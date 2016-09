En Salud investigan supuesto cobro irregular de “extras” en el Pasteur

El área legal del Ministerio de Salud de la Provincia inició una investigación para determinar si hubo irregularidades en el cobro de guardias no realizadas. Leandro Parnisari, jefe de Personal, indicó que todo se origina en una interna gremial

Un recibo de sueldo olvidado por una auxiliar de Salud en una mesa que compartían varios trabajadores del Pasteur, levantó la sospecha y confirmó un rumor que circulaba por los pasillos del Hospital.

Al ver el recibo, los empleados no podían creer el monto y no dudaron en preguntarle a la olvidadiza profesional “¿cómo es posible que cobrés tanto? “No, no es tanto. Es un acuerdo que tenemos con Personal. Yo no me llevo toda la plata”, contestó la mujer.

El hecho, grave por cierto, llegó a oídos de las autoridades del Hospital y Luis Seggiaro junto a Javier Amaro Rojo, director y vice, respectivamente, no dudaron y viajaron a Córdoba a presentar la inquietud ante el doctor Alejandro Gaute, subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Salud, para plantearle el problema. El martes enviaron la documentación y quedó abierta la investigación en Córdoba.

Las fuentes consultadas por EL DIARIO no coinciden en la cantidad de horas y de profesionales que se habrían prestado a esta maniobra, por lo que no se puede determinar el monto en que habrían perjudicado al Estado provincial.

Sólo se sabe que el mecanismo de cobrar horas no realizadas viene de varios años atrás.

Otro dato que surge es que no se trata de algunas “horas extras”, sino del cobro de guardias pasivas y activas que se cobran regularmente, todos los meses y que no configuran un hecho excepcional.

Tal como se desprende de la ley que regula el trabajo de los profesionales de la salud en los hospitales, ellos no tienen un mecanismo de horas extras sino de “adicionales” que se realizan a través de guardias activas y pasivas. Estos adicionales son los cuestionados.

“Quiero que investiguen”

Como todas las fuentes apuntaban al área de Personal, cuyo jefe es Leandro Parnisari, EL DIARIO lo consultó para conocer su versión de los hechos. Desmintió rotundamente el hecho de que su área se quedara con “retornos” de adicionales y señaló que el primer interesado en que se sepa la verdad es él.

“Lo primero que hice cuando me enteré de ese rumor, es pedir que se investigue, para que todo quede claro”, dijo Parnisari, quien además es delegado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) en el Pasteur.

“En el área de Personal no autorizamos la realización de guardias extras, sino que sólo las cargamos en el sistema”, agregó.

Al ser consultado sobre si tienen la función de control de esas guardias, Parnisari explicó que “se puede controlar las guardias activas, porque el profesional tiene que estar en el Hospital, pero a las pasivas no, porque está en su casa y atiende o consultas telefónicas o viene al Pasteur cuando lo llaman”, dijo. Y agregó: “En los últimos tiempos no tengo queja de ningún servicio de que alguien no esté cumpliendo con su guardia”.

“Yo estoy muy tranquilo, porque sé que no soy un corrupto que paso guardias que no se hacen para quedarme con una parte. Sé que cuando se concluya la investigación, voy a poder demostrar que estoy limpio administrativa y judicialmente. Ahora sí, veo que hay gente que, al ver que no puede complicarme realmente, quieren ensuciarme socialmente”, dijo.

-¿Quiénes son?

-“Claramente esto es una interna sindical. Por un lado, una propia de mi gremio, dado que me consta que hay dos delegados que están distribuyendo ese rumor sin asidero y la otra viene por el lado de otros gremios”, concluyó.