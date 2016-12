“El objetivo es ganar mi categoría”

El villamariense, radicado en Corrientes, será el único piloto nacido en nuestra ciudad que participe de la exigente prueba. Le confirmó a EL DIARIO que la prueba pasará por esta ciudad el 14 de enero

Entrevista: Gustavo Ferradans

Lucas Innocente es villamariense, pero vive hace muchos años en Corrientes. Estará el próximo 2 de enero por tercera vez largando un Rally Dakar, luego de haber logrado el segundo puesto de la Clase Serie 2 de la categoría Cuadriciclos en la edición 2016.

Lucas se subirá una vez más a un cuadriciclo para largar en Asunción y emprender un nuevo desafío en la carrera más exigente del planeta.

Nacido el 7 de febrero de 1976, Lucas es el único piloto local en haber corrido oficialmente esta prueba, y al mismo tiempo el primer piloto de la ciudad en competir en un Dakar y subirse a un podio. El otro villamariense que intervino en un Dakar fue Gustavo Beccaría, navegante en la categoría Autos.

En 2016 fue segundo en la categoría Serie 2 de Cuadriciclos (4×4 de 0 a 900 cc) y fue 15to. en la general y este próximo año va por más.

Hace tres décadas está radicado en Corrientes. Tras haber vivido unos años en Villa Carlos Paz, su familia se radicó a mediados de los años 80 en aquella provincia. Es hijo de Kuki Cano y de Panza Innocente, un memorable expiloto de motos y autos. Su padre es recordado por muchos de los fierreros locales, dado que fue piloto de Rally (tiene participaciones en distintas pruebas, entre ellas el Rally de la Manzana) y en el Turismo Nacional. “La pasión por el deporte motor la heredé de él”, cuenta Lucas.

Su primer Rally Dakar fue en 2015, donde la carrera “me venció”, quedando afuera en la octava etapa.

En 2016, en su segundo Dakar, tuvo un accidente en la etapa 12, penúltima de la carrera, mientras transitaba por Traslasierra, previo a la llegada a Carlos Paz. Su cuadriciclo volcó y se le cayó encima. Se le dobló toda la dirección y tuvo que repararla. Ese inconveniente le hizo perder la punta de la categoría y terminar segundo.

Luego de varias experiencias importantes en este 2016 (sumadas al Dakar disputado en enero pasado), participó de los Dakar Series diseñados para Sudamérica (en Perú y Colombia), también corrió en un Rally en Marruecos y en el Desafío Ruta 40.

El villamariense Lucas Innocente tiene todo listo para viajar a Asunción este miércoles, y antes de emprender viaje dialogó con EL DIARIO.

-¿Con ilusiones renovadas y distintas?

-Sí, totalmente. Los objetivos personales también son distintos. Uno tiene la experiencia previa de dos Dakar y de más carreras, entre ellas el Campeonato Argentino, otras internacionales. Este año he podido hacer tres competencias: una en Perú, otra en Colombia y una más en Marruecos, en la tierra madre del Dakar. Cumplí en principio un sueño y después una experiencia extraordinaria en lo técnico y en lo físico. Fueron seis etapas en el desierto de Sahara, que es una cosa increíble para lo que nosotros hacemos; la preparación fue extraordinaria, porque la técnica que podés adquirir ahí, los conocimientos, ya sea en navegación o conducción, eso ha sido fantástico, realmente fantástico, inolvidable. Eso suma, obviamente, a toda mi experiencia previa, que ya vamos teniendo con el correr de los años, y al buen resultado que tuvimos en el último Dakar, en el que terminé segundo en mi categoría, que pude ganar dos etapas, de las más difíciles del Dakar.

-¿Esto provoca que crezcan los objetivos?

-Uno se va poniendo objetivos un poco más altos, se va dando cuenta de que se puede estar ahí, en los primeros puestos, se puede correr y competir de igual a igual a pilotos del resto del mundo, pilotos europeos, americanos. Trabajamos todo el año en función del objetivo máximo que es ganar la categoría.

Hemos trabajado en el desarrollo del cuadriciclo muchísimo, probando productos nuevos, desarrollos nuevos. Obviamente se utilizaron para el armado del cuadri que ya está probado y terminado. Casi te diría embalado y listo para viajar a Asunción.

-¿También habrá una presentación previa?

-Vamos a hacer la presentación este lunes (por hoy) en Corrientes, en el shopping más grande, para la prensa local y todos los sponsors y el público. Soy el representante local en Corrientes y el único piloto de esta provincia que estará en el Dakar. Tengo mis seguidores, gente que se siente identificada en este tipo de competencia. Me apoya y me sigue y también va a estar seguramente. Represento a Corrientes porque tengo el apoyo de mucha gente de esta provincia, pero me reconozco y soy nacido en Villa María. Durante la presentación no sólo hablaré del Dakar, mostraremos lo que hicimos, algunas imágenes y además vamos a contar el desarrollo de la máquina, con lo nuevo que vamos. En realidad hay muchos cambios.

-¿Qué es lo nuevo que le agregas al cuadriciclo?

-Como nuevo que no usamos antes hicimos un desarrollo de la caja. Puntualmente sobre el engranaje de alta, para lograr un 10% más de velocidad final. Estábamos llegando a los 130, 132, 133 el año pasado. El objetivo es desarrollar un 10% más, que es muchísimo. Estaríamos pisando los 150 kilómetros por hora. Lo hemos desarrollado, probado y ya está instalado en el cuadri. Eso es lo nuevo que no usamos antes. Luego siempre hay modificaciones estructurales, la distribución del peso, la suspensión, los frenos; uno va encontrando el tipo de pastillas que más se adaptan más a uno, al gusto del manejo. Siempre va habiendo pequeños cambios en función a las comodidades, a mi modo de manejo. Después desarrollamos una Ecu Unidad de control del motor. En realidad no participé, directamente lo hizo Can-Am, que tiene un departamento Racing, en Canadá. Asesoran y construyen todas las piezas de competición de la marca. He logrado este año tener el apoyo de ellos. Ciertas partes me han enviado una Ecu seteada con todos los parámetros, carrera a carrera, que es un poco la novedad. El año pasado usamos una Ecu seteada, pero era hecha por nosotros. Ahora es Can-Am la que desarrolló esa Ecu nueva y la envió. Ese es otro cambio importante con el que vamos este año.

-¿Has hecho un cambio de equipo?

-Sí. En realidad, este año, como en los anteriores, terminé esta última carrera con el equipo de Mazzucco, el de Can-Am. Al Dakar voy con la asistencia del equipo oficial de Can-Am pero de Colombia. De hecho, había recibido la invitación de ellos para correr una carrera en Colombia este año. Fui, nos conocimos ahí y luego vino la propuesta de formar parte del equipo de Colombia; accedí con gusto. Hay algunos beneficios, está la aprobación de Can-Am filial mundial. A través de ellos recibí el asesoramiento y el apoyo del departamento Racing de Can-Am. Hay buenos cambios y tengo muchas expectativas.

-¿Este año corriste también el Ruta 40?

-El Ruta 40 es la carrera por excelencia que tenemos en Sudamérica. Corrí en Perú, que también es muy exigente. Pero es como que tiene una geografía que es única. Perú tiene mucha arena y duna, que es muy lindo y técnico, pero sólo eso. Fue la tercera edición que corro del Ruta 40. Tiene de todo, clima por momentos fresco, por otros, mucho calor. La geografía es fantástica, hay montaña, piedras, arena en Mendoza, en San Juan en Fiambalá (La Rioja). Es la carrera que todo sudamericano puede correr, porque tiene todos estos condimentos extras. Son sumamente útiles si uno tiene aspiraciones a correr el Dakar. Es una carrera que estaría obligado a correrla. La distancia, los kilómetros y el tipo de competencia son muy buenos. Muchas veces hay europeos que llegan a correrla por el nivel, la exigencia, por todos esos detalles que son fundamentales si se tiene aspiraciones de correr el Dakar.

-La logística del equipo, la preparación física y alimentación, luego de varias experiencias internacionales de este año, los Ruta 40 y los dos Dakar anteriores ¿suman mucho para encarar este nuevo Dakar?

-Sí, obviamente. Se van sumando experiencias que quedan, que uno guarda. Vamos con un plan similar en lo que es logística, en la alimentación hicimos una adaptación a la del año pasado, pero más intensiva. La suma de pequeños detalles hace al gran logro. Concluir un Dakar y terminar bien posicionados es por la suma de varios detalles. Si hay alguna falla, no digo que no lo vayas a terminar. Pero quizás vayas a finalizar más condicionado. Las pequeñas fallas son las que provocan los retrasos, el tiempo es nuestra clasificación, un retraso recae en una recarga de minutos y caés en el clasificador.

-Todos los pilotos dicen que el primer objetivo es ganarle al Dakar.

-El rival siempre será el Dakar. Ganarle al Dakar es el gran objetivo y el primer desafío. Son 10 mil kilómetros, ahora en 12 días. Es un desafío humano y técnico, porque muchas veces la máquina no aguanta y muchas otras el cuerpo no aguanta. Es un desafío no sólo humano, sin también técnico. Concluirlo, históricamente lo hace el 32% o 33% de los que lo inician. Formar parte de ese selecto grupo que llega al final es un primer objetivo importante. Esta vez nos pusimos una meta un poco más alta, no sólo terminarlo, sino además ser protagonista y si Dios quiere, ganar la categoría. Esa es mi gran meta.

-¿Subir el objetivo provoca destinar un mayor presupuesto para lograrlo?

-En el Dakar, en general, los números son los mismos todo el año. Más allá de que tiene un valor internacional dólar-euro. Pero el desarrollo, toda la previa, estar en la actividad constante, carreras internacionales, el calendario completo del Campeonato Argentino, obviamente que ahí se requiere un mayor presupuesto. En lo que es el desarrollo de la máquina este año hemos logrado cierto apoyo de la marca, porque si no, también hubiéramos requerido mayor presupuesto. Estar más adelante requiere más plata. Recuerdo las palabras de mi padre. “Vos querés andar más fuerte, acelerar más, eso es más plata. Más acelerador es más plata”. Así lo decía mi viejo y es totalmente cierto.

-Tu padre ha dejado un buen recuerdo en los fierreros locales.

-Cada vez que vuelvo a Villa María, que lo hago dos veces al año, alguno que me cruzo que recuerda a mi viejo me cuenta alguna anécdota. No creo que llegue a tener ni la mitad de las anécdotas que tenía él. La verdad que es algo hermoso, cada anécdota que me cuentan la trato de guardar. Es fantástico.

-¿Cuándo viajas a Asunción?

-El 28 estaremos instalados. El 30 son las técnicas administrativas. El 1 es la largada simbólica.

-El Dakar largará desde Paraguay y tiene algunos cambios, ¿te gusta el recorrido de la edición 2017?

-Yo lo describiría como un estilo de Rally. Estuve corriendo en 2014 y 2015 dos Dakar Series. Me gusta porque es el tipo de conducción en la que uno se puede expresar más, lo disfruto. Esa sería la definición para ese tipo de geografía y carrera. Lo otro, lo que es montaña, piedra, arena, ya es más técnico, ya es otro tipo de conducción, de la que uno no se puede soltar. Va más duro, con mucha concentración en la navegación. Estos suelen ser caminos o trazados, huellas, hay ciertas pisadas en las que uno se puede soltar más. Va más libre, con un poco más de velocidad, tiene más mezcla de Rally, que me gusta y con el que me siento cómodo.

-¿Querés agregar algo más?

-Dejarle un saludo grande de Villa María. Tengo muchos que me siguen en las redes sociales, que me envían sus saludos. El jueves o viernes me enteré de que en la ruta de vuelta, para llegar a Buenos Aires, estaremos pasando por Villa María. Imagino un reencuentro como este año, en la ruta, en una estación de servicio. Reencontrarme con la familia, encontrarme con gente que no conozco, que viene y me abraza, eso me pone la piel de gallina. No es sólo concluir el Dakar, sino además compartirlo con la gente que me quiere, que me sigue. Esa es la parte linda de este deporte, que podés compartirlo con esa gente. Ese sábado 14 estaremos pasando cerca del mediodía por Villa María, la primera estación de servicio que tengamos en el camino. Al igual que el año pasado, quizás lo vayamos a planificar así”.

Lucas Innocente ya está listo, un nuevo desafío lo espera. Será su tercer Dakar y sus ilusiones y sus objetivos son ir por más.

Yo soy

Lucas Innocente

Nació el 7 de febrero de 1976 en Villa María.

Hace tres décadas está radicado en Corrientes.

Sus padres: Kuki Cano y Panza Innocente (recordado expiloto de motos y autos).

Su familia: casado con Ana, dos hijos varones, Matías y Nicolás.

Su trayectoria

Hace 11 años comenzó a correr en autos y hace seis, como hobby, comenzó a participar del Campeonato Argentino de navegación. Tuvo buenos resultados y decidió continuar.

En 2014 fue tercero en la categoría Quads 4×4 del Campeonato Argentino de Rally Cross Country.

En 2015 fue subcampeón del Argentino de Cross Country en la categoría Cuadriciclos 4 x 4 y participó del Sudamericano. También compitió en el Dakar Series y del Campeonato Argentino de Navegación (CANAV). También fue quinto en el Desafío Ruta 40 y sexto en categoría Quads 4×4 del Desafío Guaraní.

Ese año corrió su primer Dakar y tuvo que renunciar en la octava fase. “Abandoné en la etapa del Salar de Uyuni (Bolivia), había llovido y la conjunción entre la lluvia y la sal fue letal para las conexiones eléctricas del quad, para la electrónica. No pude seguir”.

En 2016 corrió el Dakar y tuvo su mayor dificultad en la etapa 12, penúltima de la carrera. En Traslasierra, previo a la llegada a Carlos Paz volcó con su quad y se le cayó encima. Se le dobló toda la dirección y tuvo que repararla. Eso le hizo perder la punta de la categoría. Terminó segundo y se subió al podio.

Se convirtió, de esta manera, en el primer piloto de esta ciudad en subirse a un podio en el Dakar al llegar segundo en la categoría Serie 2 de Cuadriciclos (4 x 4 de 0 A 900cc) y terminar 15to. en la general.

Esta temporada que finaliza fue tercero en la categoría Quads 4×4 en el Campeonato Argentino de Cross Country, en el Desafío Ruta 40. También participó en carreras en Perú (Rally Desafío Inka), Colombia y en el Rally de Merzouga (Marruecos), que no pudo terminar.

En el Dakar 2017 correrá con un Renegade 850 Can-Am, preparado por Pablo Manero del Manero Racing, asistido por el IMB Colombia. Su división será la Clase 4×4 900 cm3.