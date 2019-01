El peronismo también tendrá candidato por el Partido Solidario

LA PLAYOSA – Elecciones municipales

Comenzaron a presentarse los candidatos opositores, luego de que los oficialismos expresaran sus aspiraciones a buscar la reelección. En La Playosa habrá al menos tres candidatos, dos de origen en el Partido Justicialista

Mauricio Zamudio será otro peronista que saldrá a disputar la Intendencia en La Playosa, tomando la confirmación de la actual mandataria Gabriela Nicolino, quien buscará un segundo mandato al frente del municipio. Así lo confirmó ayer en diálogo con un cronista de El Diario, aunque aclaró que será candidato por el Partido Solidario. El hombre apuntó que se siente “cómodo” con ese selló y cuestionó el “manoseo” del PJ-UPC y la UCR.

“El viernes pasado (4 de enero) presentamos toda la documentación en la Municipalidad para ingresar en el protocolo como partido y ya somos la tercera fuerza de la localidad”, dijo Zamudio, contando al oficialista Partido Justicialista-Unión por Córdoba (PJ-UPC) y a la Unión Cívica Radical (UCR).

Confió que “ya se está trabajando en las redes sociales, lanzado como candidato, pero despacito”, expresó, en tanto postergarán los mítines para después del 20 de marzo, cuando la Justicia Electoral avale la lista de candidatos.

Una aproximación

“Vengo del peronismo. A partir de 2003 inicié un trabajo de militancia, para la gente, dentro del PJ, con Gustavo Magrín, Golo, y siempre hemos estado en esa línea. Gestionamos los aparatos y antenas de Televisión Digital Abierta (TDA), para llegar a mucha gente que no podía pagar cable, como los jubilados. Y cuando Edgar Olcelli fue candidato a intendente (2011) no lo apoyamos, porque siempre dijimos que debe surgir de la gente”, repasó Zamudio. También recordó que en 2007, cuando el por entonces intendente justicialista Aurelio Semenzín perdió la elección con la radical Cristina Barbisán (igual que contra Olcelli en 2007), “nos dedicamos a brindar apoyo a la gente tramitando la llegada de ANSES a la localidad, de PAMI y la TDA, entre otras cosas con las que podíamos sumar para la comunidad”.

“Muy manoseados”

“Los dos sellos más importantes, el PJ y la UCR, están muy manoseados… tanto a nivel país como en el pueblo”, dijo el candidato, en tanto lamentó que “hoy no hay posibilidad de ir con UPC. Hoy me siento más identificado con este movimiento solidario, por lo que fuimos a hablar con un grupo de trabajo a Eduardo Fernández, el referente a nivel provincial, quien nos dio todo su apoyo”.

Explicó que su nombre para encabezar la lista a cargos municipales “surge de reuniones con la gente que tiene la misma inquietud de ayudar y que entiende que se trata de obtener la herramienta para ayudar a las personas”, refirió en cuanto a la administración municipal.

Sostuvo en cuanto al sello que “el Partido Solidario aparece más amplio, más plural”.

“Cuando ganamos con Gabriela (Nicolino) tuvimos casi 300 votos de los radicales. Votaban a Gabriela acá y a (Oscar) Aguad para la Gobernación, lo que muestra que el vecino se despoja de lo partidario en su pueblo, para elegir su intendente”.

Entonces buscó diferenciarse de la actual gestión que lidera Nicolino: “Mis ideas son solidarias, busco ayudar a la gente”. En tanto, apuntó al oficialismo que recordó apoyó en construir, porque consideró que “cambió la idea del peronismo que teníamos para trabajar en La Playosa”.

“En lo personal, me vengo preparando para que este 12 de mayo el pueblo me elija para ser intendente”, cerró.

Para transformar

“Lo que ha logrado Cristian Ghiano en Arroyo Algodón es muy bueno, valorable por su visión de transformación. Esa transformación, también como la del Parque Industrial en Villa María, la planteamos como uno de los ejes a concretar en la gestión, por supuesto que a la medida de La Playosa, porque creemos que es posible pegar ese salto y lograr el crecimiento que necesitamos y merecemos. Estamos proyectando puestos de trabajo genuino, que permitan oportunidades en pos del crecimiento”, detalló el entrevistado.

“No prometo nada más que gestión para transformar, convencido de que debemos tener visión para salir adelante”, sentenció.

Insistió en que “el Parque Industrial es uno de los objetivos y ya hemos iniciados contactos para ver cómo avanzar en el mismo. Tenemos la posibilidad de reunirnos con el embajador de Brasil y generar una oportunidad, encuentro que concretaremos con Eduardo Fernández. Nos estamos preparando para la gestión”, marcó Zamudio.

La ruptura “Olcelli”

El candidato Zamudio también opinó sobre la renuncia forzada del excoordinador municipal Edgar Olcelli, solicitada por la intendenta Nicolino. “Estuvo mal esa ruptura. No fue ético lo que hizo, pero (la intendenta) lo destruyó”, dijo. Vale mencionar que el funcionario desplazado adquirió en un remate la casa de una persona que se encontraba en situación de vulnerabilidad, lo que no fue admitido por la intendenta.

Zamudio repasó que “igual Gabriela nos desplazó, a un grupo y a mí, tras el triunfo”. La explicación: “Tras la campaña municipal, empapelamos Playosa con afiches de Scioli para las presidenciales, y no le gustó (a Nicolino, que todavía no había asumido la Intendencia). Ahí hubo un quiebre que hizo dejar de escuchar a un grupo, quienes le sugerimos algunos nombres a tener en cuenta y otros para no incluir en su equipo. Pero dijo una cosa e hizo lo contrario”, acusó.