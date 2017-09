Jornadas “Arte+Diseño” - Gerardo Aballay y Rodolfo Fisher disertaron ayer en la Escuela de Bellas Artes

“El tatuaje existe desde el origen mismo del hombre”

Ambos especialistas hablaron de la disciplina en cuanto a su historia, a sus estilos y a su evolución

Ayer por la mañana se llevó a cabo la charla “Tatuaje: historia, actualidad, bioseguridad, diseño” en el marco del último día programado de las Jornadas de “Arte+Diseño” que iniciaran el lunes pasado en la Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, con gran afluencia de público (casi 150 personas por charla).

Los especialistas cordobeses Gerardo Aballay (quien estudiara en dicho establecimiento educativo) y Rodolfo Fisher (quien cuenta con una Escuela de Tatuadores en la capital provincial y hace diez años que dicta clases alusivas), fueron los responsables de comentar a los alumnos cómo se debe armar una mesa de trabajo “desde cero”, además de dar cuenta de la evolución de la disciplina.

Marcas en una momia

“El tatuaje existe desde el origen mismo del hombre”, subrayó Aballay a EL DIARIO momentos antes de dirigirse al público. “Otzi, la momia natural más antigua que se haya descubierto en los Alpes (que data del año 3.300 AC), tenía 60 tatuajes en todo el cuerpo, tanto puntos y cruces en las muñecas, rodillas y tobillos. Los expertos descubrieron que el hombre en cuestión tenía artrosis y que le habían puesto hierbas medicinales cuyo jugo había dejado marcado en esos lugares. Ahí el hombre empieza a entender que puede dejar marcas y modificar su cuerpo. Fijate que en diferentes culturas en el mundo entero, las cuales no tenían contacto unas con otras, se conoce a la práctica desde hace mucho tiempo atrás”, indicó.

Al mismo tiempo precisó que la irrupción del cristianismo fue “un antes y un después” en la historia del tatuaje. “Hay una concepción occidental de esta modalidad que tiene que ver con el tatuaje como marca. Los celtas lo usaban para las guerras, los romanos para los legionarios que no debían desertar y para los esclavos. El cristianismo luego lo marginó dado que estaba mal visto, ya que todo aquello que no se hiciera a imagen y semejanza de Dios era una mácula, una ofensa. Ya en el siglo XX la práctica se fue metiendo en el under hasta que en los noventa explota gracias a la globalización. Actualmente es algo universal, dejó de ser marginal y es muy raro encontrarte con alguien que tenga prejuicio al respecto”, redondeó.

“La bioseguridad es tan importante como el arte”

Por su parte, Fisher nombró los diferentes tipos y estilos de tatuajes que se utilizan hoy en día (realismo, sombras, tribales, a color, caricaturas, de marinero, con motivos europeos), aunque también destacó que la tendencia es dejar de elegir imágenes prefijadas en catálogos, sino más en que el cliente traiga su propia creación o su modelo esbozado y trabajarlo en grandes proporciones, ya sea en media manga o en manga completa de un brazo con colores.

Asimismo, remarcó la relevancia de la “bioseguridad”: “Es tan importante como el arte mismo, no solo por los materiales descartables, sino por los cuidados que hay que tener para no generar una contaminación cruzada”.

Consultados por los tatuajes más exóticos que debieron realizar, Aballay recordó plasmar un texto en el cuerpo de un joven que había perdido una apuesta y Fisher, un hombrecito cortando el césped en el pubis.

Vale destacar que los asistentes al taller pudieron practicar el tatuado sobre cuadros de pieles sintéticas.