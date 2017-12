Bruno y Coutsiers señalaron que esa es la consecuencia del uso indebido de los fondos de ANSES durante los últimos 12 años, que ahora hacen necesaria la reforma

“Lo que se está haciendo con esta reforma es sostener el sistema, que está en quebranto desde hace años, y si no se hace una reforma el problema serán los futuros jubilados”, señaló ayer la edil del PRO, Karina Bruno, al defender la reforma previsional que impulsa el Gobierno nacional.

“El sistema como está es insostenible, porque los fondos de ANSES se fueron destinando durante años a lo que no debió ser destinado. Cuando dicen que el Fútbol para Todos era gratis, no lo era, esta reforma está pagando esos años supuestamente gratuitos, y está pagando los fondos de ANSES que fueron a los bolsillos de muchos funcionarios que hoy están presos y procesados por corrupción”, apuntó.

“Hay actualizaciones y aumentos trimestrales siempre teniendo en cuenta el costo de actualización, en estos años los aumentos de los jubilados no superaron la inflación, siempre iban atrás y ahora irán arriba. Es la primera vez que se les reconoce el 82% solo en el tramo de jubilación mínima y eso ya implica un aumento, ningún gobierno dio el 82%, Cristina (Kirchner) lo vetó”, remarcó.

“Entiendo que debe haber una compensación entre lo que es ahora y lo que debía ser en marzo por el impacto inmediato del primer aumento que se deja de percibir, pero en un año, el jubilado no va a perder. Sobre la discusión de la fórmula, voy a reconocer que esta reforma es errónea cuando el jubilado dentro de un año gane menos”, afirmó.

“Confío en el Gobierno nacional y en nuestros diputados que es así como lo han planteado. Si no se pone la verdad sobre la mesa y se hace una reforma, el sistema va a quebranto”, añadió.

“El sistema está quebrado y nadie se hace cargo de eso, hasta quien fue candidato del massismo en Buenos Aires, Guillermo Nielsen, dijo que hay que hacer algo. El sistema está quebrado porque terminaron usando la plata de ANSES en donde no debían, que no digan ahora que les queremos sacar la plata a los jubilados, porque acá hubo 12 años de saqueo, se gastaron hasta la plata de las AFJP, no dejaron nada. Pagaron el Fútbol para Todos, el Procrear, hasta las computadoras de los planes del Gobierno se compraban con la plata de ANSES, se hizo participación en empresas y hasta se jugó en la Bolsa. Si quieren discutir de verdad, hablemos, pero pongamos todo sobre la mesa”, enfatizó.

“Si no se hace algo, ya no va a ser solo problema de los jubilados actuales, sino de los del futuro también”, insistió.

“Para salir de esto hay un combo de medidas, además de la reforma previsional está la reforma tributaria, el pacto fiscal con las provincias, hay que bajar el déficit de años de malgasto que llevaron a una situación económica tremenda”, manifestó Bruno.

“Aunque sea dolorosa, siempre ponemos la verdad sobre la mesa”, agregó.

“Tenemos la plena seguridad de que va a ser beneficioso para los jubilados, por eso lo apoyamos”, afirmó por su parte su compañero de bancada, Omar Coutsiers.

Vergonzoso y cobarde

“Me parece que hay una estrategia de embarrar y llevar a un ambiente violento de aquellos que se han quedado afuera del poder y que no conocen otra forma de hacer política. Hoy (por ayer) vivimos una vergonzosa situación cobarde en el Concejo Deliberante, que habla más de una patota que de sindicalistas, porque un sindicalista defiende derechos laborales y no ejerce la violencia para imponer lo que quiere. Vino un grupo de sindicalistas al Concejo a patotear una sola puerta: la nuestra, donde detrás había dos empleadas, mujeres de más de 20 años, tengo la grabación de lo que hicieron y en esto también hago responsable al presidente del Concejo Deliberante, José Carignano, porque los dejó pasar”, puntualizó la edil.

“Hubo media hora de actuación de esta gente y nadie llamó a la Policía hasta que yo, que no estaba en el Concejo, lo hice. Entonces la actitud traicionera, cobarde, de no discutir sin agresiones, es la misma estrategia que utilizaron los diputados del Frente para la Victoria haciendo pasar a gente a la sala para generar situaciones de violencia. Es lo mismo que hizo el oficialismo en el Concejo, y de eso es responsable Carignano, quizá sea hora de rever si él puede seguir siendo presidente de este cuerpo si no sabe resolver esa situación y dar garantías a los que trabajan acá”, expresó.

“Los ediles del oficialismo ahora se expresan en contra de la reforma, son caraduras e incoherentes, porque el Gobierno local es socio del de la Provincia, con (Nora) Bedano y con (José) Escamilla, que en la Legislatura votó no solo el presupuesto, sino el pacto fiscal, los acuerdos y la reforma tributaria que, además, los compañeros de lista de Héctor Muñoz van a votar en el Congreso”, remarcó Bruno.

“Critican por un lado, pero por el otro van a cobrar el pacto fiscal a Córdoba, es decir, hacen kirchnerismo con el núcleo duro, pero gobiernan como Unión por Córdoba”, concluyó.