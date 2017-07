En campaña y sin anuncios

Schiaretti, Llaryora e importantes dirigentes arribaron a la ciudad para participar del encuentro de partidos políticos del PJ

“Si Cambiemos no cambia, la situación va a empeorar. En este momento tan difícil necesitamos un Estado solidario que no repita las viejas recetas porque todos sabemos adónde condujeron, cuando gobernaba el neoliberalismo”.

Así se dirigió a la militancia Martín Llaryora, vicegobernador y primero en la lista de candidatos a diputados de Unión por Córdoba para las próximas elecciones legislativas.

El encuentro se realizó en Mundo Rojo y fue organizado por el Partido Justicialista del Departamento San Martín. Contó con la presencia del primer mandatario provincial, Juan Schiaretti, ministros, intendentes y funcionarios.

Entre los presentes, también estuvieron el intendente Martín Gill y su actual jefe de Gabinete y sexto candidato a diputado nacional en la lista, Héctor Muñoz.

“Por los derechos de los cordobeses”

“La economía está muy complicada. Es muy difícil llegar a fin de mes y siguen los aumentos. Los lácteos acaban de aumentar 24%, hubo colas en las estaciones de servicios por el aumento de la nafta del 7%, están reduciendo los planes Progresar por la que los chicos humildes pueden estudiar”, expresó Llaryora ante los medios de comunicación.

El vicegobernador destacó en todo momento el carácter federal de la lista: “Somos el verdadero cambio, el cambio por un país federal, donde todos hagamos el mismo esfuerzo. Por qué tenemos que pagar nuestras tarifas y aparte subsidiar las tarifas de Capital Federal, de agua, gas, transporte. Son injusticias de miles de millones de pesos, que nos faltan en los bolsillos de cada una de nuestras familias. La mejor política que podemos tener es un buen trabajo, a eso apuntamos y eso es lo importante”, puntualizó sobre uno de sus objetivos a lograr si es elegido.

“Se sacrificó lo que estaba bien”

El intendente Martín Gill fue el primer orador del acto. Frente a un salón repleto, agradeció la presencia del gobernador y la representación del interior en el armado de las listas: “El gobernador, junto al Partido Justicialista y los partidos aliados, no generó una propuesta pensando solamente en capital, en una visión central y para pocos”.

“Hay muchos en nuestra provincia que hace un año y medio atrás votaron por un cambio, votaron porque se les expresó que querían pobreza cero, votaron porque se expresó que iban a generar trabajo, que los derechos que se habían conseguido no se iban a quitar, sino que se iban a profundizar, que iba a haber política de vivienda, que iba a ser prioridad la educación en cada rincón. Ese brote verde no llegó nunca. Lo que había que cambiar, porque quizás estaba mal, se profundizó. Lo que estaba bien y había que cuidar, se lo sacrificó. Esa es la realidad que hoy vivimos, ese cambio no llegó. Por eso, nosotros queremos que un vecino que la pelea todos los días y pasa frío, pague la misma boleta de luz o de gas que uno que está calentito viviendo en su departamento de lujo en Recoleta”, expresó sobre las políticas del Gobierno de Mauricio Macri y sobre la intención de la lista del PJ cordobés de lograr por fin un Estado federal.

“Esa transformación la vamos a lograr si nuestros legisladores, si la lista de Unión por Córdoba, va a un triunfo definitivo. Vamos a ir a buscar el diálogo, pero sí a dar un fuerte llamado de atención. Por donde van, van mal”, finalizó el intendente con aplauso de todos los presentes.