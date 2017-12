“En Nestlé siguen los despidos hormiga”

Desde el gremio de la alimentación denunciaron la estrategia de Nestlé, que viene reduciendo el número de trabajadores sobrecargando a los que quedan. Con nombre y apellido, apuntan al actual gerente

“Desde el inicio de la gestión de Pablo Bonomini, actual gerente de Nestlé, se han producido aproximadamente 30 despidos, los que se realizan mediante la modalidad ‘hormiga’. Esto es, que lo practican de manera esporádica para que pasen inadvertidos ante la sociedad”, dijo Fernando Martín Páez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) de Villa María.

Recientemente se produjeron dos cesantías sin causa: una a un trabajador con 15 años de antigüedad y la segunda, a otro con siete. Por eso el gremio se declaró en alerta.

“Como agravante, hay que señalar que los puestos que quedan vacantes no son cubiertos con nuevas incorporaciones”, señaló Páez, destacando que al ingreso de Bonomini como gerente había aproximadamente 190 empleados y ahora son 160. “Tenemos información que Bonomini fue el gerente que más despidió en una de las plantas más grandes de Brasil. Después de esa gestión, lo mandaron acá y está haciendo lo mismo”, agregó.

“Por otra parte, también se advierten movimientos internos en la fábrica, es decir, cambios de sector invocando un mal entendido concepto de polifuncionalidad”, dijo, lo que a criterio de Páez es una manera de adelantarse “a la flexibilización laboral que propone el Gobierno nacional. “El principal impulsor de estos movimientos es Santiago Orellana, a cargo de Recursos Humanos de la empresa”, precisó.

“Estuve en Buenos Aires en un congreso sobre el sector Alimentación y uno de los disertantes, Gerardo Iglesias (presidente de la Unión Internacional de la Alimentación), dijo muy claramente que las dos empresa que más están impulsando la flexibilización son dos: Arcor y Nestlé”, planteó.

“Desde nuestro sindicato repudiamos totalmente estas metodologías nocivas y dañinas propias de ambiciones personales nunca vividas con otros gerentes, agravando las relaciones entre la entidad sindical a nivel local y nacional, poniéndonos en alerta para futuras medidas de acción directa, para lo cual contamos con el apoyo de todos los compañeros para frenar estas actitudes”, señaló.

Dijo además que “permanentemente te dicen que no hay plata, pero nosotros vemos que no es así, que no tienen problemas en pagar indemnizaciones para achicar la planta generando zozobra entre los compañeros que quedan”. Por eso, “en conclusión, nosotros creemos que estas empresas actúan como financieras y no como manufactureras”, sintetizó.