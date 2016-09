Elastografía: diagnóstico no invasivo para estudiar el hígado

La elastografía es un estudio de avanzada, único en Villa María y la región, que permite diagnosticar y determinar el estado del hígado en forma no invasiva, rápida, indolora y sin anestesia, remplazando la punción.

Las enfermedades crónicas del hígado producen, a través del tiempo, un aumento de la actividad de la fibrosis en el mismo, dando lugar a la formación de cicatrices, en un principio limitadas a una zona determinada y extendiéndose en algunos casos a todo el órgano.

Cuando esto ocurre -remplazo del hígado sano por cicatrices fibrosas- es porque se alcanza uno de los estadios más avanzados de las enfermedades hepáticas: la cirrosis.

Si nos referimos específicamente a las enfermedades hepáticas crónicas ocasionadas por las hepatitis C, este proceso, desde la infección inicial, hasta llegar a cirrosis, es muy lento.

Si tomamos un término medio, podemos decir que son 25 a 30 años. Este tiempo de evolución tiene una amplia variabilidad entre las diferentes personas, pudiendo acelerarse por el consumo de alcohol o por la coexistencia de otras alteraciones hepáticas, como, por ejemplo, el hígado graso.

Poder conocer en que estadio de fibrosis se encuentra el hígado de una persona con hepatitis C es fundamental porque nos permite definir el pronóstico y establecer la necesidad de tratamiento.

Hasta hace unos pocos años el único método disponible para acceder el estudio del grado de fibrosis era la punción biopsia de hígado, siendo éste un procedimiento invasivo, con riesgo de complicaciones en un bajo número de casos. Por tales motivos, muchos pacientes optan por no realizárselo.

En Roentgen se incorporó la elastografía hepática, tecnología de avanzada que permite de forma no invasiva diagnosticar el estado del hígado.

“El estudio se realiza con un ecógrafo de última generación y el procedimiento es exactamente igual a una ecografía, es decir, no invasivo, no doloroso, con riesgo cero, ya que no existe posibilidad de complicación alguna”, se explicó desde el centro médico local.

Con este test se puede determinar el grado de fibrosis del hígado igual que cuando se hace una biopsia. La realización del mismo tarda aproximadamente 20 minutos.

Además del daño hepático causado por los virus de las hepatitis crónicas B y C, la elastografia es muy útil para estudiar las enfermedades hepáticas asociadas a la acumulación de grasa en el hígado (esteatohepatitis), siendo útil en estos casos también para evaluar la respuesta al tratamiento.

La elastografia hepática es un método no invasivo, seguro y rápido que permite evaluar el hígado en las hepatitis crónicas virales y en el hígado graso, en forma similar a una biopsia por punción, pero con todas las ventajas mencionadas.

Roentgen cuenta con un equipo de especialistas calificados y tecnología de última generación, “a la altura de las circunstancias en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas”, se indicó.

Para cuidar el corazón

Roentgen Centro Médico y Laboratorios Lapac ofrecen gratuitamente 50 controles cardiológicos para definir el riesgo y edad del corazón con el objetivo de concientizar sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en todo el mundo.

El beneficio está dirigido a hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 años o menopaúsicas que no hayan tenido infarto, accidente cerebrovascular (ACV) o enfermedad arterial periférica.

Las personas aspirantes a este estudio deberán presentarse en el centro médico Roentgen, en 9 de Julio 141, hasta el viernes. Allí se validarán sus datos y se les dará el turno para la semana posterior. Quienes cumplan con las condiciones descriptas se realizarán chequeos con los especialistas de lunes a viernes, de 8 a 12.

Atentos a la importancia de la prevención, se propone con esta campaña identificar los parámetros y factores de riesgo que envejecen el corazón de las personas para mejorar su calidad de vida.