El sumario administrativo fue concluido

Denuncias en el área de Tránsito – Barroso se reunió con el bloque Juntos por Villa María

El asesor letrado del municipio adelantó que el intendente emitió un decreto con las conclusiones el 10 de julio pasado, la oposición espera a Sachetto para conocer detalles

A pedido del propio funcionario, el bloque de la minoría recibió al asesor letrado del municipio, Oscar Barroso. Si bien la intención era responder declaraciones hechas por la edil Nora Landart (foto) en relación a los presuntos casos de abuso sexual y laboral en el área de Tránsito, el funcionario adelantó que el sumario administrativo instruido el año pasado a raíz de las denuncias efectuadas por trabajadores ha concluido y que el intendente Martín Gill ha firmado un decreto con las conclusiones.

“Recibimos a Barroso, quien nos había solicitado una reunión, preocupado por la interpretación que hizo de una manifestación pública que yo realicé en relación a la entrega de la documentación que le efectuamos el año pasado”, explicó Landart.

“En mis declaraciones dije que estaba arrepentida de haber entregado todas las denuncias porque desnudamos la identidad de las víctimas para que fuesen revictimizadas, es mi opinión y la ratifico en todos los términos”, remarcó.

“Le aclaré que no es una cuestión personal, que lo manifestado no lo aludía personalmente, sino que tenía que ver con la forma en la que se sucedieron los hechos, con las características en las que se dio el proceso. El respondió que no lo había interpretado de ese modo, sino como una ofensa, y esa fue la razón por la que solicitó una reunión con el bloque, para aclarar que ni bien recibió la documentación procedió a codificar y reservar la documentación en una caja fuerte, para reservar la identidad de las personas denunciantes”, señaló la edil.

“Además de asegurar que desde el mismo momento en que se instruyó el sumario él se encargó de codificar y reservar las notas originales que le entregamos, Barroso nos informó que el sumario está concluido y que el intendente dictó un decreto el 10 de julio con las conclusiones de dicho sumario, a la vez que indicó que va a pasar copia de lo actuado a la Secretaría de Gobierno”, precisó Landart.

“Le dije que aceptaba su explicación de que había tomado los recaudos de reservar las notas en una caja fuerte, no obstante le manifesté que, ante una situación similar, yo procedería de diferente manera, por el tiempo transcurrido en la resolución del tema, porque no me consta que desde el Ejecutivo se hayan tomado medidas inmediatas como el apartamiento de las personas, porque el sumario llevó mucho tiempo, por las condiciones laborales de las presuntas víctimas, que condiciona la posibilidad de denunciar la vulneración de derechos”, puntualizó la edil.

“Yo ratifico la percepción que tengo de cómo se llevó a cabo el proceso”, insistió.

“El decreto aún no está en el Boletín Oficial, por lo que esperamos la visita del secretario de Gobierno, Rafael Sachetto, para profundizar en este tema. Convocamos al funcionario para el viernes pasado a las 10, y no solo no concurrió, sino que tampoco se excusó ni propuso otra fecha”, afirmó.

“Sachetto ha venido al bloque en algunas oportunidades y en esas ocasiones expresó su disposición a concurrir cada vez que lo convocáramos para abordar cualquier tema, no sé por qué no ha venido. Esperamos que Sachetto informe las medidas que se tomaron a partir de la investigación administrativa que se dispuso, del decreto y sobre los hechos nuevos que se han denunciado, cuando concurra al bloque”, concluyó.