El mejor inicio del Centenario

Escribe Fabio Morisetti

En el arranque del certamen que lleva su nombre por los 100 años, Rivadavia le ganó 1-0 a 9 de Julio, en Arroyo Cabral, con un gol de Samuel Garis. La figura fue Marcelo Berardo, quien retornó al arco del local

En el partido central del inicio del torneo, Rivadavia superó por la mínima diferencia a 9 de Julio de Pasco gracias al gol de Samuel Garis en el comienzo del juego.

Dentro de un trámite apenas discreto, el Verde fue algo más que un Patriota que pecó de timorato y que poco se arriesgó a atacar, pese a que, cuando lo hizo, generó peligro en el arco del seguro Marcelo Berardo, la figura del cotejo.

Rivadavia pretendió ser algo más incisivo en el comienzo, pero carecía de profundidad. Si bien lograba hacerse de la pelota, no lograba generar inquietud en las cercanías del arco rival.

Sin embargo, en la primera que tuvo, Rivadavia facturó. Un centro que cayó al área de Altamirano encontró a Samuel Garis para capturar un rebote y abrir el marcador.

Casi aumenta el local a los 15, con un cabezazo desde fuera del área de Berterame que se desvió en Rojas, pero Luis Altamirano reaccionó a tiempo para enviar el balón al córner.

Nueve de Julio recién reaccionó a los 17’, cuando un tiro libre rápido de Coria lo dejó solo a Salazar ante Berardo, pero el arquero le hizo “la de Dios” y se quedó con el grito de gol patriota.

Sobre los 22, volvió a avisar la visita, con un centro de Coria que cabeceó casi de palomita Westver en el segundo palo, obligando a una nueva intervención de Berardo.

El juego subía y bajaba de nivel en la medida en que la pelota pasaba por los pies de los dos número 10: Coria y Bustamante, aunque con intermitencias, eran los que aportaban claridad en el campo.

Sin embargo, el partido de a poco se fue muriendo. La pelota empezó a ir y venir sin destino, y así, los arcos (y las emociones) quedaron muy lejos.

Recién a los 35, 9 de Julio volvió a inquietar con una combinación de los Coria, pero otra vez Berardo llegó al corte justo. Sin lucir, la visita aprovechaba el quedo verde para pensar en que el empate era posible.

A los 43, Gudiño perdió una pelota en la puerta del área, y el centro de Bergese pegó en el hombro de Garis. Todo 9 de Julio pidió un penal que el árbitro Centeno no consideró como tal.

El primer tiempo se fue con la victoria parcial de Rivadavia, que empezó bien y después se fue desinflando. La visita nunca salió de su esquema inicial y lo pagó careciendo de profundidad.

A los tres minutos, Altamirano salió mal a cortar, perdió la pelota y Gayoso casi aumenta la diferencia.

Pese a ese comienzo alentador, otra vez el juego cayó en un pozo. Con Bustamante afuera, y Coria jugando lejos del área, todo se hizo cuesta arriba a la hora de pensar en las situaciones de gol.

A los 19, Demarchi armó una buena jugada personal, pero definió sin fuerzas permitiendo que Altamirano controlara el esférico.

Sobre la media hora, 9 de Julio pareció animarse algo, al menos a avanzar unos metros. Rivadavia seguía siendo anodino, sin pasar grandes sobresaltos, pero improductivo de tres cuartos de cancha hacia adelante.

A los 31, el pibe Arrieta sacó del letargo al Verde con un zurdazo de larga distancia que besó el palo izquierdo del arco patriota.

Otra vez Arrieta fue protagonista de la más clara que tuvo Rivadavia en el complemento: desbordó y tiró un centro medido a la cabeza de Gagliese, que en plena soledad, erró el cabezazo.

Ya en el descuento, Gagliese pudo liquidarlo, pero Altamirano le ahogó el gol mandando el balón al córner.

No hubo tiempo para más, y Rivadavia terminó sumando de a tres en el debut. No jugó bien, pero, se sabe, un triunfo siempre ayuda para trabajar con tranquilidad en la semana.

El árbitro

Mariano Centeno

Regular arbitraje. Si bien no tuvo grandes inconvenientes, puesto que fue un partido limpio, dirigió desde muy lejos y nunca dio sensación de seguridad.

La figura

Marcelo Berardo

En su regreso, mostró la solvencia de siempre, como si el tiempo no pasara. Fue factor fundamental de la victoria verde, porque, si bien fue pocas veces exigido, siempre respondió de manera óptima.

Dino Gagliese: “Nos estamos acomodando”

El delantero Dino Gagliese tuvo un interesante debut en Rivadavia. Pese a no poder marcar, estuvo cerca en un par de oportunidades, y siempre llevó peligro al área rival.

Entrevistado por EL DIARIO, sostuvo que “ganamos justamente. Son los primeros partidos y recién nos estamos acomodando a lo que quiere Marcelo, y por eso quizás se notaron varios pasajes con intermitencias. De cualquier forma, siempre es bueno empezar con un triunfo, así que estoy contento con eso”.

Sobre su arribo al club dijo que “estoy muy feliz de estar en el club justo en este año tan especial. Agradezco todas las propuestas que tuve, pero me decidí por Rivadavia porque me interesó el proyecto de Santoni. Fue una de las propuestas que más me satisfizo, y estoy bien porque el plantel me recibió bárbaro. Es un grupo muy unido, no hay diferencias entre primera y reserva, todos trabajamos por igual, y eso me gusta”.

En cuanto a su actuación personal, entendió que “me sentí cómodo en la cancha, y eso es bueno. Hay que acostumbrarse al estilo de juego, estoy algo cansado, pero tengo fe que en la próxima la voy a meter”.