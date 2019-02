El tablero político actual, entre sondeos, encuestas e intenciones

Escribe Damián Stupenengo

De nuestra Redacción

Hay dos cosas confirmadas de cara a las elecciones municipales en Villa Nueva. Una es la fecha, ya que Natalio Graglia firmó hace algunos días el correspondiente decreto para que los villanovenses vayan a las urnas el mismo día en que también se debe elegir gobernador. La otra es, justamente, la intención del actual jefe del Ejecutivo de ir por su segundo mandato. Ya lo dijo abiertamente y está convencido de que tiene todo para ser reelecto.

Del resto no hay mucho más que sondeos, encuestas o intenciones.

Este medio pudo saber que se realizaron por lo menos dos encuestas en Villa Nueva. Una nació desde quienes sostienen el partido Unidad Ciudadana, quienes todavía están buscando el candidato que sea la mejor opción para poder competir con Graglia.

Dentro de las alternativas que barajaron, se especuló en algún momento con exponer a Ariel “Piquito” Alassia, quien fuera candidato suplente a diputado por el Frente Córdoba Ciudadana, pero todavía “no mide”, según los números relevados. Otra opción llegó a ser incluso Edgardo Garmendia, presidente del Concejo Deliberante y titular de la CGT local, pero se trata de alguien muy cercano al actual intendente por lo que se terminó bajando su nombre como opción para imprimir en las boletas.

Ante esto, en el partido kirchnerista surgió la intención de traer nuevamente al escenario político el nombre de un viejo conocido: Guillermo Cavagnero. El exintendente, desde que dejó su cargo a manos del actual jefe del Ejecutivo, no volvió a tener acercamiento a las canchas de la política. De todas formas, también fue incluido en los sondeos de opinión pública y, de hecho, hay quienes aseguran que “no le dan del todo mal”.

El Diario intentó obtener la palabra de Cavagnero pero éste prefirió no hacer declaraciones de ningún tipo, al menos por ahora.

Si bien no hay dudas de que es un nombre fuerte en la ciudad, hay que recordar que bajo su gestión el municipio la pasó mal económicamente, a tal punto que en enero de 2012 llegó a declarar a este medio que “si Villa Nueva fuera una empresa, hace rato que no existiría más; estaríamos en quiebra”, por lo que en algunos aspectos no dejó un grato recuerdos para cierta porción de la ciudadanía.

Otra de las encuestas la encargó el intendente a una consultora villanovense y los resultados de la misma lo dejaron conformes.

Sondearon nombres de todo tipo y partidos políticos y, contra todos, siempre según esta encuesta a la que este medio accedió parcialmente, tiene una considerable diferencia a su favor en la intención de voto.

Por el lado del Radicalismo/Pro/Cambiemos o, formalmente, Juntos por Villa Nueva, Ignacio Tagni sería otra vez el candidato, aunque aun no hizo un lanzamiento formal a apenas tres meses y seis días de la fecha de los comicios.

Si bien en el partido muchos se aferran a los escasos seis puntos porcentuales por los que perdió en las elecciones pasadas (35,56% de Graglia contra 29,23% del actual concejal), 95 días no parecen ser demasiados para volver a posicionarse como una opción referencial para el electorado villanovense. De hecho, según una de las encuestas en cuestión, un elevado porcentaje de la población consultada (arriba del 30%) dijo no conocerlo, por lo que tendría un arduo trabajo en la calle y los barrios por delante.

Por ahora, podría asegurarse que cualquier otro partido que pueda llegar a aparecer con un candidato, no será más que parte de la escenografía de los cuartos oscuros en las aulas villanovenses (en la última elección el Frente de Izquierda y de los Trabajdores consiguió 2,53%, y Unión Celeste y Blanco, alcanzó el 1,16%) por lo que desde las grietas de las aberturas que encierran el despacho del intendente en el palacio municipal, se viene escuchando cada vez más fuerte que, si esto sigue así, “el camino está allanado” para la reelección.