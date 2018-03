El municipio alquilará el predio de la cava del barrio Botta

Concejo Deliberante – En la primera sesión del año se trató el proyecto enviado por el DEM junto a declaraciones de interés de los bloques

El contrato de locación es por dos años, la Municipalidad abonará 40 mil pesos mensuales durante 2018 y un 15% más el año próximo, y queda habilitada para hacer obras de infraestructura para el plan de desagües

El predio donde se sitúa la cava del barrio Botta y que desde hace años ha despertado innumerables quejas de los vecinos por haberse convertido en un basural, será alquilado desde ahora por la Municipalidad de Villa María a su propietario, Miguel Genovese.

El contrato de locación fue ratificado ayer en el Concejo Deliberante, en paralelo con la rescisión del convenio de comodato entre ambos actores.

Por dicho contrato, Genovese le alquila al municipio una fracción de terreno con una superficie de ocho hectáreas, sin edificación alguna, para ser afectada al plan de desagües pluviales. El contrato de locación es por el término de dos años, por un valor de 40 mil pesos mensuales durante el primer año, con un ajuste del 15% en el segundo. La forma de pago será de un 50% a través de la compensación de impuestos o tributos municipales y el resto por el canal que ya tiene reglamentado el municipio.

“Se ratificaron dos contratos, uno de rescisión que fue firmado en 2013 entre la Municipalidad y Genovese, y otro de locación entre este vecino y el municipio, este último convenio tiene la misma estructura que el original, pero cambia el encuadre jurídico que tiene hoy la propiedad, que es conocida por los vecinos como la cava del barrio Botta. Allí hay un receptáculo de lluvias de la zona y quedó comprendido dentro del plan de desagües pluviales del municipio”, explicó la edil Rosana Suescum, quien fundamentó el proyecto en sala.

“Con este contrato se habilita a la Municipalidad a realizar las obras de infraestructura que crea necesarias para que funcione como laguna de retardo para la obra de desagües. Con respecto a la cava, puntualmente las obras tienen que ver con la mantención, con el correcto perimetraje que debe tener la zona, las habilitaciones y control de lo que se hace allí y controlar la perfecta funcionalidad del lugar. Hoy esta zona tiene muchos loteos con infraestructura que se están comercializando y es importante reservar este lugar para que cumpla la función de pulmón receptor de lluvias”, remarcó.

Consultada con respecto a cómo será de ahora en más el rellenado de la cava, siendo que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido motivo de reclamos de los vecinos y de la oposición, Suescum respondió que el contrato no especifica cuáles van a ser las obras para el plan de desagües ni tampoco qué se va a hacer con el relleno de la cava.

“Una empresa llevaba adelante el rellenado, que tenía que ser con restos de poda de árboles y de construcción, y el municipio tenía que controlar. El incumplimiento no debería estar, el contrato no habla de las obras específicas con respecto al rellenado, podría ocurrir tal vez que la Municipalidad tenga la contratación de una empresa que se dedique a esa tarea, pero no lo menciona”, concluyó la edil.

Saneamiento

Aunque el contrato de locación se aprobó por unanimidad, la oposición dejó en claro que lo acompañaba porque consideraba que era importante para el plan de desagües y para mejorar la cava, pero reclamó que el Ejecutivo explique cómo va a sanear el espacio y regule los volcamientos.

“Lo que llegó al Concejo es un formalismo, algo hecho de mutuo acuerdo entre el municipio y Genovese, por lo que no podemos intervenir en eso, pero planteamos que el contrato de comodato que se rescindió nunca fue cumplido por el municipio, que jamás controló el volcamiento que allí se hacía, que no mantuvo limpia esa laguna de retención y que los residuos que se volcaban no eran los establecidos en el comodato. Sabemos por los reclamos de los vecinos que eso fue un foco de infección y nosotros a eso hemos venido visibilizándolo hace mucho, incluso antes de esta gestión”, afirmó la presidenta del bloque Juntos por Villa María, Gisele Machicado.

“Pedimos que la Comisión de Acuerdos se expida por medio de una nota en la que le exigimos al área de Obras Públicas que nos cuente cuáles van a ser las medidas para sanear ese foco de infección, cuál va a ser el plan de mitigamiento, cómo se va a limpiar esa zona y cuáles son los pasos a seguir para que deje de ser un foco de infección que contamina el medio ambiente y que los vecinos tengan más protección”, remarcó.

“Consideramos que es importante acompañar el contrato de locación porque es parte del plan de desagües pluviales, pero esto no remedia en nada el problema, por eso queremos que el Ejectutivo tome las medidas pertinentes”, finalizó.

Homenaje a Mary Amaya

La primera sesión del año comenzó declarando de Interés Municipal el homenaje a Mary Amaya, quien fuera presidenta de la Asociación Verdad Real y Justicia para Todos, al cumplirse en esta semana un año de su fallecimiento.

Ante sus familiares y miembros del Foro de Mujeres presentes en el recinto, la primera en recordarla fue Mónica Lazos, de Compromiso Comunitario.

“No fui amiga de Mary, pero conocí su lucha por la mujer, ella fue sinónimo de lucha y trabajó incansablemente por la verdad y la justicia motivada por la muerte de su hijo”, afirmó.

“Es necesario darle un reconocimiento porque fue una persona importante en la historia de Villa María”, añadió.

Por su parte, el presidente de Villa María para la Victoria señaló que Amaya simboliza la búsqueda de la verdad y la justicia. “En esta ciudad hay muchos crímenes impunes y este homenaje tiene que ser un momento de reflexión para que se puedan esclarecer”, agregó.

En tanto, Nora Landart, de Juntos por Villa María, recordó que la conoció cuando conformaron la multipartidaria y que presentaron el proyecto de declaración de emergencia en violencia de género. “Es una mujer que nos inspiró profundamente para ser mejores personas cada día. Era una gran constructora de paz, de verdad y de justicia”, subrayó, y tras sus palabras, se proyectó un video homenaje a Mary Amaya, que cerró con un aplauso de los presentes.