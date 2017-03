Embargaron las máquinas de Vimacor

Son el único activo de la empresa que serviría para el pago de las indemnizaciones a los cuatro empleados despedidos

Osmar Carrera, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) indicó que se pudieron trabar los embargos sobre las maquinarias de la empresa Rectificaciones Vimacor, que el pasado 26 de enero cerró sus puertas y dejó sin trabajo a cuatro empleados.

Consultado por EL DIARIO, Carrera manifestó que están todos los juicios iniciados para el cobro de las indemnizaciones: “Hicimos los embargos, recuperamos las máquinas que se habían llevado y ahora se están realizando las negociaciones entre los abogados de la empresa y del gremio. Están intentando hacer un ofrecimiento, pero estamos esperando”.

“Hoy las máquinas están bajo responsabilidad de Feliciani, uno de los dueños de la empresa, y puede haber algún movimiento porque ellos el lugar lo están alquilando, pero están embargadas”, explicó Carrera y agregó: “En un primer momento nos enteramos que estaban moviendo las máquinas de lugar, pudimos saber dónde estaban guardadas y se trabó el embargo sobre las mismas. Ahora está todo en manos de la Justicia”.

Juicios por delante

Desde la UOM están negociando con los abogados de la empresa para ver el ofrecimiento que pueden hacer: “No hay audiencia prevista, eso depende del juez y todavía no tenemos notificación. Estamos recién en el proceso de presentación de demanda y todavía el magistrado no nos ha llamado”.

“Antes de que los juicios avancen, la empresa se comprometió a hacer un ofrecimiento para el pago de las indemnizaciones. Si llegamos al final del juicio, no hay duda de que lo ganamos, pero llevan años y los empleados necesitan resolver la situación lo antes posible”, manifestó el titular.

Panorama complicado

Sobre la situación general de las distintas empresas en nuestra ciudad, Carrera indicó: “En esta seccional no hay otros casos, pero la situación es muy complicada. Hasta ahora no hay ruido, pero sabemos que hay muchas empresas que tienen tiempos cortos de trabajos por delante, ya no hay más horas extras, por ejemplo”.

“El Gobierno está prometiendo cambios, pero es un diálogo entre sordos. Llaman al diálogo, pero después no toman las medidas concretas para solucionar las problemáticas”, finalizó.