El ministro dio la razón a quienes en el Aprender dijeron aburrirse en clases

El 43% de los que cursan quinto y sexto año contaron que se aburren en la escuela

“A veces los chicos tienen razón en decir que se aburren en la escuela”. La frase pertenece al ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Grahovac, cuando ayer EL DIARIO le preguntó sobre una de las cuestiones que surgieron de los resultados del Operativo Aprender.

El funcionario develó que casi el 43% de quienes cursan quinto y sexto año de la secundaria en la provincia afirmó que algunas veces o casi siempre se aburre en clases. Es una cifra menor a la nacional, ya que a nivel país fue la mitad de los estudiantes la que dijo aburrirse.

Ese es uno de los puntos que se le planteó a Grahovac ayer en su visita a Villa María. El otro fue el de las diferencias entre el rendimiento en escuelas de gestión privada y el de las de gestión pública, ubicándose por encima las primeras.

El titular de la cartera educativa indicó que el Aprender “mostró a Córdoba con luces y sombras”.

En lo positivo ubicó el “resultado magnífico” en estudiantes de sexto grado en materias complicadas como Lengua y Matemática.

“Más del 70% tuvieron resultados entre satisfactorios y avanzados”, indicó y en esto consideró que influyó la jornada extendida, que “está dando resultados”.

Respecto al Nivel Medio, señaló que “hubo muy buenos resultados en algunos casos y otros regulares”.

“Tenemos que trabajar mucho en Matemática, con la que se da una situación que ocurre en todo el país, por lo que tenemos que mejorar los procesos de enseñanza e innovar”, evaluó.

“En Lengua estuvimos en término de medio hacia arriba, y tenemos que mejorar”, ahondó y recalcó que “nos fue muy bien en Ciencias Naturales, con una aprobación entre satisfactoria y avanzada superior al 60%, y lo mismo en Ciencias Sociales”.

En otro orden, el ministro apuntó que los resultados también indican que los que han tenido salas de 3, 4 y 5 años tienen mejores resultados en el resto del trayecto que los que no han ido al jardín de infantes o que solo asistieron a las salas de 5.

“Estamos satisfechos porque el Aprender nos da, no digo buenos resultados que es algo secundario hasta esta altura, sino indicios de dónde hay que poner más esfuerzo para mejorar”, manifestó.

En cuanto al aburrimiento de chicas y chicos en clases, Grahovac admitió que “a veces tienen razón en decir que se aburren” y sostuvo que “si nosotros no tenemos una actitud como profesores de pensar metodologías distintas, innovar, generar modalidades de abordaje que atrapen a los chicos en temas que a veces no les interesan o no conocen” seguirá ocurriendo esto. “Tenemos que jugar algo de profesionalidad”, dijo textualmente.

En este marco, comentó que las escuelas PROA tienen ocho horas de clases “y los chicos no se aburren pese a que tienen las mismas materias, algunas más y bien complejas”.

“Tenemos que trabajar en eso, no digo que seamos todos culpables, pero tenemos que pensarlo”, declaró.

Respecto a las diferencias entre los resultados de escuelas de gestión estatal con las de gestión privada, se le consultó si esto puede hacer inferir que en estas últimas se deja de lado a adolescentes que repiten o que atraviesan contextos de alta vulnerabilidad. Grahovac respondió: “Hay de todo, hay escuelas que han asumido la responsabilidad de la trayectoria y no están sacando a los chicos que repiten y otras que siguen con un criterio. Está el criterio de la selectividad, porque tienen derecho de admisión (hizo una mueca de disgusto), y a veces cuando hay chicos que tienen fracasos no los inscriben y los desplazan y van a las públicas, con lo cual hay un proceso de selección que las beneficia”.

Por otra parte, dijo que “los padres que eligen las privadas y están dispuestos a pagar una cuota ejercen un acompañamiento de los hijos que hace que rindan mejor”. En ese sentido llamó a los progenitores a interiorizarse por el trayecto escolar de los pibes y concluyó en que en esta diferencia de rendimientos “juega mucho lo parental”.