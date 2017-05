El PRO local contesta las críticas

Hacemos llegar nuestra opinión en referencia a las recientes declaraciones públicas manifestadas por representantes del Partido Solidario, de la Agrupación Pueblo Peronista y las del funcionario municipal Cabrignac, agradeciendo desde ya la publicación en tan prestigioso medio.

Mentiras, omisiones, despistes y medias verdades, son características de seudodirigentes kirchneristas.

Fue sin dudas el Gobierno K el que estuvo lleno de dirigentes acostumbrados a disfrazar aportes financieros para disimular el robo para la corona.

El Gobierno nacional del presidente Mauricio Macri no se dedica a administrar culpas, se dedica a gestionar verdaderas políticas públicas y a trabajar para terminar con la corrupción. No necesitamos disfrazar nada, todo es transparente y se ejecuta por los canales que corresponde y a articular como nunca antes con el Gobierno de la provincia de Córdoba.

Doce años de destrucción no se pueden reconstruir en menos de dos.

Que el Gobierno de Cambiemos gobierna para los ricos, y no para los pobres, es el nuevo relato que quieren imponer para seguir mintiéndole a la gente. Con ese criterio, podríamos decir que el intendente de nuestra ciudad, Martín Gill gobierna para los ricos, porque propone gastar millones en remodelar el polideportivo, el Parque Pereira y Domínguez y el nuevo puente, cuando los vecinos de los barrios necesitan más iluminación, más seguridad, más calles pavimentadas, y podríamos seguir. Pero tenemos entendido que Martín no es más K, sino “peronista” y es parte del viejo esquema del peronismo provincial que tanto ninguneó en tiempos recientes.

Los que se jactan de “gobernar para los pobres” son los mismos que eligen en los barrios a quien sí y a quien no les llega la ayuda; y son los mismos a quienes les molesta nuestra presencia, porque expone el estado de abandono y descuido que hay en muchos sectores de la ciudad. No nos asombra que se escuden detrás de un puntero político y también funcionario como Cabrignac para salir a perseguirnos por hacer la tarea que ellos no hacen, a pesar de ser gobierno.

Critican lo que hacemos, nos acusan de administrar culpas y en realidad eso es exactamente lo que ellos hacen. Nos adjudican la culpa de todo, hasta de que River le gane a Boca.

La gente votó el cambio porque no quiere más politiquería barata, que sigue siendo la propuesta del peronismo y debe ser por eso que les cuesta entender que en la verdadera política, no se necesita descontarles a los empleados para aportes partidarios, ni obligarlos a militar, ni tomar asistencia en los actos.

Conocemos de memoria la realidad de los barrios, los caminamos todos los días, y sabemos que contestar agresiones por medios periodísticos no le resuelve el problema a los vecinos, pero no podemos permitir que intenten desprestigiar la tarea que desde nuestro espacio se hace con tanto respeto y compromiso.

No comenzamos en mayo a caminar los barrios, el nuestro es un trabajo responsable, no somos equipo de campaña, somos ciudadanos que hacemos nuestro humilde aporte para lograr el verdadero cambio que nuestro país y nuestra ciudad se merece; porque a quienes deciden acompañarnos no les hacemos llenar ninguna ficha, solo les pedimos los más valioso que nos pueden dar, su tiempo al servicios de los demás. De eso se trata la verdadera política.

Gabriela Bustos

DNI 22.672.506

Andrea Constantino

DNI 14.665.073