Empezarán a embargar bienes para que se tome conciencia de pago

Lo afirmó el intendente Natalio Graglia, quien anunció un nuevo plan que se lanzó para la adecuación de deudas en tasas y contribuciones municipales

Uno de los grandes objetivos que se plantean desde la Municipalidad de Villa Nueva para este año es poder levantar el porcentaje de recaudación de tasas y contribuciones, que el año pasado alcanzó un escaso 40%.

Así lo confirmó el intendente Natalio Graglia, quien explicó que persiguiendo ese fin, han puesto en marcha un “innovador” plan de adecuación de deudas. “En general estamos en un 40% 45 % de recaudación de lo que se emite y el objetivo es buscar la forma de alcanzar, por lo menos, un 60% ó 65%, como base inicial, sobre todo en barrios donde tienen capacidad de contribución.

No se trata de una aclaración menor la que hizo el titular del Ejecutivo en cuanto a los sectores que presumiblemente tienen mayor capacidad de pago. En ese sentido, confió que “hay sectores donde uno entiende que no haya tanta capacidad de pago, pero hay otros con mucha capacidad de pago que no superan el 30% de recaudación, lo que es un número muy bajo en lugares donde podrían pagar los impuestos”.

¿Cómo se explica esto? Graglia consideró que, en parte, “existe una cuestión de que hay muchos sectores, sobre todo en los loteos nuevos, que por demoras del loteador en escriturar o dar la infraestructura, por ahí provoca un enojo en el vecino que termina repercutiendo en el municipio, que no es el responsable”.

En ese sentido, afirmó que “vamos a empezar a ajustar bastante más y vamos a empezar con embargo de bienes” buscando que “se tome más conciencia”.

“Porque es muy injusto para el que paga, porque no puede ser que unos pocos sostengan el mantenimiento de la ciudad, cuando deberíamos todos aportar medianamente nuestro granito de arena, y eso es lo que se observa cuando hay capacidad de pago”, subrayó.

Un plan de pago “innovador”

Hasta marzo, los vecinos con deudas podrán acceder a un plan de adecuación de deuda que lanzó el municipio y que “es bastante innovador para lo que es nuestra Municipalidad”, definió el intendente.

“Se ofrece poder pagar la deuda hasta el 36 cuotas sin interés a cambio de que a medida que se vaya pagando el plan, haya una obligación de seguir pagando la cuota actual y vigente, es decir, ir al día”, describió y agregó que “puede haber a quien se le haya hecho muy grande la deuda y por eso decidimos implementar este plan para que puedan pagarlo cómodamente”.

“Esto, más que un plan de recaudación inmediato, lo vemos como una medida para levantar los porcentajes y que se mantengan, no que tenga un golpe de efecto inicial como suelen tener las moratorias y que luego recaiga nuevamente. Se busca regularidad en el pago por parte de los vecinos, eso permite tener también una mayor previsión en los gastos y en la forma en que se le pueden brindar servicios”, planteó Graglia.

“Estamos viendo qué resultado da, creemos que es una buena oportunidad de pagar de forma cómoda lo adeudado, pero también obliga a estar al día. Es un proceso en el que nosotros creemos, y estamos convencidos de que este plan nos va a levantar la recaudación”, dijo convencido, al tiempo que consideró que “lo que queremos y por lo que venimos trabajando es empezar a levantar la recaudación porque el que pasó fue un año difícil en el que cayó un poco propio por la situación que se vivió en el país”.

De prosperar el objetivo, “levantaríamos la calidad de los servicios, esto es muy simple, la Municipalidad presta servicios en la medida en que cobra los impuestos, si hay mayor ingreso de dinero, van a haber más y mejores servicios para la ciudad”.

De todas formas, remarcó que no dejan de trabajar para ofrecer más a los vecinos. “Estamos con el tema de poder brindar mayor infraestructura en los barrios y eso sabemos que en la gente cae bien y que la gente se comprometa más con los impuestos. Por ejemplo, con el tema del gas en algunos barrios que se está encarando o el cordón cuneta, eso con la Provincia, y ver si podemos hacer algo en materia de pavimentación, que estamos aguardando fondos de la Nación para eso, porque hace de agosto que nos han prometido el tema del dinero para el Florida y estamos esperando que se haga el primer depósito, estamos esperando que se concrete”, cerró.