El PJ le respondió a Capitani

El partido que conduce Bedano a nivel local dedicó un extenso comunicado para rebatir los dichos del legislador provincial del PRO

A través de un documento titulado “Capitani y la censura”, el Partido Justicialista (PJ) Circuito Villa María respondió a las declaraciones del legislador provincial del PRO, Darío Capitani, con las que repudió los carteles en contra del presidente Mauricio Macri colocados en distintos puntos de la ciudad.

“¿Darío Capitani se atreve a desmentir públicamente que el Gobierno del presidente Macri es el principal generador de desempleo, inflación, deuda, ajustes, represión y desindustrialización de nuestro país?

La censura no resuelve estos problemas. Aunque ya no nos sorprende el cinismo para la declaración -disfrazada de repudio- lanzada a través de este medio por el legislador provincial y referente del PRO, donde cuestiona nuestra acción militante en defensa de los ciudadanos, este hecho no hace más que poner al descubierto un vez más que gobiernan para unos pocos, poniendo en práctica medidas que perjudican a las mayorías. Con cada declaración pública desnudan la intolerancia que profesan hacia quienes piensan diferente y que son afectados directamente por las acciones de este Gobierno neoliberal.

En definitiva, se trata de un paso más en la escalada de aprietes -implícitos y explícitos- que aplica Cambiemos sobre quienes cuestionan las políticas de su gobierno. Blindaje mediático sobre funcionarios imputados por corrupción, cierre de programas de radio y televisión que cuestionan las políticas del Gobierno, persecución a periodistas, interferencia o congelamiento de pantalla de programas televisivos, etcétera, constituyen un combo con el que tratan de ocultar los resultados de este primer año de Gobierno: la fenomenal transferencia de ingresos de los que menos tienen hacia los que lo tienen todo.

En tal sentido, desconocemos absolutamente, porque no existen, los recursos destinados desde Nación a nuestra ciudad. Lo que lleva aportado el Gobierno nacional a Villa María alcanza el monto cero. No mentimos, absolutamente ni un centavo ha llegado a nuestra ciudad en lo que va de la etapa macrista. Han venido a inaugurar un jardín de infantes y alguna que otra cosa que fue producto de la gestión anterior representado por un gobierno peronista. Absolutamente todo lo que se está realizando en nuestra ciudad es con fondos municipales y provinciales. El municipio local lleva adelante varias acciones para diferenciarse del Gobierno nacional, las más importantes son haber conservado las fuentes de trabajo y ser la única ciudad del país que ha bajado las tasas municipales en vez de subirlas.

Legislador, sería muy grato para los villamarienses verlo en los medios de comunicación no para criticar la acción militante del PJ, sino para traernos novedades acerca de la ruta 158 y circunvalación, programas de viviendas y acciones necesarias para nuestra comunidad como lo prometieron en campaña y que aún no hemos tenido noticia alguna. O aunque sea que nos dé explicaciones del porqué de la disminución engañosa a los salarios de los jubilados, por qué la falta de medicamentos y cobertura y la agobiante peregrinación sin resultados de nuestros abuelos por el PAMI, por qué las subas de impuestos, por qué la perdida de fuentes de trabajo, etcétera, o que nos aclare cómo es el tema de los 70 mil millones de condonación de deuda al Correo Argentino.

Defensores del PRO-Cambio, cultores del pensamiento único, el del capital extranjero y las clases propietarias nativas; los que anuncian y vuelven atrás, que viven poniéndose en víctimas, desparramando culpas al Gobierno anterior, los que se molestan por un afiche pegado en la pared, olvidándose de que han empapelado la ciudad con frases vacías y engañosas, dejen de mentir descaradamente y de tirar elefantes blancos para desviar la atención de los ciudadanos, háganse cargo del rol que les asignó la sociedad.

Nosotros, desde el PJ y a pesar del intento de censura, no seremos cómplices del engaño y el atropello a los ciudadanos, lo dijimos en campaña y somos consecuentes con ello, no era campaña del miedo, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando, brindando respuestas que el Estado nacional no da, defendiendo nuestros derechos adquiridos, y no claudicaremos en la lucha por mostrar la verdad en defensa del pueblo.

Por último, lo maduro, Darío, es debatir ideas, propuestas, ponerlas en tensión con lo que pasa en la calle, en cada fábrica, en cada escuela, con cada familia, con cada trabajador, con cada empresario, con cada jubilado, con cada docente, con cada estudiante. Ellos ratificarán, una vez más, que la única verdad es la realidad”, concluye el comunicado firmado por el PJ Villa María.

La última frase responde a que Capitani y el presidente del PRO Villa María, Víctor Fernández, además de lamentar que el justicialismo “dedique tiempo y presupuesto en campañas publicitarias”, le reclamaron “respuestas maduras” a la presidenta del PJ local, Nora Bedano.