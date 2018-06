El reclamo por las calles ganó la sesión

Concejo Deliberante – Aprobaron la segunda lectura de la repavimentación del bulevar España

En una sesión sin desacuerdos, el debate se generó porque desde la oposición reclamaron por el buen estado de todas las calles y terminó incluyendo hasta la denuncia de Gilibertti

En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante aprobó en segunda lectura proyectos de repavimentación del bulevar Alvear/España y de la calle Alem.

En el caso de la repavimentación del bulevar España-Alvear, las tareas se realizarán entre bulevar Vélez Sarsfield y la Terminal de Omnibus, por ambas manos, con una superficie de 33.860 metros cuadrados. Serán 1.866 metros de repavimentación con asfalto en calzada completa y cruces con espesor de cinco centímetros, según explicó la edil Rosana Suescum, de Villa María para la Victoria.

“La iniciativa prevé la utilización del Fondo de Desarrollo de Infraestructura Urbana, que el Gobierno de Córdoba pone a disposición de los municipios. El monto afectado será de 35 millones de pesos y la devolución cuenta con un subsidio del 25%. De esta manera, el municipio devolverá el 75% en 30 cuotas fijas”, precisó.

En el caso de la repavimentación de la calle Alem, la obra abarcará el tramo comprendido entre el bulevar Vélez Sarsfield y la calle San Juan. Serán un total de 520 metros lineales, con una superficie de 3.900 metros cuadrados de carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor con demarcación horizontal y señalética vertical.

De acuerdo a la edil, las obras tiene un monto superior a de 31 millones de pesos.

Concluida la fundamentación de Suescum, Karina Bruno, miembro del bloque Juntos por Villa María, pidió la palabra y lamentó que no se le haya permitido mostrar en el recinto un video de dos minutos de duración, que luego envió a EL DIARIO y en el que se observa el mal estado e inundación de calles de distintos barrios.

“La repavimentación del bulevar España/Alvear va a permitir un mejor tránsito y una mayor seguridad, pero hay calles en las que la gente no puede salir a trabajar cuando llueve, a eso lo vemos todas las semanas cuando vamos a los barrios”, señaló.

“Hay otra Villa María que la que vemos. Repavimentamos y volvemos a repavimentar pero hay vecinos que no tienen soluciones”, insistió.

“Vamos a acompañar esta iniciativa, pero acuérdense del resto de la ciudad. Hace 20 años que son gobierno y hace 20 años que hay gente que no puede salir de su casa cuando llueve”, sostuvo la edil del PRO.

“Está bien que repavimentemos la España, pero también hay que hacer para los otros, para los barrios, y devolverle a los vecinos algo de lo que aportan”, remarcó.

El presidente de la bancada oficialista, Carlos De Falco, le respondió que el municipio va a empezar la obra de asfalto de más de cien cuadras que abarcará a muchos barrios.

“Villa María ha crecido y eso generó la apertura de calles en los distintos sectores, en algunos tenemos anegamientos por los desniveles. También hay que recordar que cayeron casi 200 milímetros en cinco días y eso produce anegamientos, pero además de la obra de pavimento se están haciendo casi 400 cuadras de cordón cuneta con su nivelado, es decir, se está trabajando en la solución de este problema”, aseguró.

Viejas imprecisiones

“La obra pública es necesaria para la ciudad, pero queremos saber cómo se administran los fondos porque se trata de muchos millones de pesos. ¿Cómo hacemos para contar con la información? Les enviamos pedidos de informe y nunca los responden, les pedimos que vengan a hablar y no vienen si no es por una denuncia”, afirmó Gustavo Bustamante por su parte, haciendo referencia a que el bloque solicitó que la secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, fuese a aclarar aspectos del programa Techo Digno a raíz de la denuncia formulada por Carlos Gilibertti en su contra.

En ese punto, Bustamante mencionó que le pidió a la funcionaria un detalle de montos recibidos de Lotería de Córdoba y destinados al plan Eva Perón, que no fue contestado.

De Falco le respondió que el Tribunal de Cuentas está para controlar ingresos y egresos y que la tribuna de la oposición, Patricia Gómez, había dicho públicamente que la denuncia de Gilibertti era infundada.

“Que la tribuna pertenezca a nuestro espacio no quiere decir que nosotros compartamos su opinión, aunque respetamos el libre pensamiento”, dijo Bruno.

“No sabemos porqué Lucarelli no quiso hablar con nosotros, pero públicamente dijo que ahora vio que en la gestión anterior parece que hay imprecisiones. Recuerdo que cuando asumimos, acá nunca permitieron que se auditaran las cuentas de la gestión anterior, ni las del municipio ni las del Eninder. Ahora resulta que parece que lo que pedíamos, sucede”, subrayó.

“No sé si lo de Gilibertti tiene o no asidero, pero no vengan ustedes a decir que no son la continuación de la gestión anterior, son lo mismo y tienen que dar explicaciones a la gente. Ustedes sabían lo que recibían pero no permitieron que el resto de la gente lo sepa, pedimos auditorías y nunca hicieron nada para mostrar cómo habían recibido la gestión”, añadió.

Reacción

Por su parte, la presidenta del bloque opositor, Gisele Machicado, consideró que el municipio reacciona de acuerdo a las solicitudes que hace la bancada.

“Lucarelli trajo la documentación por reacción a nuestro pedido de que viniera al Concejo Deliberante, no fue una acción propia. Ojalá venga para poder escucharla”, agregó.

En tanto, Nora Landart señaló que es la segunda vez en 40 días que la secretaria de Economía omite responderle al bloque.

“Públicamente ha dicho que sus tiempos no se lo permiten, cuando es su obligación como funcionaria hacerlo. Como concejal estoy habilitada para preguntarle sobre temas que nos preocupan. Lucarelli no tenía que traer papeles, sino venir al Concejo Deliberante a evacuar consultas, porque es su deber”, finalizó.

Después del debate, la repavimentación se aprobó por unanimidad, al igual que la segunda lectura de la obra de desagües en la prolongación de bulevar Alvear y que el municipio adhiera al convenio para el financiamiento de redes de distribución domiciliaria de gas natural, suscripto por el Gobierno de la Provincia, el Banco de Córdoba y la Distribuidora de Gas del Centro.