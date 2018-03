El salario de un docente está por debajo de la línea de pobreza

SADOP – Reclamarán una negociación con el Gobierno y con las cámaras que nuclean a las escuelas privadas

Desde SADOP dieron a conocer que con el último aumento salarial, el salario de un docente inicial no llega a superar la línea de la pobreza y que la situación no cambia mucho con 10 años de antigüedad

En marzo un maestro de grado que recién comienza percibió un salario de 16.991,35 pesos. Si se tiene en cuenta que para no ser pobre es necesario contar con un haber mensual de 18.500 pesos, es claro que los trabajadores de la educación, pese al rol central que ocupan en la sociedad, son pobres.

Por esa razón, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) iniciaron una fuerte campaña para advertir sobre esa situación de injusticia.

El secretario general del gremio en Córdoba, Jorge Repetto, estuvo ayer en Villa María y sostuvo que “el reajuste que acordaron -Gobierno y UEPC- es inaceptable. De hecho, con el incremento, los sueldos de los docentes todavía quedan por debajo de la línea de la pobreza. Y lo que es peor aún, los empleadores de la educación privada deciden mirar para otro lado cuando de recomposición salarial se trata”.

Mónica Carrizo y Edgardo Blangetti, dirigentes del sindicato en Villa María, hablaron con EL DIARIO sobre tal situación. “En Córdoba el acuerdo ya está dado y, como se sabe, nosotros no participamos en la negociación salarial porque nos excluyen, pero queremos demostrarle al Gobierno que el salario es insuficiente y también pedimos a las cámaras patronales que se sienten a negociar con la docencia privada. Es necesario que empecemos a conversar, es el momento”, dijeron.

Puede ser “un plus salarial o mejoras”. “Hoy vemos que las escuelas privadas tienen cada vez más alumnos por aula. Tenemos jardines de 4 con 40 alumnos, y aulas del primario con 38 a 39 chicos. Entonces nos planteamos, si la escuela privada recibe esa cantidad, está aumentando lo que percibe por la matrícula; pero nunca la ganancia es repartida entre los docentes”, dijeron.

Repetto estuvo ayer reunido con la comisión de Villa María, analizando la situación en diferentes provincias. “Vemos que en la mayoría, no aceptaron los ofrecimientos que hicieron los gobiernos, que van del 11% al 17%. En Córdoba se apresuraron a cerrar un acuerdo insuficiente, por un 15%, con una cláusula gatillo que no está muy clara. Esto que nos deja en esta situación, por debajo de la línea de pobreza. Y quiero decir que no solo en el caso de los iniciales, sino que los que tienen 10 años de antigüedad, en una categoría testigo, no llegan a los 18 mil pesos”, indicó Carrizo.

“Con ese sueldo, tenemos además que afrontar la canasta del docente que este año aumentó entre un 40% y un 45%. Se hace muy difícil afrontar el inicio del año escolar, adquirir la ropa y los útiles para comenzar”, agregó.

Blangetti señaló que el bajo salario es uno de los aspectos que depreció la labor docente. “Vemos que en todos los institutos de formación se va reduciendo año a año la matrícula”, explicó. “Esto nos pone en un problema, porque se va a profundizar la falta de trabajadores de la educación en el corto plazo”, agregó, señalando que no solo es el sueldo escaso, sino también “la desvalorización del Gobierno hacia el trabajo de maestros y profesores” lo que deprecia la labor en educación.

Afirmaron que ya en Villa María, una ciudad que cuenta con institutos terciarios de formación docente, hay dificultad para conseguir profesores. “El problema se agrava más en otras zonas de la provincia”, indicó Carrizo.

Incentivo y aumento

Otro problema que afrontan los docentes privados es que las patronales no abonan los aumentos, sino que esperan recibir el dinero del Estado y después de la tramitación, lo depositan en las cuentas de los trabajadores. “Un ejemplo, el aumento que los docentes públicos cobraron el sábado pasado, nosotros aún no lo recibimos”, dijo.

Además, se planteó en esta oportunidad un “error” en la liquidación del Incentivo Docente. “Hay diferencias significativas, compañeros de varias delegaciones que tenían que cobrar 1.250 pesos cobraron entre 250 y 80 pesos. Frente a esto decimos que es el colegio el que tiene que pagar la totalidad del Incentivo y después reclamarlo a quien corresponda”, acotó Blangetti. “Porque así, pareciera que las escuelas privadas actúan como patrones para despedir, pero no para pagar”, concluyó.