Entrevista a Julio Cohen, director saliente del Hospital Regional Pasteur

“El ministro elegirá al nuevo titular y lo anunciaría la semana próxima”

El titular del nosocomio villamariense dijo que “ya cumplió” con los objetivos para los que fue designado cuando asumió al frente del Pasteur. La semana próxima, el ministro oficializará el nombre de su remplazante

Tal como publicamos en nuestra edición de ayer, Julio Cohen, el director del Pasteur que asumió esa función el 17 de julio de este año, dejará la titularidad del Hospital de Villa María para seguir al frente del Rawson en Córdoba capital, cargo que nunca abandonó.

En diálogo con EL DIARIO, Cohen dijo que “si bien no hay nada oficial”, el martes próximo se reunirá con el ministro de Salud, Francisco Fortuna, y recién allí se definirá el nombre del nuevo (o nueva) titular y el momento en que asumirá. “Que me voy es un hecho: quién me remplaza y cuando lo definirá el ministro”, dijo Cohen.

“Nosotros propusimos un perfil, que promueve a un profesional que ya forme parte del equipo del Pasteur y que viva en Villa María. Pero todavía no hay nada definido”, informó Cohen. Entre esos nombres, está el de la diabetóloga Nuria Reynoso.

“Yo asumí para cubrir un período de transición y ya estaríamos finalizando con las tareas propuestas”, señaló, descartando de esa manera otros motivos para su alejamiento.

Entre esas tareas incluyó, sobre todo “el fortalecimiento de las especialidades médicas, el ordenamiento de enfermería y el trabajo en equipo, que no es poco para un hospital”. Enumeró entre esas especialidades las áreas de Neurología clínica, Pediatría, Oftalmología, Cirugía general, Traumatología y que dieron “respuesta a las necesidades de enfermería que tenía el Hospital”. Y agregó: “Contratamos 26 personas para las áreas más críticas”.

Otro de los aspectos de su gestión que Cohen valoró fue “el trabajo con los distintos gremios, porque entendemos que tienen que acompañar la gestión para evitar los daños colaterales que terminan perjudicando al paciente. Y el paciente es el eje de trabajo de todos nosotros”.

“Espero que este trabajo iniciado se continúe, porque es la modalidad en salud pública”, planteó.

“El más importante”

Sobre el Pasteur, Cohen señaló que es uno de los hospitales más importantes de la provincia, pero señaló que “hay que ponerlo de pie”.

“Si nosotros conseguimos que funcione al 100%, seguramente que no solo va a dar total respuesta a Villa María y área de influencia, sino que también va a poder atender cuando se saturan los hospitales de Córdoba, lo que ocurre, por ejemplo en momentos de brote de alguna enfermedad, como sucede con las enfermedades respiratorias”.

Y agregó: “En el Pasteur hay profesionales muy valiosos y para mí, fue un placer conducir este hospital. Creo que quien sea el futuro director, va a tener el honor de estar al frente de un centro de salud tan importante”.

Habrá siete nuevas camas en la UTI

Al Pasteur no solo le falta habilitar la terapia pediátrica, sino también un sector del internado.

En muchas ocasiones, se encuentran con que, pese a las dimensiones del centro de salud de la calle Larrabure, hay áreas que “quedan chicas”, especialmente, la Terapia Intensiva de Adultos.

Al respecto, Julio Cohen informó que “ya está planificado para el año que viene la inclusión en el presupuesto del costo de siete camas para sumar a esa terapia”, que suele estar totalmente ocupada especialmente cuando se producen varios accidentes a la vez.