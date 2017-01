El Mater Dei tendrá nueva sede

El centro pediátrico comenzará a funcionar el próximo mes con siete médicos en la esquina de Lisandro de la Torre y San Juan

El hospital privado Mater Dei, tal y como lo conocemos hoy, cierra sus puertas este mes, luego de 22 años atendiendo niños de la ciudad. EL DIARIO consultó sobre la versión del cierre definitivo con Omar Litterini, médico pediatra y uno de los dueños del centro médico, quien afirmó que la tradicional sede de San Juan al 1300 cerrará, pero no por una cuestión financiera, sino contractual.

El contrato firmado por los médicos al momento de iniciar el proyecto, tenía una vigencia de 22 años.

“Nosotros hicimos una sociedad, en la cual había 22 integrantes. Ocho pediatras, ocho ginecólogos, además de anestesistas y bioquímicos. Teníamos un contrato social, firmado por 22 años. Esos años transcurrieron y la sociedad termina”, explicó.

Mater Dei SA le alquilaba el lugar a otra sociedad, que esta formada por los mismos integrantes: “Nos comprometíamos a que cumplido ese período de tiempo, terminaba la sociedad y cada uno elegía su rumbo. Parecía que esos años no pasaban más, pero transcurrieron y en estos días se está venciendo”.

Algunos médicos han fallecido, otros han dejado de ejercer la medicina, por edad o deseos y otros se han dedicado a otras especialidades y han dejado la práctica de la ginecología, obstetricia y pediatría, que era en su momento la sociedad: ” La sociedad y los médicos nos hicimos viejos, entonces no todos pensamos igual”.

Nueva sede

Cada grupo, ahora está eligiendo qué es lo que va a hacer: “Hay un grupo de ginecólogos que ha decidido ir a prestar sus servicios a una clínica, porque pueden tener la internación ahí y es más práctico y no formar una nueva sociedad”, indicó el doctor.

“El grupo de pediatras, que somos en este momento siete, aparte de los subespecialistas pediátricos como la endocrinóloga, cirujano, neurólogo y neumólogo, queríamos tener un lugar de pediatría, solo para niños”, agregó.

“Estuvimos en tratativas con Roentgen para instalarnos en un piso del edificio, finalmente no se dio. Pero como todavía tenemos ganas de ejercer la profesión, hemos decidido instalarnos en la esquina de Lisandro de la Torre y San Juan, donde tenemos una superficie de 170 metros cuadrados y ahí funcionarán seis consultorios y sala de espera pediátrica”.

La nueva sede está en diagonal al bar Concept, en la planta alta: “Todos los pediatras tenemos ganas de seguir y por eso formamos una nueva sociedad, Mater Dei pediatría. En menos de un mes ya estarán funcionando en el nuevo lugar”.

El Mater Dei que conocíamos, con especialidades en ginecología, obstetricia y pediatría, ahora sólo será infanto-juvenil.

La idea es que el nuevo lugar, unos meses después de inaugurar los consultorios iniciales, se amplíe: “En cuatro o cinco meses, queremos habilitar la planta baja para hacer una sala de extracción, un vacunatorio y otros consultorios para subespecialistas. Esta es la primera etapa y en los próximos seis meses ampliaremos un poco más”.

Edificio a la venta

El edificio es de los 22 socios, que cumplido el contrato tienen el derecho de disponer del inmueble: “En este momento está propuesto para la venta, tiene 15 metros de frente por casi 50 de fondo”.

“Este es un espacio grande, si quedamos los pediatras únicamente nos es grande. Pero además hay otros socios que quieren disponer del inmueble y lo lógico es que se ponga a la venta”, manifestó Litterini.

En el actual Mater Dei va a quedar funcionando la parte de bioquímica, hasta que se disponga la venta. Además, seguirá funcionando durante unos meses el Vacunatorio, que pertenece a otra empresa.

“No son problemas financieros”

“Hubo rumores de que estábamos desfinanciados, pero eso no es así, nunca nos habían consultado cómo era realmente la situación. No son desubicados los conceptos que se manejaban, podría haber sido, pero no cerramos definitivamente ni dejamos de ejercer”, expresó.

Uno de los rumores instalados, era que el cierre se debía a problemas financieros: “Los problemas financieros los tenemos todos y todos tendrán los mismos, en todas las clínicas. Pero esto tiene que venderse porque se finalizó un contrato que estaba estipulado de antemano y termina en marzo. Es una cuestión de contrato y no de presupuesto”, manifestó Litterini.

El nuevo Mater Dei va a seguir prestando las mismas obras sociales, en los mismos horarios y quizás se amplíe a otras: “Que todavía no hemos podido firmar porque somos siete pediatras y ahora tenemos que salir a firmar nuevos convenios, pero nada que ver con una cuestión financiera”.

De los empleados actuales, algunos se han ido por su voluntad, a otros se los ha indemnizado y la secretaria junto con la gente de limpieza se trasladarán a la nueva sede.

No hay ningúna otra modifición: “Es un cambio de lugar que a todos nos ha venido bien porque es renovarse, cambiar de escritorio, las paredes, las cortinas. Es tener otros proyectos y es bueno. Si no te aletargas en un mismo lugar. Es un empezar de nuevo en otro lugar y creo que los médicos que lo formamos estamos capacitados, no somos nuevos, tenemos nuestros pacientes que creo que nos van a acompañar porque es el mimo sistema de atención, hasta los mismos horarios”.

“El sentido de formar un grupo independiente de las clínicas fue hace más de 20 años, con ginecólogos y pediatras para tener más fuerza y poder firmar mejores convenios. A través de eso uno puede llegar a lograr objetivos, mejor cumplimiento”, explicó sobre los orígenes del Mater Dei.

La cantidad de niños que han pasado por el Mater Dei son incontables: “Quizás ahora son menos porque uno pone límites. Antes hacíamos guardias de 24 horas y ahí si teníamos conflicto con las obras sociales porque no las reconocían fuera del horario del consultorio. No reconocían los sábados a la tarde, los domingos, feriados. Ahí sí era antieconómico poner en funcionamiento un edificio, para un solo consultorio, con aire acondicionado central y funcionaba un solo consultorio y a veces venía un solo paciente. Por eso dejamos de hacer las guardias. Pero desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hoy hay consultorios todo el tiempo, cada uno hace horarios rotativos, pero así se cumple con nuestro rol en la sociedad, que es el asistencial”.

Hace dos meses que a todos los que van llegando se les avisó de estos cambios y donde van a estar. También a través de las redes sociales: “Vamos a estar a media cuadra, acá quedan los bioquímicos, a lo mejor la farmacia unos meses más. El vacunatorio también, entonces si llega alguien que no sabe de la nueva dirección, se le puede informar”.

“Es un lugar nuevo y las esperanzas están en seguir trabajando”, finalizó.