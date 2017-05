El tradicional desfile fue otra gran muestra de pertenencia

Más de 20 mil personas fueron parte del evento central de las Fiestas Mayas de Villa Nueva

Es uno de los eventos que más sentido de pertenencia genera entre los villanovenses. Es que la mayoría de los que viven, vivieron o transitaron algún tipo de estudio o actividad en Villa Nueva han sido parte alguna vez del tradicional desfile cívico-militar que se realiza cada 25 de Mayo.

“Esto forma parte de nuestras vidas”, resumió Griselda, docente de la Escuela Especial Pablo VI, minutos antes de que el intendente Natalio Graglia llegara al palco en un vehículo militar para poner en marcha una de las jornadas de mayor tradición en la ciudad.

Fueron más de 100 instituciones las que desfilaron durante el frío y nublado feriado, posterior al paso de Granaderos y Artilleros. Seguidamente, cálidos aplausos de las 20 mil personas, según datos oficiales, que se apostaron a lo largo de las siete cuadras sobre calle Belgrano le dieron la bienvenida a los excombatientes de ambas Villas, que tuvieron el honor de ser quienes abrieron el evento como homenaje en el año en el que se cumplen 35 años de la gesta de Malvinas.

“Es un orgullo muy grande para nosotros abrir el evento, es muy importante por el reconocimiento que nos está brindando nuestro propio pueblo”, comentó Daniel Ferreyra, veterano de guerra que portó la bandera. “Para nosotros desfilar delante de mil, 10 mil o 60 personas, como veteranos de guerra, lo sentimos con el mismo orgullo. La sociedad nos tiene muy mucho respeto y uno lo valora muchísimo, pero no tanto los políticos, no nos tienen tan en cuenta como debería ser a veces”, apuntó tras ser parte del “tradicional e histórico evento”, como definió.

Una Bandera argentina de 120 metros continuó el orden de paso. Portada por vecinalistas de distintas comisiones, religiosos, aspirantes a bomberos y vecinos en general.

Así, se sucedieron instituciones educativas de Villa María y Villa Nueva, Salas Cuna, clubes, fundaciones y ONG, Fuerzas Armadas y agrupaciones gauchas que se sumaron desde distintas localidades para cerrar el desfile.

“Acá se encuentra la gente que quizás no se ha visto nunca, acá muchos villanovenses se saludan por primera vez”, dijo Héctor Juncos, integrante del coro Ecos del Alma, y expresó el sentimiento que le genera ser parte del desfile. “Me gusta participar, hace varios años que vengo y todos los años se junta mucha gente, es algo de mucha identidad, que tiene mucha importancia para la gente de acá y lo abren a toda la sociedad de Villa María, como soy yo, y de la zona”, agregó.

La Patria convocó a personas de todas las edades y latitudes y los niños aportaron sonrisas, pero también bostezos y llantos. En ese sentido, María, abuela de una pequeña que desfiló por asistir a una Sala Cuna, dio su opinión al respecto: “Creo que los más chiquitos no deberían desfilar un día como hoy, está muy frío, y ellos no terminan de entender lo que están vivenciando. Todos mis hijos han sido parte del desfile alguna vez y ahora mis nietos, hace años que vengo y lo disfruto, pero me parece que los más chiquitos, no”.

Tras la suelta de globos blancos y celestes, Anabel, directora de la Escuela de Música y Banda Don Pedro Galanti de Leones, que integran 35 niños y adultos y que se encargó de musicalizar buena parte del evento, contó que “fuimos invitados porque acá se está formando una nueva banda, así que aprovechamos para pasarnos partituras y compartir experiencias”.

Previo a la actuación de la banda Cuerda y Cuero, que cerró la jornada, la secretaria de Cultura del municipio, Marcela Unzueta, resaltó su conformidad por la participación que hubo e incluso contó que “minutos antes de empezar se seguían agregando instituciones”.

El intendente, con críticas políticas

Luego de realizar un repaso histórico de la fecha y además de hacer una serie de anuncios (ver “Un discurso con varios anuncios”), el intendente lanzó críticas contra el ámbito político en general. Si bien apuntó hacia el Gobierno nacional, luego amplió el radio de llegada de sus palabras.

“Soy de los que creen y sostienen que todo debe estar equilibrado, aunque entiendo que es muy complejo lograrlo porque en una comunidad no todas las ideologías son iguales, pero tampoco logro entender cómo pueden ser tan disímiles pasando sistemáticamente de un extremo a otro. “Esto es lo que los argentinos padecemos cada vez que se cambia un gobierno, aquel que entra tiene como premisa nueva tirar por la borda todo lo que hizo su antecesor, lo bueno y lo malo”, apuntó.

Cuando eso sucede, “nos queda la sensación de que todo se desmorona y que volvemos a empezar de nuevo, esto lo he notado en todos y cada uno de los cambios de gobierno, ya sean nacionales, provinciales o municipales, y la pregunta que me queda es por qué no conservamos lo bueno y corregimos lo malo”. “Ojalá algún día podamos tener la humildad suficiente para reconocer lo bueno que deja la gestión que se va”, remarcó.

“No concibo un país dividido por una grieta”, aseveró en su discurso y agregó: “El pueblo necesita volver a creer en la política, pero para hacerlo debe volver a creer en aquellos que la hacemos a diario. Hay que involucrarse y no desentenderse”.

Una enorme bandera

No pasó desapercibida la extensa Bandera argentina que portaron integrantes de centros vecinales, religiosos y vecinos en general.

Se trata de una insignia patria de 120 metros de largo que fue traída de Rosario tiempo atrás.

Un discurso con varios anuncios

Natalio Graglia aprovechó la oportunidad en su alocución para hacer un repaso de su gestión, pero mucho más para hacer anuncios. En primer lugar, dijo que están trabajando en la realización de un proyecto para desarrollar un centro comercial a cielo abierto en el predio de la ex-Defensa Agrícola.

Además, adelantó que “en pocos días más vamos a incorporar nuevas unidades para los servicios de recolección y riego, lo que permitirá optimizar estos servicios esenciales para la ciudad”.

Se refirió a que en los próximos días tendrá inicio de obra el cordón cuneta en La Reserva y Prado Español, como así también se comenzará a ejecutar en barrio Ctalamochita. En cuanto a la obra pública remarcó que hizo gestiones “para conseguir pago de anticipo para la pavimentación del barrio Florida en etapa 2, lo que fue confirmado, y en los próximos días el Gobierno nacional estará depositando para que podamos dar comienzo a esa obra”.

Graglia sostuvo que en poco tiempo la ciudad contará con una nueva Escuela PROA “que se emplazará en el mismo lugar en el que se vienen desarrollando las viviendas sociales”.

Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con la nueva comisaría, para la cual dijo que están buscando un lugar. Este medio pudo saber que la dependencia estaría ubicada en cercanías de la iglesia del Padre Hugo, en barrio San Antonio. Allí funcionará también el centro de monitoreo de cámaras de seguridad. A su vez, el actual inmueble que quedaría en desuso pasaría a la órbita municipal para “reorganizar dependencias”.