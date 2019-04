Encuentro Vecinal Córdoba presenta candidato y va por la Intendencia

Elecciones 2019

Alejandro López, pastor evangélico y tintorero, encabeza la lista del partido liderado a nivel provincial por Aurelio García Elorrio. “Vamos por una ciudad sana”, manifestó

El pastor evangélico Alejandro López será candidato a intendente de Villa María por Encuentro Vecinal Córdoba. Así, el partido encabezado por el candidato a gobernador Aurelio García Elorrio en la provincia tendrá su representante local.

“Estamos trabajando y la decisión esta tomada. Estamos definiendo los nombres para presentar lista de concejales también”, manifestó en diálogo con El Diario.

López destacó que los miembros del partido “no vienen de la política”, sino que cada uno tiene su trabajo y están incursionando en las elecciones: “Termino acá, me cambio de ropa y me voy a limpiar alfombras, porque tengo una lavandería. Es toda gente trabajadora y nos reunimos a la par de nuestro trabajo”.

El partido, cuyo presidente a nivel local es Daniel Barrera, es un desprendimiento de la Democracia Cristiana. “Estamos abiertos a todos los que se quieran sumar. Pero sí se siguen manteniendo ciertos principios. Por ejemplo, somos un partido que por plataforma somos ‘provida’. Hay ciertos principios no negociables”, remarcó López.

“Buscamos presentar candidatos creíbles y que si dicen que van a hacer algo, lo van a cumplir”, señaló el candidato, quien esta realizando reuniones en diferentes barrios para dar a conocer sus propuestas.

El próximo 12 de abril a las 20.30 inaugurarán su casa partidaria en Colabianchi 31.

“Una ciudad sana”

“La primera idea que tenemos es lograr una ciudad sana. Buscamos personas, familias sanas e instituciones sanas. No hablamos solamente del progreso. Podemos decir que Villa María progresó porque hay edificios nuevos, pero el tema es si eso ayudó a que el ciudadano esté sano, bien, sea mejor persona. Me la juego a que si se hace un muestreo desde el barrio más humilde hasta un country, creo que nos vamos a encontrar con gente que está mal. Hay mucha agresión, malestar. Si la ciudad no ayuda a eso, para mí es como que la ciudad no progresó. Vamos a trabajar muy fuerte el tema social”, manifestó López.

El candidato señaló que si llega a la Intendencia, la idea es “trabajar en red” con organizaciones sociales de la ciudad: “Hay una gran red de instituciones que llegan a todas las partes de la ciudad. La idea es hacer un trabajo en red y apoyar”.

Además, contó que si fuera intendente reforzaría “en serio” el uso de la bicicleta como forma de mejorar el tránsito en la ciudad: “Villa María es una ciudad plana, tiene calles amplias. Hay que rearmar las cosas para que no te atropellen y un lugar donde poder dejarla. Hay que trabajar en serio con el tema del transporte”.

“Todos los proyectos de uno, son por haber hablado con la gente. Hay que generar ese tipo de cosas”, agregó.

López también expresó que “faltan árboles” y la forestación será uno de sus ejes: “Hay que generar más espacios verdes. Hay que plantar muchos árboles. Todo eso hace a una ciudad sana”.

Por otro lado, también remarcó que hay necesidad de trabajar las veredas y ejercer una planificación de la ciudad.

“Todo va a apuntar a generar una ciudad sana, que me sane, que me ponga bien y en donde me pueda desarrollar como persona. Eso va a significar una obligación de parte del ciudadano, porque para que yo esté bien vos tenés que ceder y viceversa”, reiteró.

“Empezamos a hacer reuniones en casas de familiares y nos difundimos por el boca en boca. No tenemos dinero para grandes carteles ni para dar nada, pero vamos hablando uno por uno”, cerró.