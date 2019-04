“El Tucu” cumplió el sueño del pibe

BASQUET – Emiliano Lezcano

Tiene 17 años y el pasado lunes hizo su debut en la Liga Argentina en el partido que Ameghino venció a Central de Ceres. “El Tucu” debutó en primera y convirtió el último doble del León

Entrevista: Gustavo Ferradans

Faltaban alrededor de 5 minutos para el final del partido contra Central de Ceres. Ameghino era una aplanadora en la cancha y la supremacía era abrumadora. Con el resultado asegurado, Pablo Castro fue haciendo ingresar a los juveniles, uno a uno. Cuando restaban 3m 40s, la tribuna estalló, con mayor estridencia en el sector donde se ubicaban los juveniles del club que observaban el partido.

En ese momento, Pablo Castro hizo parar a Emiliano Lezcano, el pibe tucumano que estaba entre los suplentes, llegado al club a comienzos de este año y que se ganó, rápidamente, el afecto de todos. Desde la tribuna bajó enseguida el “Tucu-Tucu” para el pibe, que por primera vez iba al banco y que hacía su debut en la Liga Argentina. Para el jugador de Ameghino ese momento fue como el “sueño del pibe”, aquel tango futbolero que representó las ilusiones de cientos de jugadores que debutaban en Primera.

Emiliano Lezcano es tucumano y llegó a Ameghino a comienzos del año, durante un reclutamiento que realizó el club villamariense, donde también se incorporaron varios jugadores de otros lugares. El “Tucu”, habló ayer con El Diario, luego del entrenamiento y previo al partido que jugará esta noche ante Independiente de Santiago del Estero, para contarnos su historia.

“Nací en Tafí Viejo, el 2 de mayo de 2001, tengo 17 años” contó el juvenil, “Yo jugué en Talleres de Tafí Viejo y a los 15 años me fui a jugar a Estudiantes de Tucumán. Tengo tres hermanos, el más chico de 12, y dos más grandes, uno de 19 y la más grande de 21. Todos jugaron al básquet, pero mi hermana se dedicó al cestobol. El 7 de enero llegué a Villa María para probarme en Ameghino, vine por una semana y quedé. El 1 de febrero vine para quedarme en la ciudad y jugar en el club”, contó el juvenil jugador.

“Estoy terminando la secundaria. Voy a la Escuela del Trabajo (IPEM 49, Domingo F. Sarmiento). Estoy estudiando técnico electrónico”, continuó contando.

La presentación continúa, a pesar de mostrar un perfil de pibe tímido y de palabras escasas. “Soy base, más que nada. Mi referente internacional es Lucas Vildoza (NdeR: en referencia al jugador marplatense que milita en el Saski Baskonia). Me gusta lo que hace, el talento que tiene, lo hace parecer al básquet que sea fácil, es impresionante lo que juega”, señaló.

El lunes 8 de abril quedará, seguramente, grabado en su memoria. Por primera vez se sentaba en el banco de suplentes en un partido de la Liga Argentina. En la cancha, Ameghino era una aplanadora ante Central de Ceres, que llegaba con su chapa de candidato. Promediando el último cuarto, cuando el dominio ya era abrumador, Pablo Castro fue haciendo ingresar uno a uno a los juveniles. Pero hubo un instante especial. A falta de casi 4 minutos, Castro se dirigió a Lezcano y le dijo “Tucu, vas a entrar”. Para sorpresa de muchos, un sector de la tribuna estalló en una ovación (donde se ubicaban los jugadores juveniles del club) y empezó a corear “Tucu, Tucu, Tucu, Tucu”.

“Ese momento lo viví con mucha emoción, y tenía muchas ansias de jugar. Cuando me tocó entrar me vino a mi cabeza todo el sacrificio que hice, para que llegue ese momento. Y el apoyo de mis compañeros desde la tribuna fue espectacular”, comentó “El Tucu”.

“Nunca había estado en un plantel profesional. Es la primera vez que se me da de compartir en un plantel de Liga, como estoy viviendo en Ameghino”, agregó.

El debut trajo también el recuerdo de la familia que vive en Tucumán y que sigue los partidos por streaming. “Allá están mis padres, mis tres hermanos y mis dos abuelas. Todos estaban mirando por Internet. Me enteré que también estaban mirando mis amigos y los que eran mis compañeros de mi anterior club. Mi familia ve siempre los partidos por Youtube, y especialmente este con Central de Ceres, ya que iba al banco y podía debutar”, relató el “Tucu”.

El juvenil jugador también habló de la ciudad y del club: “Acá estoy muy bien, los chicos me tratan de diez, más que nada los del plantel profesional que me ayudaron a integrarme rápido al equipo. Me gusta la ciudad, es tranquila como Tucumán”.

También contó de sus anhelos “Mi sueño es llegar lo más alto posible, lo que dé mi techo. Quiero seguir entrenando y mejorando para alcanzarlo. Con Ameghino me gustaría seguir por mucho tiempo y tratar de ir sumando minutos en la Liga”.

Sobre el entrenador Pablo Castro dijo: “Me pide que no sea tímido. Que si tengo que tirarla, lo haga, que ataque al aro, que defienda. Pero que siempre vea el aro, él nos pide a todos que tiremos al aro, esa es la confianza que nos da, en los entrenamientos y en los partidos”.

Finalmente habló del partido que viene, el de esta noche: “El lunes pasado hicimos un gran sacrificio ante Ceres y mañana (por hoy) es una final. Hay que asegurarnos el noveno puesto y buscar llegar a los playoffs de la mejor manera posible”.

En el partido contra Central de Ceres, Emiliano Lezcano apoyado en la confianza de su entrenador, lanza desde el perímetro en su primer intento, la pelota pega en el aro y sale. Unos segundos después, se juega la última bola del partido. Ameghino sale de contraataque, Jeremías Frontera mete una generosa asistencia para que el mismo “Tucu” entre en bandeja y convierta; para que su debut sea perfecto y para que el “sueño del pibe” sea completo, y para que ese doble se grite fuerte en la tribuna del León, y en Tucumán también.

Mayores

La selección villamariense debuta frente a Río Cuarto

Esta tarde a las 19 horas, el Seleccionado de Villa María debutará a Río Cuarto, en uno de los cuadrangulares clasificatorios del Torneo Provincial de Mayores que organiza la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba.

Los grupos se jugarán en Marcos Juárez y Río Tercero, y el ganador de cada uno de estos avanzará al final four, donde esperan Córdoba y Morteros, campeón y subcampeón, respectivamente, en 2018.

La selección villamariense es dirigida por Norberto Yáñez y Julián Dellarolle y como anunciáramos en la edición de ayer, el plantel está conformado por los siguientes jugadores: Sebastián Cuevas, Alvaro Caraffa, Diego Cerutti, Gastón Conrero, Renzo Baudino, Bruno Torres, Renzo Ferracini, Fabricio Casas, Ezequiel Airasca, Federico Cordero, Nicolás Garabello y Ricardo Lástrico.

Estos serán los fixtures:

Sede Marcos Juárez – Club San Martín:

Hoy: 19 : Río Cuarto vs. Villa María y 21: Sudeste vs. Noroeste.

Mañana: 18.45: Acto inaugural; 19.30: 19.30: Río Cuarto vs. Noroeste y 21.30: Sudeste vs. Villa María.

Domingo: 11: Villa María vs Noroeste y 16: Sudeste vs. Río Cuarto.

Sede Río Tercero – Club 9 de Julio

Hoy: 19.30: Oliva vs. San Francisco; 21.30: acto inaugural; 22: Río Tercero vs. Cruz del Eje.

Mañana: 19.30: ganador 1 vs. perdedor 2, 21.30: ganador 2 vs. perdedor 1

Domingo: 16: perdedor 1 vs. perdedor 2; 18: ganador 1 vs. ganador 2.