El recorrido peñero, la gran atracción de toda la región

El locro y la música folclórica son los principales intereses de los turistas que se acercan

Desde el jueves, día de inicio del recorrido peñero, uno se puede cruzar con gente de toda la región, que se acercan a disfrutar de un rico locro o a escuchar y ver bailar a las agrupaciones folclóricas.

EL DIARIO hizo un recorrido por los primeros días de peñas y charló con algunos de estos visitantes. Todos destacaron la calidad y variedad de opciones a la hora de elegir la comida y la posibilidad de poder disfrutar en familia las diferentes propuestas culturales y recreativas que les brinda la ciudad.

Desde General Deheza, Ausonia, Las Varas, Las Varillas, Bell Ville, La Carlota, Río Cuarto y Córdoba hasta cuatro personas provenientes de Río de Janeiro llegaron a nuestra costanera.

La familia brasileña, se llevó una grata sorpresa a su llegada a Villa María: “Estamos de pasada, volviendo de Mendoza. Estamos muy sorprendidos y felices de estar en esta ciudad. Es bella y acogedora, las personas son simpáticas. Decidimos parar a último momento y estamos muy satisfechos. Llegamos hoy (por ayer) y nos encontramos con esta fiesta, es muy linda. Comimos las comidas típicas y también nos gustó la música”.

El papá destacó: “Esta ciudad es muy receptiva, tiene un calor humano muy grande”.

Además de aquellos que están de paso, cada vez se escucha a más gente que elige pasar todas sus vacaciones en nuestro río: “Por ahí lo vemos desde los pueblos como un centro de compras o un lugar para hacer trámites pero cada vez me doy más cuenta de la parte turística que tiene Villa María, por ahí la gente de la zona no lo apreciamos de desde ese lado. Nos hemos encontrado con personas de otros lados que vienen a pasar sus vacaciones a esta ciudad y eso no lo entendíamos. Tiene demasiado para ver y ofrece mucho, tiene noche, costanera, río, centro, peatonal”, destacó Fabián, que vino a disfrutar la noche de peñas junto a su familia.

SE MANTIENEN LAS PROPUESTAS

Pese al inicio de las peñas, continúan los Remolinos de Arte y Museo Rodante por distintos espacios de la ciudad, las clases abiertas y gratuitas de tango, ritmos caribeñosy folclore y el ciclo Peña en los Fogones, frente a la Gruta de la Virgen de Pompeya.



PUEBLO ITALIANO

“Es mi primera vez en las peñas. Recorrimos un par de peñas y decidimos venir acá. Comimos locro y estaba muy bueno. No probamos nada de los camiones de comida, vinimos directamente a lo tradicional. Aprobado Villa María, muy lindo”.

Ignacio



HERNANDO

“Comimos empanadas y locro. Venimos porque somos los padres de uno de los chicos que baila folclore. El locro estaba muy bueno. Es la primera vez que venimos a disfrutar las peñas y es muy lindo”.

Graciela y Aldo

ARROYO CABRAL



“Mi novio toca acá en las peñas. Me gusta la ciudad para venir a visitar, no vivir porque estoy acostumbrada a la tranquilidad del pueblo, pero sÍ a comer un locro y disfrutar la música”.

Yanina



BELL VILLE



“Comimos locro, estuvo genial. llegamos y nos vinimos directo a comer. Me gusta todo de Villa María. La costanera es lo mejor que hay. Son todos muy amigables”.

Paola y Sebastián



LA PALESTINA



“Venimos con toda la familia todos los años. Ahora estamos porque queríamos ver Nuevo Rumbo. Comimos locro, empanadas, pizzas y sándwiches de milanesa. Recorrimos todo, nos llamaron la atención los camiones de comida pero vinimos para el lado de las peñas a comer. Amamos visitar esta ciudad”.

Silvina y su familia

CÓRDOBA



Mi tío es de esta ciudad y me avisó que había trabajo para repartir folletos durante las peñas y por eso me vine. Es re lindo, hacía mucho tiempo que no veía fuegos artificiales. Es la primera vez que vengo a las peñas, me gusta mucho la actitud de la gente que se sienta en el pasto, trae su reposera, su heladerita y se instala tranquila. Se come unas tortas fritas y son felices así, me encanta eso, en Córdoba no se ve. Acá comimos papas fritas. La gente es súper cariñosa, y yo que estuve repartiendo folletos, me los reciben bien y con buena actitud”. Candela



LA CARLOTA



“Es la primera vez que vengo a estos camiones de comida y esta muy bueno. Comí un panini de carne con papas, muy rico. Estaba bueno porque no era un bife, eran trocitos de carne y también vi que hay comida vegetariana, que eso no se ve por lo general en un patio de comidas de estE estilo. No recorrimos porque llegamos directo a comer pero en general me parece que hay más cosas, más variedad, me da esa impresión”.

Maribel

AUSONIA



“Venimos siempre a los fuegos artificiales. Ahora vinimos a recorrer y comer. Todo estÁ lindo siempre. Pasamos el momento en familia, nos distraemos. Los precios están bien, para nada caros. Es linda esta ciudad por la diversidad de cosas que hay”.

Eduardo, Nora y Giuliana



VILLA NUEVA



“Venimos todos los años. Comemos la tradición nuestra el locro y la verdad que lo hacen muy bien, está muy rico. Me comí una sola porción pero tengo ganas de comerme otra. Voy a esperar un ratito y después voy por la empanadita. Venimos con toda la familia, todavía no recorrimos este año pero vamos a empezar a caminar para bajar el locro”.

Juan Carlos

GENERAL DEHEZA



“Vine con toda mi familia a pasar la noche, comí locro y me encantó. Me gusta esta ciudad, a veces vengo a pasear. No me compré nada todavía en los puestos pero ahora voy”.

Macarena



CÓRDOBA



“Es la primera vez que conozco, me encantó. Vinimos a comer directamente, no recorrimos. Es excelente. comimos un chori, empanadas árabes, criollas y de jamón y queso, tomamos sangría y fernet. Quiero venir la semana que viene cuando empiece el Festival. Me vengo a quedar todas mis vacaciones, todo febrero. Seguro venimos todas las noches. amo esta costanera, el río. Me gustaría vivir acá”.

Facundo



RIO CUARTO



“Es mi primera vez en la CIUDAD. Comí un locro bastante rico. Recorrí todos los puestos de artesanías. Vine a Villa María sin saber que estaban las peñas y la verdad, muy buena la bienvenida. No conocía y me sorprendí”.

Joaquín

POZO DEL MOLLE



“Es la primera vez que venimos a las peñas, visitamos seguido esta ciudad porque nuestros hijos estudian acá pero no a esta fiesta. Pensé que había más fogones, eso fue lo único que me sorprendió, pero me encanta”.

Fabián

BALLESTEROS



“Vengo seguido a las peñas. probamos los embutidos y tomamos un rico café y recorrimos la feria”.

Lucas