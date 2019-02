El pasado vuelve a brillar

AGENDA/Festival Medieval

El Valle de Calamuchita volverá a vestirse de tiempos viejos con la 4º Fiesta Medieval, a desarrollarse del sábado al martes próximos en Villa General Belgrano. Aquí, cabe recordar que el lunes y martes serán feriados (Carnaval), por lo que seguramente habrá bastante gente que se acerque a disfrutar de este peculiar evento.

En concreto, se trata de un festival temático que materializa un virtual viaje al pasado, pero no criollo, sino europeo, transportando a propios y ajenos a rincones en los que los protagonistas eran caballeros, escuderos, doncellas, castillos y personajes de tal guisa.

La cita en cuestión tendrá lugar en el Salón Cervecero y en las hermosas calles céntricas de la localidad, que fuera fundada por inmigrantes alemanes y que de hecho luce una arquitectura teutona muy emblemática.

Desfiles y productos tradicionales

Al respecto, hay que decir que durante el transcurso del festival habrá desfiles de las delegaciones por las principales arterias de Villa General Belgrano, en los que no faltarán atuendos típicos, caballos y música del medioevo europeo. Asimismo, los comercios y espacios públicos lucirán decoraciones de la época, al igual que los puestos de artesanías.

Por otra parte, los locales prometen como siempre productos tradicionales de la ciudad que bien combinan con el evento. Por ejemplo, cerveza artesanal en sus diferentes versiones y gastronomía germánica a manos llenas (desde las clásicas salchichas con chucrut hasta el carré de cerdo con puré de manzana, pasando por el pastel de manzana y la torta selva negra).

Competencias

Con todo, lo esencial de la Fiesta Medieval palpitará en el ya citado Salón Cervecero, que reunirá a competidores de todo el territorio nacional e incluso del extranjero. Ellos serán las estrellas de la llamada “Copa Brunen” de Combate Medieval, torneo avalado por la Asociación Internacional de Batallas Históricas Medievales (HMBIA, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, está previsto que el sábado se desarrollen los combates 5 vs. 5 masculino y 3 vs. 3 femenino y el domingo todos los combates individuales (tanto masculinos como femeninos), en categorías como espada y escudo, espada y rodela, asta y espada larga. Ya para el lunes y martes se incorporarán el resto de las denominadas “categorías masivas”.

Otras actividades

Por otra parte, los organizadores prevén contar con cantidad de actividades alternativas (los horarios concretos de cada una, al igual que los de la competencia, todavía no han sido dados a conocer), entre las que destacan recreaciones históricas, circo y juegos medievales, partidas de ajedrez “viviente” (con más trajes típicos), torneos de arquería, mercadillo medieval (una especie de feria ataviada con la mística y la estética de siglos idos) y números artísticos varios (bandas musicales y de danzas).

DONDE: Villa General Belgrano

CUANDO: Del sábado al martes próximos (feriado por Carnaval)

HUMOR VIAJERO

Viajeros del más allá

Entrevista: El Peregrino Impertinente

-Señor Hemingway, antes que nada, decirle que desde siempre me ha gustado su apellido. Tiene toda la onda, Dax.

-Sí, ese título de familia me ha ayudado en términos de marketing. Muy distinto hubiera sido si me apellidara Sánchez o Gómez o Dujovne, por ejemplo. Ahí, en vez de un Nobel, capaz que me daban una patada voladora en la muela.

-Qué bueno que menciona lo del Nobel de Literatura, premio que ganó en el año 1954. Y no en vano: usted es uno de los escritores más reconocidos de la historia universal.

-Gracias por el halago. Sí, sin ánimos de soberbia, fui muy talentoso. Mi arte ha sido exaltado en los cinco continentes. Se han escrito muchas alabanzas al referirse a mí: “Maestro” en los países hispánicos, “Genius” en los anglosajones y “Palito, palito, carpa, cuadradito” en los del Lejano Oriente. Soy un afortunado.

-Su obra es extraordinaria y copiosa. ¿Cuáles son sus libros propios favoritos?

-Bueno, hay muchos, pero sin dudas me quedo con “Por quién doblan las campanas”, “Adiós a las armas” y “El viejo y el mar”.

-No lo tome a mal, pero este último que nombró no fue precisamente el que más celebré. Me pareció bastante tedioso. Con decirle que mientras lo leía me entraron unas ganas bárbaras de asesinar a todo mi grupo familiar primario y tirarme abajo de un tractor John Deer.

-Está bien, pues para gustos no hay nada escrito, dijo un obrero que votó a Cambiemos.

-Nos vamos quedando sin espacio y todavía no le pregunté sobre la temática que nos compete, vaya lapsus. Y es que, además de la literatura, su gran pasión fueron los viajes. ¿Qué nos puede contar al respecto?

Efectivamente. Los viajes para mí fueron lo que para Frank Sinatra la merluza: un bálsamo para el alma. Nací en Estados Unidos, país al que recorrí de punta a punta. Y por mi trabajo y mis sueños pude conocer muchísimas naciones del mundo mundial. Entre ellas, Cuba, isla que me enamoró y en la que viví por muchos años y… ¡Venceremos!

-¡Eso, Ernest! ¡Patria o muerte!

-No, no, pasa que mi equipo de fútbol americano acaba de anotar un touchdown.