrico es una idea más vigente que hace cuatro años, a partir de la necesidad que uno advierte en la Guardia del Hospital Pasteur, donde no podemos más que brindar una asistencia primaria y una internación en casos que no tengan complejidad; se trata de hacer todo lo posible, pero siempre está latente la derivación a Río Cuarto o a Córdoba, porque no tenemos terapia intensiva pediátrica”. Guillermo Nardi agita la que fue su bandera en la campaña de 2015 para la Intendencia por el GEN.

Ayer, en diálogo con El Diario, abordó la cuestión (que también enarbolan otros candidatos en la actualidad). Y lo hizo con detalles: “Hoy la necesidad es más grande todavía dado que creció la demanda por toda la gente que se ha quedado sin obra social, sin mutual; pero también porque los que tienen cobertura confían en los recursos humanos con los que cuenta el Hospital Pasteur, es decir, por una cuestión de confianza”.

¿Cómo se sostiene económicamente?

Quienes son padres en esta región saben lo que es buscar una guardia pediátrica por las noches en el sector privado: una película de desesperante suspenso. Claro que alguno se preguntará de dónde sale la plata. Y Nardi tiene la respuesta… “Sabemos que la Nación, la Provincia de Córdoba y Villa María padecen de diferente manera, pero padecen al fin y al cabo la situación económica en que se encuentra el país. Pues bien, para que los pediatras vengan, se necesita mostrarles la tranquilidad y todas las bondades que ofrece esta ciudad. Pero también hace falta pagar buenos sueldos. Y en este punto hay dos aspectos -razona el médico anestesista, que también es abogado-, por un lado, los tres sectores del Estado deben aportar un porcentaje y, por el otro, se debe cobrar a las obras sociales y prepagas los servicios que les prestamos a sus afiliados y beneficiarios. Así el hospital pediátrico es sustentable”.

La cuestión política

Políticamente hablando, Nardi afirmó que “el GEN de Villa María tuvo una participación más que importante en la conformación de Hacemos por Córdoba”, la alianza que encabezan, entre otros, Juan Schiaretti y Margarita Stolbizer.

“Si lo de Córdoba se transmite al nivel nacional y se conforma la alternativa que desplace a (Mauricio) Macri, lo primero que voy a pedir a la líder del GEN es este hospital de niños, con terapia intensiva y oncología pediátricas”, aseguró.

Cuando está la voluntad…

Y agregó que “aun cuando esa proyección política no se diera, Villa María, Villa Nueva y la región ya juntaron 15 mil firmas para que se hiciera el nuevo Pasteur, y seguramente que la voluntad y la fuerza será la misma si tenemos que ir por el hospital infantil”.

La última y la primera

“Estuve en la última cirugía que se hizo en el viejo edificio y en la primera que se hizo en el nuevo. Las dos fueron cesáreas. Nos fuimos con vida nueva y llegamos con vida nueva. Es algo fuerte para quienes lo vivimos, en el segundo caso acompañados por quien es ministro de Salud (Francisco Fortuna). Y por amor a la vida vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que hagamos realidad este sueño. Ojalá que ahora sea una promesa de todos los candidatos”, concluyó el anestesista y referente local del GEN.

“Vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que hagamos realidad este sueño. Ojalá que ahora sea una promesa de todos los candidatos”.