“El humor es una expresión cultural”

Animadores – Cacho Buenaventura

Luis Eduardo Bonaventura, conocido por todos como Cacho Buenaventura, volverá a ser co-conductor del Festival de Peñas, desde hoy hasta el domingo. Desde hace un lustro, el humorista de Cruz del Eje probó y aprobó con creces la asignatura de “animación festivalera” junto a Miguel “Gringo” Borsatto y otros parteners. Del otro lado del teléfono, el artista baja un “poco los humos” y tiende un manto de humildad: “Mi condición es demasiado excepcional. La responsabilidad total es del Gringo. Es él quien tiene la experiencia de tantos años arriba del escenario y saber lo que hace. Cuando me suman a mí es para brindar un poquito de humor y alegría porque se hace más llevadera la transición de un artista a otro”.

-¿Y ya sabés qué vas a hacer este año puntualmente?

-En realidad no. Eso lo habla la gente del Festival con mi producción. Hoy me llamaron y me dijeron: “Cabeza, andá preparando la ropa como la otra vez”. Yo les dije: “Espero que me ande porque me he comido unos cuantos asados desde el año pasado” (risas). Lo que sí, siempre espero que Borsatto me diga atrás de escena: “Vení y presentá a fulano de tal”. Yo no me hago presión antes porque es peor. Sé que en la primera noche estará Soledad, con quien compartimos conducción justamente allí en Villa María, y en la segunda Sebastián Yatra y Pablo Alborán, a quienes mi familia quiere viajar para verlos. La verdad que el Festival de Villa María es una oportunidad que espero con mucha ansias y me da gusto hacerlo. Además, el público es excepcional: termina siendo la figura de las noches y es muy amplio. Aplaude al rock, a Dyango y a Los Manseros Santiagueños y los disfruta muchísimo a todos.

-En los últimos tiempos, los humoristas han revisado sus repertorios de chistes porque eran machistas o porque ofendían a ciertos grupos sociales. ¿Te pasó algo similar?

-Mirá, me imagino que nadie me va a contratar para que ofenda o moleste a alguien y yo tampoco voy a subir al escenario para ofender a nadie. A eso lo aprendí de muy chico, de mi padre y de mi madre. Yo voy a hacer humor, simplemente. Pero, es cierto que si te ponés a repasar a algunos chistes no los podría contar hoy porque hay una gran híper sensibilidad social. Yo puedo equivocarme o no, pero también sé disculparme. A la vez estoy atento a lo que digo para después no recurrir en el facilismo de la disculpa. De todos modos, si yo cuento un chiste que empieza “Venía un negro…”, se pueden ofender los negros, si digo “Venía un chupado…” se pueden ofender los alcohólicos o “Venía una vieja” se pueden ofender los adultos mayores. Si sigue así la cosa, va a llegar un momento en que vamos a terminar callándonos y no te vayas a creer que estamos tan comunicados en estos días, que ni siquiera se usa el teléfono para llamar sino para escribir emoticones. En definitiva, la idea de una presentación como la que puedo hacer es juntarnos y estar contentos. Disfrutar de una expresión cultural como es el humor y reírnos un poco en defensa propia. El humor siempre fue una opción para salir por un momento de algún problema. Además, desde el humor se puede decir cosas muy serias, cosas inimaginables que te pueden sacar una sonrisa. Ahora me puse a pensar: hay pocos humoristas en los festivales. ¿Será que nos quieren callar a los humoristas? Sería una locura.

-Por último, la ligazón con nuestra ciudad también se vincula con que fuiste candidato a vicegobernador de Eduardo Accastello en 2015. ¿Volverías a postularte?

-Con Eduardo sigo siendo amigo y le tengo mucho respeto y admiración por lo que piensa, por lo que dice y por lo que hace. Aquella vez salió la idea de compartir y fue el momento oportuno para correrme de mi zona de confort. Descubrí que la política no es nada fácil, pero es muy apasionante. Es el gran instrumento para vivir y transformar la sociedad. No sé si se daría otra oportunidad así. De todos modos, mi relación con Villa María y con el Festival tiene como 40 años ya que iba cuando lo hacía la Mutual Ferroviaria.