Concejo Deliberante - La oposición pidió dar la primera lectura del Balance General de 2016

El oficialismo rechazó el tratamiento

De Falco dijo que era necesario un paso legal que no se cumplió, y Landart denunció que quieren ocultarse cosas

Tal como lo había anticipado ante EL DIARIO, el bloque Juntos por Villa María solicitó en la sesión de ayer el tratamiento sobre tablas de la primera lectura del Balance General correspondiente al Ejercicio 2016.

Apenas iniciada la sesión, la concejala Nora Landart pidió que se incorpore en el Orden del Día el Balance cerrado el 31 de diciembre del año pasado para dar la primera lectura, argumentando que, según lo establecido por la Carta Orgánica Municipal (COM), se estarían cumpliendo los plazos.

“Así, el Balance quedaría aprobado fictamente, algo que volvería a ocurrir en este Concejo, y que nuestra COM lo establece como una falta grave”, puntualizó.

“Recibimos una nota del presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, convocando a la Comisión de Economía y Hacienda para la semana que viene, pero si le damos la primera lectura que nuestro bloque acompañaría, habilitamos el tratamiento legislativo, porque si respetamos los plazos de la COM, el martes o miércoles se cumplen”, indicó.

“Tenemos un mandato constitucional de la COM de dar tratamiento al Balance, hemos sido prudentes y esperado que la comisión específica convocara para incorporar el tema para su tratamiento, pero no fue así. Es la segunda vez que tienen interés en que el Balance quede aprobado fíctamente. El año pasado nuestro bloque pidió en cinco oportunidades consecutivas la incorporación del tema para su tratamiento, no hubo voluntad argumentando, extraoficialmente, que era un balance de una gestión que no correspondía linealmente al Gobierno actual. ¿Cuál es la razón por la que el bloque oficialista no quiere dar tratamiento al Balance de la gestión de Gobierno que acompañan?, es inexplicable. ¿Por qué dejaron dilatar el tiempo?”, se preguntó Landart.

“Además, no encuentro motivos razonables para no dar la aprobación a la primera lectura, ¿qué hay en este Balance que no podemos iniciar la primera lectura, qué se pretende ocultar? Este Balance es el que presenta ese intendente que se para en este recinto a hablar de actos transparentes y abiertos, queremos creer en lo que dice, pero su propio bloque niega el inicio del tratamiento legislativo del Balance, de lo que rinde cuentas de cómo gastó lo que presupuestó esta gestión, ya no podemos echarle culpas al Gobierno anterior”, remarcó.

“Si nuestro bloque no pedía el tratamiento sobre tablas de un proyecto de doble lectura, que incluye audiencia pública para que se expresen el Consejo Asesor Municipal y los vecinos, quedaba librada a la voluntad política del oficialismo el dar o no cumplimiento a lo establecido. Es una falta grave que se aprueben fíctamente los balances, que no esté reglamentada, no significa que deje de incurrirse en una falta grave. Por lo tanto, pedimos que se cumpla con la COM”, agregó.

Ante la consulta de por qué no pidieron antes el tratamiento del Balance, considerando que se acortaban los plazos, Landart respondió: “Porque esperamos la convocatoria a la comisión, claro que éste fue un mes atípico en el Concejo por el proceso electoral y porque hubo una semana sin actividad, aunque iban a ser tres y nos opusimos”.

Reunión el lunes

“Convocamos para el lunes a la comisión para dar tratamiento al Balance, entiendo que primero tenemos que tratarlo en comisión, por otro lado, para tratar el Balance hace falta una ordenanza que lo apruebe o rechace, no se puede tratar en abstracto. Por lo tanto vamos a mantener la convocatoria de la Comisión de Hacienda y no vamos a dar lugar al tratamiento del Balance”, argumentó De Falco al rechazar el pedido del bloque de la minoría.

“Por supuesto que tenemos intención de tratarlo, estamos interesados en que el Balance se apruebe porque es de nuestra gestión, pero hay cuestiones legales que deben cumplirse para aprobarlo. El Concejo se expresa a través de declaraciones, resoluciones, ordenanzas o decretos, no se puede aprobar en abstracto, la aprobación debe hacerse por ordenanza. Si tenían intención de aprobarlo deberían haber presentado un proyecto de ordenanza. No hay proyecto, por lo tanto no podemos aprobar nada”, explicó.

“Tenemos predisposición para aprobar el Balance, por eso el lunes presentaremos el proyecto, se tratará en comisión, si hay unanimidad pasaremos a Comisión de Acuerdos y haremos una sesión para aprobarlo en primera lectura. Después se iniciará el procedimiento y se convocará a quien corresponda”, manifestó.

“La oposición pretendió tratar el Balance sin ningún proyecto que lo apruebe, cuando uno ve estas cosas piensa que está frente a un tema electoral, porque si realmente había intención de aprobarlo tenían que hacer las cosas de otra manera”, agregó.

Sobre los dichos de Landart de que “algo se oculta en el Balance”, dijo: “Eso no se condice con la realidad, todos los datos están en la página web, gastos, recursos, órdenes de compra, pasó por el Tribunal de Cuentas e incluso fue aprobado por Patricia Gómez”.

“No tenemos nada que ocultar, el Balance es público y cualquiera lo puede ver, es una falacia lo que dijo Landart”, aseguró.