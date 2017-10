La terminal local no tiene vuelos comerciales desde abril

El Presupuesto 2018 confirma que el municipio no subsidiará al aeropuerto

Lo señaló la secretaria de Economía del municipio, Daniela Lucarelli, en una entrevista con EL DIARIO. Avianca operará con aviones de 72 plazas

El proyecto de Presupuesto 2018 de la Municipalidad de Villa María confirma la decisión del intendente Martín Gill de no subsidiar vuelos que operan desde el Aeropuerto Regional Néstor Kirchner.

Así lo ratificó ayer Daniela Lucarelli, secretaria de Economía del municipio, ante la consulta de EL DIARIO en el marco de una entrevista sobre los detalles del proyecto de ingresos y egresos presentado para su tratamiento en el Concejo Deliberante.

La contadora explicó que la empresa Avianca, que es la que operará en la terminal villamariense, dispondrá de aviones de 72 plazas, cuyo “punto de equilibrio para la compañía”, es decir para que les sea rentable, es de 43 asientos. Y de ninguna manera el Gobierno local está dispuesto a subsidiar esa cantidad de boletos ni tampoco menos, algo que EL DIARIO ya había anticipado en notas anteriores en las que se reflejó que desde mediados de abril no existe movimiento comercial.

“Este año se produjo un cambio en todo el sistema aeroportuario nacional, emprendido desde Presidencia de la Nación, que nos afectó. De entrada, a partir de este mes, los aviones de 19 plazas que utilizábamos nosotros quedan fuera de circulación, no pudiendo hacer vuelos comerciales”, explicó Lucarelli.

Por lo tanto, “Avianca adquirió tres aerolíneas francesas de 72 plazas, las cuales todavía no están en condiciones de insertarse al mercado, no están operativas en ningún lugar”.

En este contexto, señaló que desde el municipio mantuvieron reuniones con el CEO y otros miembros de esa firma “en un intento de sostener los vuelos pero ya la propuesta no pasa por el subsidio desde el Estado municipal sino por vuelos comerciales, como operan el resto de los aeropuertos donde el pasaje se contrata desde Internet, se paga con la tarjeta de crédito y nosotros solo ponemos a disposición la estructura necesaria para el aterrizaje y despegue con todas las normas necesarias”.

“La tendencia es hacia un vuelo comercial autosustentable. Nos interesa este sistema sobremanera, porque si los vuelos son de 72 plazas el punto de equilibrio es 43, y que el municipio subsidie 43 pasajes es realmente un despropósito, la sociedad no lo avalaría nunca y el intendente tampoco quiere”, manifestó.

Lucarelli confió que “últimamente” desde la compañía “no han querido reuniones, entiendo que es porque no tienen una respuesta para darnos, se sigue estructurando este sistema y todavía no está definido”.

No obstante, ante la pregunta sobre si Villa María es una plaza potable para esta cantidad de pasajes, subrayó que desde Avianca “dijeron que hicieron un estudio de mercado y que por eso compraron las aeronaves y les interesa esta ciudad”.

“No podemos subsidiar vuelos a un costo que sería largamente superior al que se establezca por ejemplo desde Córdoba con vuelos low cost, no podemos solventar vuelos de 5 mil pesos cuando un low cost lo hará por 700 pesos. Además la sociedad no lo aceptaría y el intendente no está dispuesto”, finalizó.