Encadenada, reclama que trasladen a su marido a la cárcel de Villa María

La esposa de Flavio René Amici, detenido en Cruz del Eje, inició ayer la protesta

María José Rocco se encadenó en la puerta del penal de Villa María pidiendo que su marido cumpla la condena en esta ciudad. Argumenta que no tiene contacto con él desde diciembre, por lo oneroso que es viajar a Cruz del Eje, donde está alojado

En septiembre de 2015, la Justicia de Villa María condenó a Flavio René Amici a ocho años de prisión por un robo cometido en la zona rural. Ya había tenido otra condena anterior por un hecho contra la propiedad. También está siendo investigado por su participación en el crimen de Carlos Alberto Otín, ocurrido en agosto del año pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 5, ubicada en el barrio Belgrano de esta ciudad.

Tras ese crimen, Amici fue trasladado al penal de Cruz del Eje. Desde entonces, su mujer, a través de la letrada Teodora Perazzi, viene realizando trámites para que termine de cumplir su condena en Villa María.

Como no tuvo respuesta favorable, ayer decidió encadenarse en la puerta de la cárcel. “No me voy de acá hasta que traigan a mi marido”, expresó María José Rocco a El Diario.

“Desde el 26 de octubre que él está allá en Cruz del Eje. En los dos primeros meses, tuve la ayuda de una amiga que me dio un trabajo y pude ir a verlo. Después el trabajo se terminó y a mí se me dificulta para viajar y hace desde diciembre que no lo veo”, indicó.

“Le cortaron a él todo tipo de vínculo con la familia. No puede verlo su mamá, ni yo y menos los chicos”, dijo la mujer, que tiene cuatro hijos con el detenido.

Cuando estaba en Villa María “teníamos contacto permanente. A los varones los llevaba la abuela y yo llevaba a la nena más chiquita”, agregó.

Hoy se encuentra imposibilitada de viajar, fundamentalmente por razones económicas. “El pasaje para ir y venir de Cruz del Eje sale 2.000 pesos y no los tengo. Creo que lo que pido es justo, porque no hay derecho a que no le dejen ver a la familia”, expresó.

Asegura que a su esposo no lo trasladaron por el crimen de Otín. “Fue por una riña con otros internos, hubo un apuñalado, pero sin consecuencias fatales. Por lo de Otín, ojalá que pueda demostrar su inocencia cuando lo llamen a declarar. No tengo dudas de que va a salir limpio de eso”, dijo.

Ayer el director de la cárcel trató de dialogar con ella y persuadirla de que cese con la medida, pero según declaró a El Diario, está dispuesta a quedarse hasta que traigan a su esposo.

Por su parte, Teodora Perazzi informó sobre los reclamos legales que hicieron para que trasladen a Amici a Villa María. Dijo que presentó escritos en las cárceles de esta ciudad y en la de Cruz del Eje, “pero todo depende de la Dirección General del Servicio Penitenciario, donde aún no nos dan respuesta”.

“Hace dos lunes fuimos a Córdoba con la esposa de Amici, para presentar una nueva nota con los argumentos legales fundados en los derechos humanos, porque le están privando a una persona el contacto con la familia”, agregó.

“Hay muy buena disposición de las autoridades de la cárcel de acá, pero no hay voluntad en la Dirección General”, dijo la letrada. Aclaró que no avala la medida de fuerza de Rocco “pero no es algo que yo disponga”, concluyó.

“Si traen a Amici, me encadeno yo”

“Si alguien necesita contención, es mi familia. Porque a nosotros nos mataron dos hermanos en las cárceles”, dijo Gladys Otín, hermana de Carlos (asesinado en el penal de Villa María en agosto del año pasado) y de Lucas (también víctima de un asesinato en la cárcel de Cruz del Eje). “Yo fui ayer a hablar con el director de la cárcel, el señor Molina. Le dije expresamente que si traían a Villa María a Amici, acusado de matar a mi hermano, me encadenaba yo. Porque tengo otro hermano en la cárcel y a él lo llevaron a Bouwer”, expresó la mujer a El Diario.

“No es fácil para mí. Tengo a mis padres que no pueden viajar a Córdoba a ver a Juan, que es el que está en Bouwer. Tengo a mi hermana más chica deprimida por todo lo que nos está pasando y entonces, no me queda otra que buscar quien me cuide los chicos para ir a ver a mi hermano a Córdoba. Además, también tengo a mi hijo preso. A él lo llevaron de acá a Cruz del Eje, después a Villa Dolores y luego a Río Cuarto, donde está ahora”, planteó.

“Nosotros también tenemos derechos y no queremos que traigan a Amici”, concluyó.