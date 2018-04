El León quedó malherido

FEDERAL C – Región Córdoba – Semifinal – Ida

Alem perdió 3-0 en Córdoba frente a Juniors y quedó complicado en su gran sueño de llegar a la final. El Albo se puso en ventaja a los 15 segundos y el Tricolor nunca supo como reponerse de ese cachetazo

Escribe: Federico Gazzoli

Fotos: Víctor Alvez

Lejos de ser ese equipo aguerrido que hizo sentir su presencia en casi todas las canchas en las que jugó como visitante durante la presente edición del Federal C, Alem de Villa Nueva se mostró aturdido y abrumado por la presión de jugar uno de los partidos más importantes de su historia y así, por la ida de las semifinales del certamen nacional, terminó sufriendo un duro 3-0 frente a General Paz Juniors de Córdoba, resultado con el que quedó muy complicado de cara a la definición de la serie que será el próximo domingo en Plaza Ocampo.

Es que cuando un equipo sufre un gol “desde el vestuario” probablemente cualquier planteo previo o idea sobre la forma de llevar adelante un partido puede verse derrumbada y así le pasó al León villanovense. El dueño de casa sacó del medio y a los quince segundos ya se puso en ventaja, cuando Agustín Fazio, aprovechando una pelota que Franco Gozzerino despejó corta, ganó por la izquierda, metió centro y Germán Bertoldo la quiso parar, pero la dejó picando en el corazón del área, para que Daniel González, quien remató de zurda contra el palo izquierdo, decretara el “madrugador” 1-0 del Poeta cordobés.

Un “mazazo” para las aspiraciones del Tricolor, que permaneció tambaleante durante los siguientes pasajes del cotejo, más allá de que tuvo una leve aproximación con un tiro libre ejecutado por Daniel Berterame que el arquero Gastón Chiatti despejó con los puños.

Para confirmar que los dirigidos por Cristian Agosto habían sentido el golpe del tanto tempranero, cada vez que Juniors lo atacaba le generaba peligro y se ponía cerca del segundo tanto, como cuando, a los 19’, Fazio volvió a ganar por el costado izquierdo, metió un centro al corazón del área para la aparición de Lucas Duveaux, que quedó cara a cara con Fabián Montiel en un duelo en el que el uno visitante ganó, gracias a la rapidez de piernas con la que se desplazó, tapando abajo con toda su humanidad.

Fue un anuncio de lo que vendría poco después, a los 23’, cuando Fazio desequilibró por tercera vez, volvió a mandar centro y esta vez se vio beneficiado con la complicidad de Martínez y Berterame, quienes chocaron entre sí en su afán de despejar la pelota y no hicieron más que dejársela servida a Duveaux para que, definiendo de derecha contra el palo derecho, el centrodelantero se llenara la boca de gol y decretara el 2-0 de Juniors.

No lo podían creer las más de 200 almas que viajaron a Córdoba para alentar a un León que, como nunca, se mostraba alicaído y de capa caída ante un rival que lo avasalló tan rápidamente.

En medio del claro dominio cordobés, los villanovenses parecieron despertar y, empujados por sus dos volantes centrales, generaron la chance más clara a su favor de toda la parte inicial. Fue a los 34’, cuando Pablo Fernández habilitó a José Luis Villagra y el Peto, desde el vértice izquierdo del área, metió un remate bombeado de derecha que Chiatti mandó al córner tras cachetear la pelota y mandarla por encima del larguero.

Más allá de esa maniobra, Alem fue durante el primer tiempo un equipo que casi no tuvo ideas para contrarrestar el dominio rival, con un ritmo lento, un juego muy pausado y poco (casi nada) profundo, sin desequilibrio ofensivo y que no supo que hacer con la pelota durante los pasajes en los que Juniors le cedió la posesión. En síntesis, el Tricolor fue un elenco irresoluto, que no supo cómo contener a un rival que lo atacó desde el vamos, que no funcionó en el mediocampo y que en ofensiva, por la floja labor de sus delanteros (en consonancia con la mayoría de sus compañeros), no supo como inquietar a una defensa rival que tuvo una tarde más que tranquila.

Y pudo irse al descanso con un nuevo festejo el dueño de casa, pero Agustín Griguol, libre dentro del área, definió desviado luego de que Emiliano Castro le bajara de cabeza una pelota que Darío Ceballos mandó al área en forma de centro en un tiro libre desde el sector izquierdo.

Alem también tuvo la suya antes del final de la parte inicial, con un cabezazo de Berterame que Chiatti atrapó volando sobre su palo izquierdo. Por esa vía, la pelota parada, el León encontró algo de calma para salir del asedio local, pero sin embargo falló en la puntería y poco hizo para romper el cero en el arco rival.

Juniors no se animó a más

En el segundo tiempo, que se jugó bajo una intermitente llovizna, Alem nunca encontró los caminos para llegar al descuento. Siguió siendo un equipo de bajo vuelo futbolístico, con poco cambio de ritmo, más luchador que jugador y al que ninguna variante positiva le imprimieron las modificaciones que introdujo su entrenador.

Brian Verón entró por Pablo Fernández para romper la línea de cuatro en el medio (Le Roux pasó a ser una especia de enganche) y Yamil Elhall entró por Joel Manzanares para pararse de “3”, soltando a Germán Bertoldo a “volantear” por ese costado, pero nada cambió en un León que nunca más logró inquietar en el territorio de Chiatti.

En tanto, Juniors afrontó tranquilo el desarrollo del complemento, intentando estar bien ordenado en los metros finales y aprovechando la desesperación del rival por llegar al descuento, para tratar de generar algún contragolpe en el que pudiera hacer más abultada la victoria.

Sin embargo, los dirigidos por Daniel Mira no tuvieron la intensidad de la primera mitad y así prácticamente no generaron peligro sobre el arco de Montiel.

La más clara del Poeta llegó recién a los 42’, cuando tras un contragolpe Rodrigo Ligorria apareció libre en cercanías del punto penal, pero le pegó al piso y el grito del tercero le quedó atragantado.

Sin embargo, un nuevo festejo no se haría esperar demasiado para Juniors, que en tiempo cumplido recibió un nuevo regalo de Alem para transformar el resultado en goleada y dejar muy complicado al León; el ingresado Franco Murúa ganó por la derecha, metió centro y la pelota dio en la mano del Indio Martínez, por lo que el referí Federico Drubi pitó penal para el dueño de casa. Desde los doce pasos fue el propio Murúa, quien puso el 3-0 rematando potente de derecha y al centro del arco, ante un Montiel que voló hacia su derecha.

Sobre llovido, mojado para Alem. Perder por tres tantos fue un golpe bastante duro de digerir para el elenco villanovense, que deberá realizar una fuerte autocrítica y trabajar arduamente para dar vuelta la serie en Plaza Ocampo, donde, una vez más, deberá contar con el apoyo de su incondicional gente para jugarse una patriada importante y buscar una remontada histórica. El León quedó malherido, pero sabe de duras batallas y seguramente dejará alma, corazón y vida para dar vuelta esta dolorosa derrota.

Minuto a minuto

Primer tiempo:

15 seg.: 1-0: Juniors sacó del medio y jugó rápido para Fazio, quien envió un centro rasante que no conectó Duveaux, y la pelota le quedó a González, quien no la agarró correctamente la pelota, pero con la dirección justa para engañar a Montiel y la pelota se colocó pegado al palo más lejano del arquero tricolor.

16’: contragolpe del local. Duveaux picó desde la mitad de cancha, eludió a pura potencia a Villagra y, en jugada dividida con Montiel, quiso inventar una falta para generar un penal, pero no engaño al referí Drubi, y lo amonestó.

19’: otra réplica a pura velocidad del Poeta que finalizó con Duveaux cara a cara con el arquero del León, quien ganó con astucia el duelo.

23’: 2-0: tras una buena conexión de Juniors todo parecía diluirse con el cierre de dos jugadores de Alem (Manzanares y Martínez), quienes se confundieron, la pelota le quedó a Fazio quien asistió a Duveaux y éste, abriendo el pie, colocó el 2 a 0.

34’: primer arribo con peligro de Alem, que posicionó gente en ataque y la pelota le quedó a Villagra, quien desde el borde del área grande probó a colocar y Chiatti respondió correctamente desviando el balón por encima del arco.

38’: un tiro libre llegó al área de Alem, la bajó Castro y, por el otro lado, apareció Griguol, quien remató mal.

40’: Berterame ganó en el segundo palo tras un centro y buscó el ángulo de Chiatti, con el cabezazo fue débil y el arquero contuvo sin problemas.

Segundo tiempo:

5’: Juniors, por derecha, juntó a Palacios y Ferrero, cuyo centro fue receptado por Duveaux que remató con una pirueta: pasó cerca.

11’: el nueve rival probó de media distancia, a las manos de Montiel.

40’: Berterame ganó en un tiro de esquina, pero cabeceó totalmente desviado.

42’: el local metió otra contra a pura velocidad que no finalizó en gol porque el ingresado Martínez le pegó a la tierra, de frente al arco.

43’: Murúa, quien ingresó para la parte final, ingresó al área tras pase de Ligorria y envió el centro ante el cierre de Fabián Martínez, y la pelota impactó en el brazo extendido del Indio. Drubi cobró un correcto penal.

44’: 3-0: el propio Murúa se hizo cargo de la ejecución y con tiro fuerte y al medio, anotó la goleada y un gol que dinamitó el ánimo tricolor de cara a la revancha.

La figura

Agustín Fazio

El extremo izquierdo de Juniors tuvo un gran primer tiempo, en el que ganó en todas las intervenciones que tuvo por el sector izquierdo del ataque local y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el fondo de Alem. Fue así como desequilibró por ese costado y envió los centros que terminaron en los dos primer goles del elenco cordobés. Luego fue más pensante que explosivo, jugó más pausado y, en el segundo tiempo, intervino poco hasta que fue remplazado.

El árbitro

Federico Drubi

Regular actuación. Tuvo un buen primer tiempo, en el que siguió siempre desde cerca la acción y pitó siempre lo correcto, además de no haberse dejar por algunas simulaciones. Luego, en el complemento, fue demasiado permisivo en algunos maniobras y así dejó pasar algunas claras infracciones. Antes del penal para Juniors, que cobró de manera correcta, obvió otra mano de un defensor de Alem.