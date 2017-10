“El que dice que está diciendo ‘la verdad’, te está mintiendo”

El historiador presentó su último libro “Urquiza, el salvaje” en el marco del Festival Vive y Siente

“Estamos viviendo un período de intento de restauración de las jerarquías de aquellos que mandaron históricamente en la Argentina, que son las familias ligadas a un complejo agro-exportador, financiero y los contratistas del Estado”.

Así lo aseguró el historiador y politólogo Hernán Brienza, quien arribó a nuestra ciudad en el marco del Festival Vive y Siente, para presentar su último libro “Urquiza, el salvaje”.

“Son grupos económicos que están de alguna manera restaurando el poder que tuvieron hasta el año 2001. No se puede comparar con ninguna otra experiencia histórica pero tiene algunas lógicas revanchistas del 55, algunas prácticas económicas del 76 y formas culturales de los 90. Eso es un poco el macrismo, aunque todavía es muy temprano para poder determinarlo a ciencia cierta. Lo que sí tienen es una gran modernidad en función de la utilización de los aparatos comunicacionales. Pero creo que vienen de una tradición histórica muy conservadora en la Argentina, con mucha presencia en la construcción de la nacionalidad. No son lo nuevo, son lo viejo muy modernizado”, expresó en diálogo con EL DIARIO al ser consultado sobre cómo definiría el período histórico actual que atraviesa nuestro país.

Banalizar el autoritarismo

“Voy a decir así: después de la muerte de Santiago Maldonado, lo más preocupante es la forma en que el gobierno nacional trató su desaparición. Quiero ser muy cuidadoso con esto. En cualquier gobierno puede ocurrir una muerte en represión, el problema es qué se hace antes y qué se hace después”, manifestó sobre su visión de cómo manejó el gobierno este caso.

“Si planteás la necesidad de mano dura y alguien la ejerce, sos responsable porque hiciste publicidad para que alguien disparara. Si el Estado cubre eso, cualquier agente represor se va a sentir protegido y ese me parece que es el peor mensaje que dio el Gobierno nacional. Lo que estás diciendo es que el Estado permite que haya muchos más Maldonados “, afirmó.

“El otro punto es la banalización del autoritarismo en la sociedad argentina. Matan a una persona y hay que gente que dice ‘bueno, pero era hippie o ultra K’. Ese tipo de justificaciones lo que demuestra es una banalización del autoritarismo, que pasa a ser algo banal y algo que no tiene importancia y es subestimado. En una sociedad violenta como fue la argentina, cualquier tipo de autoritarismo o violencia lejos de ser banalizada tiene que ser puesta en debate y discusión y tiene que ser combatida con el arma que tenemos, que es la democracia”, remarcó.

De cara a 2019

“Creo que la lógica política y los resultados de octubre van a marcar cual va a ser el grado de incidencia en 2019 que tenga Cristina”, afirmó sobre el kirchnerismo de caras a las próximas presidenciales.

“Es muy poco peronista decir que 2019 está perdido. Los liderazgos fuertes hacen difíciles las sucesiones. Quizás la palabra que hay que pensar es la moderación o el equilibro”, aseguró.

“¿Cristina Kirchner se tiene que correr para que aparezca un nuevo líder?”, se le preguntó.

“Yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer, pero como ella misma manifestó varias veces, creo que no tiene muchas ganas de estar presente”, contestó.

Periodismo “objetivo”

En otro orden de temas, sobre su posición respecto a si la actividad política y el ejercicio del periodismo son contradictorios, expresó: “A mí no me parecen contradictorios. Ningún periodista es objetivo, neutral e independiente. Creo que el principal autoritarismo en la profesión es creer que hay una sola forma de hacer periodismo. Tratar de hacer un periodismo ‘equilibrado’ no significa que sea objetivo. La objetividad no existe”.

“Creo en la pluralidad y en la diversidad de voces. Si hay una realidad, esta se constituye en función de varias miradas y lecturas, no de una sola. No hay peor autoritarismo que aquel que cree que hay ‘una’ verdad. El que te dice que te está diciendo ‘la verdad’, te está mintiendo”, finalizó Brienza.

Natanson, en el Favio

José Natanson dará una charla gratuita para presentar “El Atlas de la Argentina. La democracia inconclusa”, la nueva obra de Le Monde diplomatique.

El encuentro se llevará a cabo a las 20.30 en el Parlamento de los Niños del Centro Cultural Leonardo Favio. Este evento también se enmarca en las actividades culturales programadas para el Festival Vive y Siente.

La presentación estará a cargo de Natanson, director de Le Monde diplomatique, y lo acompañará Osvaldo Iachetta, exdelegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en Córdoba.

El encuentro tiene como objetivo analizar algunos de los datos que trazan el actual panorama de la Argentina. Al finalizar, el público podrá realizar preguntas.